Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Польше допустили смену «спортивного гражданства» легкоатлетки... 13:28
Врач рассказала, как избежать пищевого отравления во время отпуска 13:28
Житель подмосковных Люберец арестован за попытку изнасиловать дочь 13:25
Global Times: Россия и Китай наладят военное сотрудничество из-за давления США 13:24
Владелец ритуального бизнеса возглавил список Партии пенсионеров 13:24
Белорусская легкоатлетка Тимановская после Вены направится в Варшаву 13:19
Королевcкая семья Великобритании поздравила Меган Маркл с днем рождения 13:17
В Китае заявили о превосходстве российских С-500 «Прометей»... 13:12
На Боровском шоссе грузовик столкнулся с автобусом, пострадали 10 человек 13:07
Королевский фотограф предсказал скорый развод принца Гарри и Меган Маркл 12:52
Наука

У женщины после родов в подмышке выросла «грудь»

Пациентка из Португалии смогла лактировать подмышкой

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Marinho-Soares & Pulido-Valente, NEJM/Sciencealert.com
У женщины из Португалии после родов подмышка опухла и стала давать молоко. Врачи обнаружили там ткани молочной железы. Подобная патология может встречаться у 2-6% женщин, но обычно никак себя не проявляет до беременности и родов. Удалять такую «грудь» не обязательно, но следует помнить, что она подвержена тем же болезням, что и обычная, и сообщать врачам о своей особенности на осмотрах.

Португальские врачи из Больницы Святой Марии обнаружили в подмышке недавно родившей пациентки грудь, способную давать молоко. Необычный случай они описали в журнале New England Journal of Medicine.

26-летняя жительница Португалии обратилась к врачам с жалобами на боль в правой подмышке, возникшую два дня спустя после родов. Осмотрев пациентку, они обнаружили там круглое образование.

«При надавливании оно выделяло белое содержимое», — пишут врачи.

close
100%
https://www.sciencealert.com/a-woman-developed-a-mass-in-her-armpit-after-giving-birth-then-it-started-lactating

Дальнейшее обследование показало, что в подмышке проходят молочные железы, а белое отделяемое — это грудное молоко.

Во время эмбрионального развития первыми образуются так называемые молочные линии, которые проходят по телу, от подмышек до паха. Они состоят из клеток-предшественников тканей молочной железы. Затем формируются соски (у приматов — обычно два, но в 1-2% случаев встречаются и дополнительные), а в самом конце — молочная железа. Обычно клетки-предшественники после этого исчезают везде, кроме непосредственно груди, но иногда этого не происходит.

У молочной железы есть отросток — хвост Спенса, — который уходит в подмышечную впадину. В 1999 году специалисты американской Клиники Мэйо подсчитали, что у 2-6% женщин эта часть молочной железы может развиться настолько, что после родов начинает вести себя как обычная грудь — набухает и выделяет молоко.

Чаще всего полимастия встречается у японок, реже всего — у белых. «Дополнительная» грудь может появиться и в других местах, например, в паху, но чаще всего это происходит в подмышках. Также известны случаи ее появления за пределами молочных линий — на спине, ягодице, бедре, плече, верхних конечностях и даже лице. Обычно она никак себя не проявляет, и пациентка замечает изменения лишь во время лактации или, в отдельных случаях, при наступлении полового созревания.

По ошибке женщинам могут диагностировать липому или гнойный гидраденит, но обычно тщательная диагностика не оставляет сомнений.

Полимастия может быть наследственной — ранее уже встречались случаи, когда она проявлялась у женщин в нескольких поколениях.

Удалять лишнюю ткань не обязательно — обычно она не доставляет никаких проблем, за исключением периода лактации. Но операцию можно провести в случае выраженных жалоб или из косметических соображений. Также врачи предупреждают, что в случае последующих беременностей дополнительная грудь может проявить себя еще более активно.

Некоторые женщины способны даже сцеживать «подмышечное» молоко, однако не уточняется, могла ли это делать данная пациентка.

«Дополнительная» грудь подвержена тем же заболеваниям, что и обычная, включая рак (причем он возникает в более раннем возрасте), мастит, фиброаденому. Так как пациентка пока что решила не делать операцию, врачи рекомендовали ей сообщать о своей особенности при плановых осмотрах у маммолога.

Ранее австрийские врачи также сообщали о женщине, у которой грудное молоко появилось в области вульвы. Через несколько дней после вторых родов 29-летняя женщина обратилась к гинекологу с жалобами на нарастающий отек в области вульвы и белые выделения. Сначала врачи подумали, что все дело в швах, наложенных после разрывов влагалища во время родов. Однако женщина рассказала, что похожие симптомы у нее были и после рождения первого ребенка.

