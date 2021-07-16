«Наскребли по сусекам»: когда запустят «русский Хаббл»

Роскосмосу все же удалось найти деньги на достройку орбитального телескопа «Спектр-УФ», финансирование которого ранее было снижено почти до нуля. На создание аппарата было выделено 3,7 млрд руб. Запуска «русского Хаббла» с нетерпением ждут не только в России, но и за рубежом. При этом не все ученые уверены, что запустить его удастся в срок.

Роскосмос подписал контракт с НПО имени Лавочкина на создание российского ультрафиолетового космического телескопа «Спектр-УФ». Согласно документам на сайте госзакупок, контракт на сумму в 3,7 млрд рублей на «разработку рабочей конструкторской документации на составные части космического комплекса, включая составные части космического аппарата (КА), изготовления и испытания составных частей КА и комплекса научной аппаратуры в 2021-2025 годах» был подписан 8 июля.

Проект «СПЕКТР-УФ» предназначен для исследования различных объектов Вселенной в ультрафиолетовом (115 — 305 нанометров) диапазоне спектра. На него возлагают надежды и давно ждут российские астрономы — предполагается, что эта космическая обсерватория станет единственным крупным инструментом для ультрафиолетовых исследований после завершения работы космического телескопа «Хаббл», срок службы которого подходит к концу. Запуск проекта позволит проводить спектроскопию высокого и низкого разрешения и исследовать космические гамма-всплески — выбросы энергии колоссального масштаба.

Изначально запуск планировался на 2024 год, однако в результате пересмотра Федеральной космической программы и недофинансирования его перенесли на 2025 год.

«В 2019 году Роскосмос предложил нам самим обрезаться добровольно втрое, — пояснил тогда научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов. — А на 2020 год планируется сокращение в 15 раз. В разы планируется сократить финансирование и в 2021 году… Какой запуск в 2024 году, если такая дыра в финансировании?».

Как пояснил «Газете.Ru» вице-президент РАН академик Юрий Балега, выделенные наконец деньги – результат апрельского совещания на тему космоса при президенте Владимире Путине, на котором обсуждалось недофинансирование российского научного космоса.

«В результате было решено, что по научным расходам программа будет увеличена на 15 млрд руб. Такие деньги, конечно, выделены не были, но Роскосмос, которому не увеличили бюджет, все-таки наскреб по сусекам около 8 млрд руб. на научные проекты, в том числе и на «Спектр-УФ».

Часть средств пошла и на подготовку миссии «Луна-25», чтобы успеть запустить ее в 2021 году. «Денег на «Спектр-УФ» выделили по годам достаточно, сейчас это ключевой проект», — добавил Балега.

«Выделение этих денег – исключительно положительная новость. «Спектр-УФ» в исключительно высокой степени готовности. Там нет никаких технологических проблем, и единственное, что нужно – ритмичное финансирование, — пояснил «Газете.Ru» директор ИНАСАНа Дмитрий Бисикало. — Денег нужно давать столько, сколько запрашивает НПО имени Лавочкина. Поскольку если вы какую-то работу не успеваете сделать, то это рано или поздно приведет к сдвигу сроков».

Он отметил, что свою роль в разработке миссии сыграло и то, что в трудные времена Роскосмос разрешил НПО имени Лавочкина брать кредиты.

По мнению директора, если контракт будет исполняться, то запуск миссии можно ожидать в 2025 году. «Официально мы идем на 2025 год. Мы должны работать в жестком в ритме, но пока мы укладываемся. Это реально. Более того, если по срокам уходить дальше, то устаревает часть оборудования, и это все понимают», — пояснил Бисикало.

При этом он опроверг слухи, что из-за переносов из проекта вышли иностранные партнеры, в том числе испанцы, готовившие для телескопа свои приборы.

«Более того, японцы ставят на телескоп свой прибор (спектрограф) для исследования атмосферы экзопланет. Между японцами и Роскосмосом подписан договор об этом приборе. Но все выполнить они должны в очень жесткие сроки, чтобы это не помешало срокам запуска», — добавил астроном.

Как пояснил научный руководитель ИНАСАН Борис Шустов, 10 дней назад российская сторона получила подтверждение о начале разработки этого прибора. «Этот спектрограф будет нацелен только на определение линий так называемых биомаркеров, например, кислорода, в атмосферах экзопланет, похожих на Землю», — пояснил он.

Впрочем, вице-президент РАН Юрий Балега выразил сомнения, что несмотря на возобновившееся финансирование, запустить «Спектр-УФ» удастся в срок.

«У меня большие сомнения, что в 2025 году удастся послать «Спектр-УФ», поскольку он еще не готов технически. С такими темпами работ, которые мы видим, думаю, старт сдвинется на 2027 год», — отметил он.