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Наука

«Были проблемы»: Рогозин назвал причину включения двигателей «Науки»

В «Роскосмосе» считают, что предсказать поведение системы МКС сложно

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Российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука»

Российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука»

Пресс-служба ГК «Роскосмос»/РИА «Новости»
Российский модуль «Наука» пристыковался к МКС еще 29 июля, но внезапное включение его двигателей обсуждается до сих пор. Если ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин считал, что причиной инцидента мог стать человеческий фактор — потеря бдительности операторов, то сейчас он указал на алгоритмические проблемы системы управления.

Проблемы, связанные с алгоритмами системы управления, могли привести к тому, что двигатели модуля «Наука» внезапно включились после стыковки с Международной космической станцией (МКС). Такое мнение выразил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«Там были проблемы, связанные с алгоритмами системы управления. И все предсказать, как [себя] поведет вся система, было очень сложно», — отметил он.

Ранее Рогозин уже приводил возможные причины инцидента. Среди них и человеческий фактор. По его мнению, идеальная стыковка модуля могла привести к общей эйфории и расслабленности.

«Возможно, кто-то из операторов просто не учел, что, может быть, система управления самого блока продолжит себя корректировать в пространстве. И она определила этот свой момент спустя три часа и дала включение двигателей, которое тут же было тут же скомпенсировано нашими, российскими двигателями на модуле «Звезда» и на нашем грузовом корабле «Прогресс», — сказал глава госкорпорации в эфире радио «Комсомольская правда».

В ракетно-космическом предприятии «Энергия» заверили, что инцидент произошел из-за «кратковременного сбоя». Сама же «механика стыковки отработала надежно, без замечаний и привела к закрытию обоих стыковочных механизмов — станции и модуля», подчеркнул генеральный конструктор РКК «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

В свою очередь исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев заявил, что модуль «не мог поверить, что уже состыковался». «Когда приводили в исходное состояние систему управления модуля, то она решила, что еще находится в свободном полете, и не поняла, что происходит. Сработал алгоритм безопасности, включающий двигатель», — назвал он возможную причину инцидента.

Он также отметил, что специальная комиссия выясняет обстоятельства случившегося. Между тем источник РИА «Новости» сообщал, что госкорпорация не будет расследовать незапланированное включение двигателей модуля, так как «ситуация принята как штатная».

21 июля модуль «Наука» запустили с космодрома Байконур. К МКС он пристыковался днем 29 июля, встав на место модуля «Пирс» (он отстыковался от станции за три дня до этого).

После стыковки у российского модуля внезапно включились двигатели, что привело к развороту МКС.

«Почти все вращение было по тангажу [угловое движение летательного аппарата или судна относительно главной (горизонтальной) поперечной оси инерции]. Станция совершила почти 1,5 оборота, а затем пол-оборота, чтобы вернуться в исходное положение», — рассказал руководитель полета американского сегмента МКС Зебулон Сковилль.

Как сообщили в NASA, МКС повернулась на 45 градусов. Для того, чтобы компенсировать импульс, пришлось задействовать двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс».

Спустя некоторое время гендиректор «Роскосмоса» написал в своем микроблоге в Twitter, что на МКС спокойно.

31 июля российский космонавт Олег Новицкий, находящийся на борту МКС, опубликовал в Twitter видеоэкскурсию по модулю «Наука». «Вместе с Петром Дубровым приветствуем всех из нашего нового модуля #Наука! Совсем скоро проведем для вас более подробную экскурсию», — пообещал он.

В модуле есть все необходимое для проживания: спальное место, уборная, рабочие места, системы регенерации кислорода.

Новицкий также связывался с подмосковным центром управления полетами. Он рассказал, что «Наука» работает исправно, но во время открытия модуля из него вылетел болт. «Визуально все было в порядке. Пыли нет. Когда мы открывали люк, то увидели как оттуда вылетел болт длиной два сантиметра», — следует из переговоров экипажа, которые транслирует NASA.

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