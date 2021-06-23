COVID-19 в подарок: ученые предупредили о заражениях на детских праздниках

Специалисты Гарвардской медицинской школы предупреждают: не стоит устраивать торжества и приглашать гостей, это повышает риск заразиться COVID-19. При этом на детских праздниках инфекция распространяется в три раза активнее, чем на взрослых. Подробнее об этом они рассказали в статье в журнале JAMA Internal Medicine.

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Массовые мероприятия — известный фактор риска заражения COVID-19 и прочими респираторными инфекциями: большое количество людей, находящихся близко друг к другу, создают для распространения вирусов благоприятные условия. Однако заразиться можно и на небольших домашних праздниках.

Авторы работы изучили распространение COVID-19 в США после дней рождений в январе-ноябре 2020 года в 2,9 млн квартир и домов, в которых проживали более 6,5 млн человек.

Вблизи домов, где отмечался день рождения ребенка, на 10 тыс. человек приходилось на 15,8 больше положительных тестов на коронавирус, чем вблизи домов, где таких праздников не было. Когда день рождения был у взрослых, положительных тестов было на 5,8 больше.

В округах с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 вероятность положительного теста в течение двух недель после дня рождения в доме, где он отмечался, была на 30 % выше.

«Это говорит о том, что люди с большей вероятностью собирались на дни рождения, если праздник был у ребенка, — говорит ведущий автор исследования Анупам Джена. — Также, возможно, в дни рождения детей гости реже соблюдают социальную дистанцию и надевают маски».

Пребывание многих людей на небольшой, плохо вентилируемой территории, без соблюдений мер безопасности значительно повышает риски заражения, предупреждают ученые.

При этом большего количества случаев заражения не наблюдалось в знаменательные даты вроде юбилеев, отмечают исследователи.

Отследить сами праздники, конечно, возможности не было, поэтому исследователи ориентировались лишь на даты. Тем не менее, они уверены, что праздники способствовали распространению COVID-19 — люди теряли бдительность рядом с теми, с кем давно знакомы, и чувствовали себя в безопасности рядом с близкими, которым доверяли.

Хотя такие встречи важны для отношений в семье и с друзьями, они повышают риски распространения инфекции, поэтому стоит взвесить все «за» и «против», прежде чем устраивать торжество, и постараться соблюдать меры безопасности, подчеркивает Джена.

«Мы смогли изучить только один вид событий, которые, вероятно, приводят к собранию людей, — добавляет соавтор исследования Кристофер Уэйли. — Но очевидно, что неформальные встречи всех видов сыграли значительную роль в распространении COVID-19».

Важно, что в регионах, где власти запретили жителям выходить из дома без необходимости, риски заразиться на домашнем празднике были такими же — очевидно, запрет не мешал людям ходить в гости.

«Такая политика не препятствовала встречам и распространению инфекции», — отмечает Джена.

Основной же вывод таков: многолюдные встречи играют важную роль в росте заболеваемости, и, независимо от того, насколько люди нам близки и знакомы, на таких сборищах мы подвергаем риску заражения и себя, и их.

«Наши результаты будут полезны в разработке будущих мер борьбы с пандемией, — считает Джена. — Они подчеркивают, как важно понимать, как типы деятельности могут привести к распространению вируса. Это может способствовать принятию политических и личных решений исходя из известных рисков. Также результаты позволяют количественно оценить риски, связанные со сбором близких знакомых».

Исследователи отмечают, что использовали административные данные, а не записи о лабораторно подтвержденных случаях. Кроме того, в работу не попали данные о бессимптомных случаях болезни, когда пациенты не обращались к врачам, поэтому реальная ситуация может отличаться. Тем не менее, это не снижает значимости соблюдения мер безопасности.