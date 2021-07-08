Друг или враг: почему мы видим лица в предметах

Увидеть черты человеческого лица в облаке, на капоте автобуса, в только что приготовленном тосте или кофейной гуще – всем людям иногда приходится сталкиваться с эффектом, который носит научное название парейдолия.

Парейдолия — зрительная иллюзия, при которой люди видят лица, человеческие фигуры и животных там, где их нет — в предметах, облаках, звездном небе, узоре на обоях. Один из известнейших примеров парейдолии — знаменитое «лицо» на Марсе.

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Понять эволюционные корни этого феномена и объяснить, зачем человеку нужно видеть забавные и не очень лица там, где их нет, взялись ученые из университета Сиднея (Австралия). Они пришли к выводу, что парейдолия – часть давно формировавшихся в мозгу человека механизмов выживания, помогавших нам на заре цивилизации быстро определять, враг перед нами или друг, вне зависимости от того, реален он или нет.

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«С точки зрения эволюции, похоже, способность не пропустить ни одного лица куда важнее ошибки, при которой недвижимые объекты воспринимаются, как лица», — пояснил профессор Давид Алэ, автор исследования, опубликованного в журнале Proceedings of the Royal Society B. — В способности быстро выделять лица есть огромная польза. Однако система работает ненадежно, тупо применяя шаблон из двух глаз над носом и губами. Этому шаблону могут соответствовать множество предметов, вызывая таким образом срабатывание на лица».

По словам ученых, подобное срабатывание в мозге происходит за несколько сотых миллисекунды.

Задачей исследования было понять, как работает мозг человека, когда сталкивается с эффектом парейдолии – пытается определить его «эмоции» или сразу отбрасывает, поняв, что оно нереальное. Оказалось, что как только в мозгу отпечатывается увиденное лицо, он тут же начинает анализировать его выражение таким же образом, как он делает это с реальными лицами.

В исследовании принимали участие 17 добровольцев – студентов университета. Каждому из них демонстрировались вперемешку на компьютере цветные фотографии реальных лиц и предметов, напоминающих лица.

Каждая картинка демонстрировалась очень быстро (250 миллисекунд), и участнику надо было оценить выражение лица по шкале радость/злость, сопоставив его одной из четырех категорий.

Выяснилось, что процессы ранжирования реальных и воображаемых лиц мало чем отличаются друг от друга и люди с легкостью сопоставляют их с тем или иным уровнем радости или агрессии.

«Мы обнаружили, что в действительности эти изображения парейдолии обрабатываются тем же механизмом, что обычно запускается при восприятии эмоций реального лица, — пояснил Алэ. – Почему-то мы не способны полностью отключить восприятие лиц и эмоций и воспринимать их, как предмет. Для нас это остается одновременно и лицом, и предметом».

В ходе исследования ученые пришли к выводу, что способность видеть лица в предметах обстановки связана с тем, что люди – глубоко социальные существа, и нам недостаточно просто увидеть лицо, нам важно понять его эмоциональный настрой.

«Нам необходимо прочесть выражение лица и выделить его настрой. Друг это или враг? Радостное оно, грустное, злое или выражает боль?» — сказал Алэ.

Психически здоровые люди, как правило, понимают, что столкнулись с игрой воображения, при расстройствах психики же больные часто принимают парейдолии за реальность. По словам ученых, исследование в будущем поможет при лечении пропагнозии — расстройства восприятия лица, при котором утрачивается способность узнавать лица.

В ходе предыдущего исследования Алэ показал, что в процессе последовательного восприятия человеческих лиц на оценку добровольцем эмоций влияет оценка эмоций предыдущей картинки. «Если прошлая картинка была привлекательной, они оценивают текущую более привлекательной», — уточнил он.

В 2014 году канадские ученые, использовав метод функциональной магнитно-резонансной томографии, выяснили нейрофизиологическую природу парейдолии. В ее основе лежит одновременная активация лобной коры, которая отвечает за ожидания, и части зрительной коры, которая специализируется на узнавания лиц. Это доказывает, что лобная кора в большой степени контролирует зрительную кору. Сознание контролирует зрение: люди ожидают увидеть что-то знакомое и видят это.

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