Осмотрев пациентку, врачи обнаружили, что в области вульвы у нее находится ткань молочной железы.

И, хотя дополнительного соска при этом не было, имелся выводящий молоко проток. До беременностей «грудь» никак себя не проявляла, но гормональные изменения спровоцировали активность тканей.

Врачи не стали удалять ткани молочной железы, а лишь купировали симптомы и устранили воспаление — швы привели к застою молока. Они объясняют свое решение тем, что после операции у пациентки могли быть проблемы со здоровьем в будущем. Во время удаления ткань молочных желез может дать метастазы и вызвать появление злокачественной опухоли.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Живым отсюда не уйду»: как ветеран АТО захватил здание правительства Украины
В Киеве раскрыли личность мужчины, угрожавшего взорвать гранату в здании кабмина
«Такого не должно было случиться»: в Роскосмосе раскрыли детали инцидента с «Наукой»
Причины нештатного включения двигателей «Науки» выяснит комиссия
Кроме Чернышевой, больных коронавирусом в сборной России нет: 12-й день Олимпиады. LIVE
ОКР выступил с заявлением по коронавирусу после заболевания каратистки Чернышевой
Семин сменил Карпина на посту главного тренера «Ростова»
Программиста-инвалида из списка Forbes пытались высадить из автобуса в Петербурге
На Боровском шоссе грузовик столкнулся с автобусом, пострадали 10 человек
В Литве назвали провокацией заявление Белоруссии о гибели мигранта у границы
Новости и материалы
В Польше допустили смену «спортивного гражданства» легкоатлетки Тимановской
Врач рассказала, как избежать пищевого отравления во время отпуска
Житель подмосковных Люберец арестован за попытку изнасиловать дочь
Global Times: Россия и Китай наладят военное сотрудничество из-за давления США
Владелец ритуального бизнеса возглавил список Партии пенсионеров
Белорусская легкоатлетка Тимановская после Вены направится в Варшаву
Королевcкая семья Великобритании поздравила Меган Маркл с днем рождения
В Китае заявили о превосходстве российских С-500 «Прометей» над китайскими ПВО
Королевский фотограф предсказал скорый развод принца Гарри и Меган Маркл
В Красноярске проверят больницу, где делали операцию с помощью дрели
Netflix снимет документалку о первом гражданском полете в космос
Семьи жертв ЧП на химкомбинате под Ростовом получат по 1 млн рублей
Экс-президент «Локомотива» высказался о назначении Семина наставником «Ростова»
Вирусолог оценил эффективность чернушки посевной в борьбе с коронавирусом
Россия увеличит количество прямых рейсов на Шри-Ланку
В КПРФ выразили надежду на исправление «скопинского маньяка»
Россиянка закурила на борту самолета, возвращаясь с турецкого курорта
Мужчине, задержанному с гранатой в здании кабмина Украины, грозит до 15 лет тюрьмы
Все новости
Как будут проверять театры на соблюдение патриотических ценностей
Грымов и Мирзоев не видят смысла в проверках театров на соответствие нацбезопасности
Рискуют головой: каким футболистам грозит слабоумие
Британские ученые призывают запретить играть в футболе головой
От навоза до чернушки: чем предлагают лечиться от COVID-19 в разных странах
Ученые нашли новое средство от COVID-19
Поесть рапанов. Зеленского позвали в Крым туристом
В Крыму назвали условия для визита Зеленского
«Наказание для Украины»: как «Северный поток — 2» повлияет на Европу
NI назвал «многочисленные» преимущества России от запуска СП-2
Угнали асфальт. Что известно о захвате танкера в Оманском заливе
В Британии сообщили, что захватчики покинули угнанное в ОАЭ судно
«Газпром» остановил закачку газа в европейские хранилища
«Газпром» сократил поставки в Европу из-за дефицита голубого топлива в России
«Огромное количество нарушений»: почему мошенников тянет к «ковидным закупкам»
За год уровень коррупции в сфере «ковидных» госзакупок может вырасти на 30%
Литва заявила об увеличении потока нелегалов из Белоруссии в десятки раз
МИД Литвы сообщил о наличии россиян среди проникающих из Белоруссии мигрантов
Британские СМИ сообщили о возможном захвате танкера у побережья ОАЭ
Иранские военные могут быть причастны к захвату судна в Оманском заливе
«Оскорбило меня как женщину»: юрист Троицкая — об иске против Собчак за вопрос о «панели»
Что грозит Ксении Собчак за провокационный вопрос
Вирусологи рассказали о количестве заболевших коронавирусом после вакцинации
В «Векторе» заявили, что менее 1% привитых от COVID-19 заболели после полного курса
Из актрисы в герцогиню: Меган Маркл — 40
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях