Убили альбиноса, съели гориллу: что творят шимпанзе в Африке

В Африке шимпанзе убили новорожденного соплеменника-альбиноса, а также нападают на горилл и едят их детенышей. Если первое объясняется непохожестью малыша на остальных членов стаи, то столкновения с гориллами могут говорить о серьезной проблеме — из-за изменения климата у обезьян уменьшается количество источников пищи, что приводит к межвидовой конкуренции, которой до сих пор не наблюдалось.

Наблюдая за шимпанзе в заповедниках Уганды, специалисты Цюрихского университета заметили в Будонго самку с малышом-альбиносом на руках. Он был размером с двухнедельного детеныша, но, по оценкам ученых, ему было около 19 дней от роду — животные-альбиносы обычно меньше тех, у которых нет альбинизма.

Этот детеныш оказался первым шимпанзе-альбиносом, обнаруженным в дикой природе.

Команда продолжила наблюдать за матерью с малышом. Она добралась до своей стаи, но взрослые шимпанзе, завидев ее, стали кричать так, словно на них надвигалась опасность. Одна из самок набросилась на мать и ударила ее. Та убежала на дерево, за ней последовали несколько самцов, которые пару минут сидели на расстоянии и не сводили глаз с прижавшегося к ее груди малыша. Затем мать убежала в густые заросли, что помешало дальнейшим наблюдениям.

Через несколько дней ученые стали свидетелями печальных событий.

Ранним утром альфа-самец выскочил из зарослей, таща за собой малыша. К нему подбежали другие шимпанзе, которые принялись кусать кричащего детеныша за пальцы, ногу, уши. Одна из самок стала грызть его голову, это и положило конец жизни шимпанзе-альбиноса.

Тогда шимпанзе утащили тело на дерево и стали осматривать, обнюхивая, поглаживая и засовывая пальцы в анальное отверстие.

Спустя три часа ученые смогли забрать труп и оценить повреждения.

«На нескольких частях тела мы обнаружили существенные повреждения, включая отсутствие левой кисти и предплечья, указательного и среднего пальцев на правой руке, а также правого уха, — пишут авторы работы в статье в журнале American Journal of Primatology. — Кроме того, на голове было видно несколько глубоких ран, а череп был расколот с правой стороны. Правое полушарие мозга было повреждено. Установлено, что причиной смерти стала травма головы, полученная в результате укуса взрослой самки шимпанзе».

Ученые считают, что агрессию со стороны других шимпанзе вызвала непохожесть малыша на них. Хотя детоубийства среди шимпанзе — не редкость, в этом случае большинство животных издавали звуки, говорившие о страхе и тревоге.

«Члены стаи обоих полов часто проявляют признаки любопытства к новорожденному при первой встрече с ним, например, гладят мать или внимательно смотрят на новорожденного, трогают или гладят его, — пишут они. —

Взаимодействия, включающие явный страх перед новорожденным, необычны и не наблюдались в такой степени, как в данном случае».

А в другой части Африки, Габонской республике, шимпанзе убивают и поедают горилл, установили приматологи из Оснабрюкского университета. Исследователи наблюдали за обезьянами в заповеднике Лоанго с 2014 года. Шимпанзе мирно соседствовали с гориллами, питаясь плодами одних и тех же деревьев.

Идиллия закончилась в 2019 году, когда шимпанзе начали нападать на горилл. В первый раз они столкнулись во время обхода территории. Шимпанзе принялись кричать на горилл, в ответ одна из них сцепилась с молодой самкой. Тогда шимпанзе окружили нападавшего и стали бить. Ему удалось сбежать.

Вскоре на глаза ученым попался взрослый самец шимпанзе с детенышем гориллы на руках. Малыша осмотрели еще трое шимпанзе. Затем самец положил его на землю и трижды ударил. Неподалеку раздались крики взрослой гориллы.

Шимпанзе еще какое-то время наблюдали за детенышем, который продолжал издавать звуки. Вскоре малыш умер.

Во второй раз шимпанзе наткнулись во время обхода территории на отдыхавшую на дереве гориллу. Та не оценила вторжения, начала бить себя в грудь и кричать, призывая на помощь других горилл. Но при виде подмоги шимпанзе не повернули назад, а полезли на дерево, чтобы напасть.

И снова схватка закончилась гибелью детеныша. Ученые видели, как шимпанзе преследуют самку с малышом на руках. Чуть позже они обнаружили ее уже без детеныша. А затем заметили самца шимпанзе, который держал его в руках — у детеныша был распорот живот, оттуда свисали кишки. Рядом находилась самка, которая объедала мясо с конечностей малыша.

«Совместное использование шимпанзе, гориллами и лесными слонами пищевых ресурсов в Национальном парке Лоанго приводит к усилению конкуренции и иногда даже к смертельным взаимодействиям между двумя видами человекообразных обезьян, заключают исследователи в статье в журнале Scientific Reports. —

Усиление конкуренции за пищу может быть также вызвано изменения климата и снижением доступности фруктов, как это наблюдается в других тропических лесах Габона».

Ранее данных о подобных столкновениях не было, подчеркивают исследователи. До сих пор причиной сокращения популяций становились антропогенные факторы, но выраженной межвидовой конкуренции не наблюдалось.