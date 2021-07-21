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Наука

«Это такой долгострой»: МКС прирастет «Наукой»

Модуль «Наука» с опозданием в 12 лет отправился к МКС

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«Роскосмос»
Модуль «Наука», главный долгострой Роскосмоса, наконец отправился к МКС и уже выведен на орбиту. «Газета.Ru» вспоминает, почему так долго не летел в космос многострадальный модуль, и рассказывает, что получат с ним российские космонавты.

С космодрома Байконур стартовала тяжелая ракета «Протон-М», которая доставит к Международной космической станции новый модуль для значительного расширения российского сегмента станции. Модуль успешно выведен на орбиту.

С помощью многоцелевого лабораторного модуля «Наука» Роскосмос планирует увеличить технические и эксплуатационные возможности российского сегмента, обеспечить реализацию программы научных исследований в интересах фундаментальной науки и социальной сферы.

Перед ответственным пуском в 10.00 на Байконуре прошло заседание госкомиссии, по результатам принято решение о заправке и пуске ракеты.

Доставка нового модуля на МКС сильно отличается от полетов к ней пилотируемых и транспортных кораблей, которые в наши дни сближаются с орбитальной станцией в считанные часы после запуска.

В отличие от них модуль будет выводиться в зону стыковки с МКС целых 8 суток. До этого, 23 июля, состоится расстыковка и затопление модуля «Пирс» с грузовым кораблем «МС-16».

Стыковка «Науки» намечена на 29 июля 2021 года в 16:26 по московскому времени.

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«Роскосмос»

Запуск «Науки» — если не эпохальное, то главное событие в российской космонавтике с начала 2021 года, поскольку модуль относится к двум главным «долгостроям» Роскосмоса. Второй – это научная миссия «Луна-25», старт которой намечен (и снова под вопросом) на октябрь этого года.

Причем долгостроем модуль называют и сам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «Это такой долгострой, очень сложный проект, который натыкался на массу препятствий, но новая команда Роскосмоса справилась с этой задачей, подготовила его к запуску, сейчас главное, чтобы все проходило штатно», — сказал накануне Рогозин.

Сегодня российский сегмент МКС состоит из двух больших модулей — «Заря» и «Звезда» — и трех малых: стыковочный отсек «Пирс», малый исследовательский модуль «Рассвет» и малый исследовательский модуль «Поиск».

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«Роскосмос»

Модуль «Наука» массой 20 тонн стал самой тяжелой нагрузкой, которую Россия вывела на околоземную орбиту за последние двадцать лет.

А поскольку на Байконуре подобные модули не запускали так долго, то и подготовка к запуску не прошла гладко – в начале июля модуль пришлось вернуть в монтажно-испытательный корпус из-за недоделок: специалисты при сборке забыли закрыть звездные датчики экранно-вакуумной теплоизоляцией. Из-за этого запуск модуля в очередной раз перенесли почти на неделю.

Однако это было не главной проблемой в истории с запуском модуля «Наука».

Модуль должен был полететь на МКС еще 12 лет назад, однако старт постоянно откладывали. Позднее отправке помешало то, что в его трубопроводах и топливных баках нашли металлическую стружку, которая могла оставить его на Земле навсегда.

Засор мог спровоцировать поломку двигательной системы МКС, поэтому модуль был возвращен производителю на доработку. Позднее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин говорил, что основной причиной проблем с топливной системой «Науки» был не засор, а брак.

Глава Центра Хруничева Алексей Варочко заявлял, что всего на лабораторном модуле заменили 576 трубопроводов, а топливные баки «разобрали, придирчиво проверили, испытали — никаких микротрещин и грязи не обнаружили».

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«Роскосмос»

19 января 2021 года в Роскосмосе сообщили, что топливная система модуля «Наука», из-за проблем с которой его отправка к МКС откладывалась несколько лет подряд, успешно прошла испытания. Также были проведены испытания телевизионной связи и антенно-фидерного устройства телевизионной системы, в том числе ТВ-цепей и кодеров, ТВ-связи через универсальные рабочие места экипажа.

«Наука» должна существенно повысить научную отдачу от российского сегмента – эксперты давно говорят, что по сравнению с американскими коллегами российские космонавты проводят на станции несравнимо меньше научных экспериментов.

Модуль создан на основе Функционально-грузового блока «Заря», который уже более 22 лет работает на околоземной орбите, с использованием технологий и опыта разработки транспортного корабля снабжения пилотируемых научных станций «Салют» и модулей дооснащения орбитального комплекса «Мир». Он состоит из приборно-герметичного отсека и сферического гермоадаптера, разделенных герметичной переборкой с люком.

Внутри модуля есть несколько рабочих мест для научного оборудования, а снаружи расположены универсальные адаптеры для установки исследовательской аппаратуры.

Снаружи модуля есть 16 рабочих мест, внутри – 14, объем пространства для научного оборудования составляет 6 кубических метров.

Возможности модуля позволят проводить на нем новые эксперименты в области перспективных космических технологий, космической биологии и физиологии, материаловедения, физики космических лучей, исследований Земли из космоса.

Присоединение к российскому сегменту МКС модуля «Наука» значительно расширит возможности для проведения экспериментов российскими космонавтами. Об этом «Газете.Ru» заявил член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов.

«Важны не конкретные эксперименты, важно увеличение объема для их проведения и хранения оборудования. Теперь у нас есть куда ставить научное оборудование, которое будут привозить на «Прогрессах». Никогда такого пространства для научных экспериментов на нашем сегменте не было, — пояснил эксперт. —

В «Заре» узкое пространство и много таких дверок, наподобие шкафов. А в «Науке» их вырезали и образовалось пространство, где будут устанавливаться стойки для научных приборов».

По словам эксперта, важным станет и появление универсальных рабочих мест снаружи модуля. «Теперь космонавты будут помещать научный прибор внутрь шлюзовой камеры, закрывать ее изнутри, открывать снаружи, и с помощью манипулятора ЭРА ставить прибор на универсальное рабочее место, где есть разъемы для передачи научной информации и электропитания, — пояснил Хохлов. – Основная работа будет выполняться манипулятором, который будет управляться изнутри с помощью пульта».

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