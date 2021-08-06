Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Госдуме предложили ввести отдельную дисциплину «трансгендерный спорт» 12:43
Безработица в России возвращается на уровень 2019 года 12:43
Россия опустилась на одну позицию в медальном зачете Олимпиады-2020 12:36
Лишенный прав блогер Литвин автомобилем пробил стену ресторана 12:33
«Хезболлах» заявила, что выпустила ответные ракеты по Израилю 12:30
В Московской области не менее 20 мигрантов устроили массовую драку 12:30
Президент «Барселоны» — об уходе Месси: клуб выше игроков, тренеров... 12:23
На Украине рассказали о завершении подготовки визита Зеленского в США 12:23
Мужчина в Белоруссии набросился на соседей с двуручным мечом 12:19
Агент заявил, что Месси не покинет «Барселону» 12:16
Наука

На 99% точно: кто перенесет COVID-19 бессимптомно

Найден биомаркер, предсказывающий тяжелое течение коронавируса

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos
Биомаркер, указывающий, переболеет пациент COVID-19 бессимптомно или окажется в больнице, обнаружили врачи из США. Им оказался аминоспирт сфингозин, влияющий на иммунные реакции. Его высокие уровни были связаны с бессимптомным течением болезни, а пониженные — наоборот, с более явными симптомами. Ученые надеются, что тест на уровень сфингозина может стать способом спрогнозировать, с какими последствиями столкнется пациент, и выяснить, кому помощь понадобится в первую очередь.

Несмотря на длительные исследования COVID-19, в особенностях течения болезни и реакции организма на вирус еще много белых пятен. Один из вопросов, на которые пока не было однозначного ответа — почему среди пациентов с примерно одинаковым уровнем здоровья одни переносят болезнь, сами того не замечая, а другие страдают от симптомов, которые могут привести их на больничную койку и даже убить.

По мере появления новых, в том числе и более агрессивных штаммов, эта проблема становится все более актуальной — лекарств и врачей не хватит на всех, и важно определить заранее, кто из зараженных перенесет болезнь тяжело, а кому помощь не понадобится.

Разобраться в этом взялись специалисты из Медицинского Университета Южной Каролины. Подробности они изложили в статье в журнале Scientific Reports.

«Мы занялись этим проектом в то время, когда еще не было рабочей вакцины, --говорит доктор Бешим Огретмен, один из авторов работы. — Мы хотели внести свой вклад в эту область и узнать, у каких пациентов, подвергшихся воздействию вируса, будут симптомы, а у каких — нет».

Одна из причин тяжелых симптомов и смерти от COVID-19 — чрезмерно активная иммунная реакции на вирус. Однако симптомы сильно варьируются, а ученые и врачи не понимают до конца, почему у одних пациентов развиваются тяжелые симптомы, а у других болезнь протекает практически незаметно.

Исследователи обратили внимание на сфинголипиды — аминоспирты, которые играют важную роль в передаче клеточного сигнала. Особенно богата ими нервная ткань. Сфинголипиды также обеспечивают целостность клеточных мембран и могут регулировать воспаление и реакцию иммунной системы на разные инфекции.

«Известно, что метаболизм сфинголипидов регулирует воспаление и иммунный ответ, — написали авторы работы. — Предыдущие исследования показали, что метаболизм сфинголипидов путем превращения сфингозина в сфингозин 1-фосфат (S1P) индуцирует иммунную реакцию и влияет на уровни воспаления».

В боле ранних работах отмечалась роль сфинголипидов в реакции организма на инфекцию при туберкулезе и гриппе, однако их влияние при COVID-19 не изучалось, отметили исследователи.

Ученые отобрали почти 400 образцов сыворотки крови пациентов с COVID-19, протекавшим с симптомами и без, и здоровых добровольцев. Проанализировав уровни сфинголипидов в них, исследователи пришли к удивительным результатам.

У бессимптомных пациентов с положительным результатом теста на SARS-CoV-2 наблюдался повышенный уровень сфингозина, одного из сфинголипидов, а также почти в 75% был повышен уровень аденилатциклазы, фермента, необходимого для выработки сфингозина. У тех, кто перенес COVID-19 с симптомами, уровень сфингозина был до 15 раз ниже, чем у здоровых добровольцев.

«Просто взглянув на данные, можно четко разделить различные группы пациентов даже без проведения статистического анализа», — отмечает биохимик Альхаджи Джаннех, ведущий автор исследования.

«Может ли это стать способом предсказать, какие пациенты наиболее уязвимы к тяжелому течению болезни? — задался вопросом Огретмен. — Если мы сумеем отделить бессимптомных пациентов от пациентов с симптомами, мы сможем направить ресурсы и силы в сторону тех, кто более уязвим».

По уровню сфингозина можно с вероятностью 99% определить, у каких пациентов с положительным результатом теста на SARS-CoV-2 симптомы разовьются, а у каких — нет, утверждают исследователи.

