Родила в гробу: что нашли археологи в финском склепе

Финские археологи обнаружили в средневековом склепе останки женщины, «родившей» после смерти. Ученые считают, что это редкий, но не уникальный случай, который может происходить с беременными после смерти.

Финские археологи исследовали семейную усыпальницу на юге страны и обнаружили останки молодой знатной женщины, которая «родила» уже после смерти. По мнению ученых, находившаяся в начале третьего триместра беременности аристократка умерла в начале XIX века от воспаления, и родов как таковых не было. Исследователи предполагают, что плод вытолкнули из тела газы, образовавшиеся в брюшной полости уже после смерти.

Коллектив археологов Университета Оулу (Финляндия) исследовал семейную усыпальницу в муниципалитете Вихти на юге страны. В погребальном склепе ученые обнаружили останки молодой женщины и плода, который был частично вытолкнут из тела в результате так называемых «посмертных родов». Об этом сообщается в журнале The International Journal of Osteoarchaeology.

Осенью 2020 года археологи под руководством Тийны Вяре начали работу по исследованию семейного склепа под часовней поместья Курла в Южной Финляндии. Он представлял собой погребальную камеру размером 4х4 метра, на дне которой находились восемь гробов и, возможно, фрагменты девятого. Как установили исследователи по архивным источникам, все захоронения относятся к концу XVIII — началу XIX веков: часовня построена в 1785 году, члены семьи похоронены в 1785—1829 годах.

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При вскрытии гробниц были обнаружены останки трёх мужчин и пяти женщин разного возраста. Пять гробов содержали значительно мумифицированные останки, в трёх находились скелеты с остатками мягких тканей или кожи. Были установлены личности некоторых, но не всех умерших, сообщается в исследовании.

Особое внимание учёных привлекли останки 24-летней беременной женщины Шарлотты Бьернрам, у которой в родовых путях был обнаружен плод, частично выдавленный из тела.

Как следует из церковных книг, она была замужем за Карлом Хенриком Толлем — представителем семьи, владевшей поместьем Курла. Судя по сохранившимся записям, молодая женщина страдала от некого воспалительного процесса, который 23 октября 1808 года привёл к летальному исходу. Примерно через 5,5 месяца после смерти прах женщины был захоронен в склепе, отмечают исследователи.

К удивлению археологов, в области таза покойной они разглядели череп, принадлежащий нерожденному младенцу. По размерам останков скелета плода удалось установить, что Шарлотта Бьернрам умерла, находясь в начале третьего триместра беременности — по длине костей установлен приблизительный срок беременности от 30 до 32 недель. Археологи интерпретировали находку как случай «посмертных родов» — частичного выдавливания плода после смерти.

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В числе прочих, учёные также рассматривали версию, согласно которой причиной гибели женщины и её ребенка стали осложнения во время родов. Однако по состоянию и возрасту плода исследователи считают наиболее вероятным, что никаких родов не было вовсе. Смерть матери произошла по неустановленным причинам во время беременности, а плод из тела вытолкнули газы, вызванные разложением трупа.

«Посмертное выдавливание плода является очень редким явлением. Известны случаи, описанные в современной литературе и в археологических исследованиях. Это явление происходит обычно в течение нескольких дней после смерти в результате гнилостного разложения и газообразования в брюшной полости», — отметили учёные в своём исследовании.

Ранее с явлением «посмертных родов» столкнулись археологи на раскопках захоронения VII-VIII вв. н. э. в итальянской провинции Болонья. Там также был обнаружен скелет женщины, «родившей» после смерти. Останки женщины были найдены в городе Имола. Женщина умерла в 7-8 веке н. э., ей было 25-35 лет. Плод находился на 38 неделе развития. Его голова и тело находились между бедер женщины, а ноги — в тазовой области, как бывает при родах.