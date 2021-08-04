У женщины после родов в подмышке выросла «грудь»

У женщины из Португалии после родов подмышка опухла и стала давать молоко. Врачи обнаружили там ткани молочной железы. Подобная патология может встречаться у 2-6% женщин, но обычно никак себя не проявляет до беременности и родов. Удалять такую «грудь» не обязательно, но следует помнить, что она подвержена тем же болезням, что и обычная, и сообщать врачам о своей особенности на осмотрах.

Португальские врачи из Больницы Святой Марии обнаружили в подмышке недавно родившей пациентки грудь, способную давать молоко. Необычный случай они описали в журнале New England Journal of Medicine.

26-летняя жительница Португалии обратилась к врачам с жалобами на боль в правой подмышке, возникшую два дня спустя после родов. Осмотрев пациентку, они обнаружили там круглое образование.

«При надавливании оно выделяло белое содержимое», — пишут врачи.

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Дальнейшее обследование показало, что в подмышке проходят молочные железы, а белое отделяемое — это грудное молоко.

Во время эмбрионального развития первыми образуются так называемые молочные линии, которые проходят по телу, от подмышек до паха. Они состоят из клеток-предшественников тканей молочной железы. Затем формируются соски (у приматов — обычно два, но в 1-2% случаев встречаются и дополнительные), а в самом конце — молочная железа. Обычно клетки-предшественники после этого исчезают везде, кроме непосредственно груди, но иногда этого не происходит.

У молочной железы есть отросток — хвост Спенса, — который уходит в подмышечную впадину. В 1999 году специалисты американской Клиники Мэйо подсчитали, что у 2-6% женщин эта часть молочной железы может развиться настолько, что после родов начинает вести себя как обычная грудь — набухает и выделяет молоко.

Чаще всего полимастия встречается у японок, реже всего — у белых. «Дополнительная» грудь может появиться и в других местах, например, в паху, но чаще всего это происходит в подмышках. Также известны случаи ее появления за пределами молочных линий — на спине, ягодице, бедре, плече, верхних конечностях и даже лице. Обычно она никак себя не проявляет, и пациентка замечает изменения лишь во время лактации или, в отдельных случаях, при наступлении полового созревания.



По ошибке женщинам могут диагностировать липому или гнойный гидраденит, но обычно тщательная диагностика не оставляет сомнений.

Полимастия может быть наследственной — ранее уже встречались случаи, когда она проявлялась у женщин в нескольких поколениях.

Удалять лишнюю ткань не обязательно — обычно она не доставляет никаких проблем, за исключением периода лактации. Но операцию можно провести в случае выраженных жалоб или из косметических соображений. Также врачи предупреждают, что в случае последующих беременностей дополнительная грудь может проявить себя еще более активно.

Некоторые женщины способны даже сцеживать «подмышечное» молоко, однако не уточняется, могла ли это делать данная пациентка.

«Дополнительная» грудь подвержена тем же заболеваниям, что и обычная, включая рак (причем он возникает в более раннем возрасте), мастит, фиброаденому. Так как пациентка пока что решила не делать операцию, врачи рекомендовали ей сообщать о своей особенности при плановых осмотрах у маммолога.

Ранее австрийские врачи также сообщали о женщине, у которой грудное молоко появилось в области вульвы. Через несколько дней после вторых родов 29-летняя женщина обратилась к гинекологу с жалобами на нарастающий отек в области вульвы и белые выделения. Сначала врачи подумали, что все дело в швах, наложенных после разрывов влагалища во время родов. Однако женщина рассказала, что похожие симптомы у нее были и после рождения первого ребенка.

Осмотрев пациентку, врачи обнаружили, что в области вульвы у нее находится ткань молочной железы.

И, хотя дополнительного соска при этом не было, имелся выводящий молоко проток. До беременностей «грудь» никак себя не проявляла, но гормональные изменения спровоцировали активность тканей.

Врачи не стали удалять ткани молочной железы, а лишь купировали симптомы и устранили воспаление — швы привели к застою молока. Они объясняют свое решение тем, что после операции у пациентки могли быть проблемы со здоровьем в будущем. Во время удаления ткань молочных желез может дать метастазы и вызвать появление злокачественной опухоли.