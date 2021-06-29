Надо рвать: удаление зубов мудрости улучшает вкус

Зубы мудрости у человека сегодня считаются рудиментом — они не играют большой роли в пережевывании пищи, часто не помещаются на челюсти, и вообще могут доставить много проблем во время роста и прорезывания, от воспаления десны до смещения зубного ряда. Стоматологи советуют избавляться от зубов мудрости, даже если они пока не доставляют проблем. В медицинской среде задокументировано немало случаев ухудшения вкуса после удаления зубов мудрости. Считается, что эти нарушения проходят в течение года, но долгосрочные последствия пока не изучались.

«Предыдущие исследования указывали только на негативное влияние на вкус после удаления зуба, и считалось, что это влияние со временем проходит»,

— поясняет старший автор исследования доктор Ричард Доти из Пенсильванского университета.

Реклама

Доти и его коллега, стоматолог Дейн Ким, проанализировали данные 1255 пациентов, прошедших экспертизу вкусовых ощущений в течение последних 20 лет. Среди участников исследования 891 перенес удаление зуба мудрости, а 364 — нет.

Во время теста участники должны были подержать во рту растворы сахарозы, хлорида натрия, лимонной кислоты и кофеина, и сообщить, какой вкус они чувствуют — сладкий, соленый, кислый или горький.

Люди с удаленными зубами мудрости справлялись с заданием лучше. Кроме того, женщины справлялись лучше мужчин.

Результаты исследователи изложили в статье в журнале Chemical Senses.

Чем раньше у испытуемого удалили зубы, тем лучше он был способен определить вкус. В среднем наблюдалось улучшение на 3-10%.

«Это исследование убедительно свидетельствует о том, что экстракция третьего моляра оказывает положительное долгосрочное, хотя и едва заметное, влияние на функцию языковых вкусовых путей у некоторых людей», — заключает Ким.

«Исследование показывает, что вкусовая функция может немного улучшиться в период между операцией и 20 годами спустя, — добавляет Доти. — Это удивительный, интересный результат, который заслуживает дальнейшего изучения, чтобы лучше понять, почему вкус улучшается и что это может означать с клинической точки зрения».

Причин для улучшения вкуса может быть две, отмечают исследователи. Во-первых, повреждение нервов, иннервирующих вкусовые рецепторы в передней части рта, может привести к торможению нервов, отвечающих за работу вкусовых рецепторов в задней его части, что повышает чувствительность всего рта. Во-вторых, хирургам хорошо известно, что после повреждения периферических нервов их чувствительность может повышаться.

«Необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить механизмы, лежащие в основе улучшения вкусовой функции, связанного с удалением зубов мудрости, — говорит Доти.

— Эффект довольно слабый, но может дать представление о том, как долгосрочное улучшение функции нервов может быть вызвано изменением среды, в которой они работают».

Удаление зуба мудрости — более сложная операция, чем удаление других зубов. У него больше корней (до пяти штук), которые могут изгибаться, затрудняя работу. Удалять их рекомендуется в более молодом возрасте — зрелые пациенты чаще сталкиваются с осложнениями, в том числе и неврологическими. Чтобы снизить риски осложнений, важно соблюдать все предписания врача — принимать антибиотики, не слишком интенсивно полоскать рот (это может привести к выпадению кровяного сгустка из лунки), воздержаться от курения хотя бы на несколько дней. В случае воспаления, не проходящих на протяжении нескольких дней отека и температуры, необходимо обратиться к врачу.

Впрочем, зубы мудрости могут оказаться и полезны.

Несколько лет назад американские ученые обнаружили, что стволовые клетки из пульпы зубов мудрости можно превратить в клетки, идентичные тем, из которых состоит роговица глазного яблока.

При использовании специальных методик стволовые клетки можно превращать в клетки другого типа и заменять ими поврежденные части органов. Ученые выяснили, что стволовые клетки пульпы (рыхлой волокнистой ткани) зубов мудрости могут стать клетками роговицы глаза/

Врачи уверены, что открытие позволит спасти от слепоты многих пациентов: рубцевание роговицы глаза приводит к потере зрения. Сейчас эта проблема решается при помощи пересадки ткани роговицы, далеко не все пациенты могут получить лечение из-за нехватки доноров, а «перепрограммирование» стволовых клеток позволит бороться с проблемой при помощи клеток самого больного.