Анализ уровня липидов в крови — дорогостоящая процедура, требующая сложного оборудования. Но разработка теста на основе иммуноферментного анализа, вроде тех, что используются для первичной диагностики ВИЧ, могла бы стать выгодной альтернативой, подходящей для повсеместного внедрения.

У ученых, впрочем, еще остались нерешенные вопросы. Как вакцинация влияет на уровень сфингозина? Как изменяется уровень сфингозина в ответ на разные варианты SARS-CoV-2? Однако уже сейчас, с учетом полученной информации, есть возможность быстро выявлять пациентов из группы риска. Исследователи надеются, что это позволит значительно улучшить лечение COVID-19 и эффективно распределять ограниченные ресурсы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Сломали форточку, сбили замки и ушли. Все о побеге пятерых подсудимых из изолятора в Истре
Подозреваемый в убийстве «колбасного короля» Маругова сбежал из ИВС в Подмосковье
«Фонтан бил, есть и будет». Шойгу ответил Зеленскому одесским анекдотом
Министр обороны РФ ответил шуткой на слова Зеленского о Крыме
Обогнали родной завод: Чехия начала продавать электромобиль УАЗ раньше России
MV Motors запустила в продажу электрический вариант «УАЗ Хантер»
Арестован обвиняемый в убийстве семьи из пяти человек в Хакасии
Ведущий «Время покажет» отказался извиняться перед трансгендерной спортсменкой за пародию
Велогонщица упала, сломав ребра и повредив легкое
Мужчина в Белоруссии набросился на соседей с двуручным мечом
Новости и материалы
В Госдуме предложили ввести отдельную дисциплину «трансгендерный спорт»
Безработица в России возвращается на уровень 2019 года
Россия опустилась на одну позицию в медальном зачете Олимпиады-2020
Лишенный прав блогер Литвин автомобилем пробил стену ресторана
«Хезболлах» заявила, что выпустила ответные ракеты по Израилю
В Московской области не менее 20 мигрантов устроили массовую драку
Президент «Барселоны» — об уходе Месси: клуб выше игроков, тренеров, директоров
На Украине рассказали о завершении подготовки визита Зеленского в США
Агент заявил, что Месси не покинет «Барселону»
«Труппа Андреева будет зачищена»: актриса — об увольнениях в Театре Ермоловой
Названы регионы России с самой дешевой ипотекой
Полиция возбудила уголовное дело по факту побега из истринского изолятора
Японская полиция предупредила об антироссийских акциях вблизи посольства РФ
Российские велогонщицы завоевали бронзу в мэдисоне на Олимпиаде в Токио
Подпорная стена дома в Красноярске обрушилась на парковку и задавила 5 автомобилей
Депутат — о допинге бразильянки: нашли бы у наших, скандал был бы вселенского масштаба
В Instagram появился новый вид мошенничества с аккаунтами
Улицы Екатеринбурга затопило из-за грозы
Все новости
Лебединая песнь лета. Москву ждут гроза и окончание купального сезона
В Москве ожидаются гроза и сильный ветер
14-й день Олимпиады: Россия взяла три медали. LIVE
Велогонщицы Хатунцева и Новолодская завоевали для России 61-ю награду
В сеть утекли данные банковских карт. В зоне риска миллион клиентов
Хакеры из России слили в даркнет данные миллиона кредиток
Жить по средствам. Долговую нагрузку россиян сравнили с показателями развитых стран
В Минэкономразвития рассказали о низкой закредитованности россиян
Световое эхо: астрономы увидели огромные кольца вокруг черной дыры
Ученые обнаружили «окольцованную» черную дыру
США призвали Иран завершить работу по возобновлению ядерной сделки
Вашингтон готов вернуться в Вену для переговоров по иранской ядерной программе
«Понравилось играть Харли Квинн, которая не в отношениях с Джокером»
Марго Робби, Сильвестр Сталлоне, Идрис Эльба и другие звезды — об «Отряде самоубийц» и своих героях
CNN: разведслужбы США изучают данные о вирусах из лаборатории в Ухане
Спецслужбы США получили данные о тысячах вирусов из «коронавирусной» лаборатории в КНР
До 70% привитых: в Роспотребнадзоре сообщили о «чемпионах» вакцинации
Попова рассказала о 14 регионах-лидерах по вакцинации от коронавируса
Медики из «красных зон» снимут противочумные костюмы. Они доставили им много дискомфорта
Врачи обрадовались отмене обязательного ношения противочумных костюмов
Защита от побега: Лукашенко поручил закрыть «каждый метр» границы страны
Эксперты оценили возможности Белоруссии по тотальному контролю миграции
Шойгу предложил освоить Сибирь заново
Министр обороны предложил построить в Сибири новые крупные города и перенести туда столицу
672 гола в 778 матчах. Карьера Месси в «Барселоне»
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях