«Румынию бомбить»: Минобороны публикует новые документы о начале войны

Минобороны России открыло на своем сайте новый раздел «День, о который разбился блицкриг», где опубликованы оригиналы и переводы документов, рассказывающие о подготовке Германии к нападению на Советский союз, разведдонесения, а также документы, повествующие о проявлениях героизма и мужества бойцов и командиров Красной Армии в первые дни войны.

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Открывается раздел публикацией предвоенных документов Германии. Планы Берлина на войну против СССР и методы завоевания территорий раскрывает «Предварительный план операций на Востоке», подготовленный главным командованием сухопутных войск Германии еще 5 августа 1940 года.

От Дона до Двины

В нем указывается, что Россию необходимо оккупировать до линии: нижнее течение Дона – среднее течение Волги – Северная Двина, чтобы защитить Германию от советских бомбардировщиков.

В документе дается оценка численности и боеспособности Красной Армии накануне войны: «Так как русские на этот раз не имеют численного превосходства, как это было во время мировой войны, то они, вероятнее всего, не смогут после нашего прорыва сосредоточить свои растянутые по фронту войска и организованно предпринять ответные действия; а затем, в боях местного значения, быстро потерпят поражение в результате превосходства германских войск и командования».

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Тем не менее командование Вермахта признавало опасность советской авиации. «Русские ВВС – серьезный противник, для уничтожения которого потребуется определенное время из-за обширной территории страны. Удары по немногим крупным трассам могут повлиять на продвижение сухопутных войск и требуют особых мероприятий по их предотвращению», — говорится в документе.

При этом командование не давало высокой оценки мощи советского флота. «Русские ВМС уступают нашим по надводным кораблям и подводным лодкам. Особой активности от них ожидать не следует, однако, они будут угрожать нашим транспортам с рудой из Швеции вне шведских вод, а также с помощью подводных лодок и минной войны нарушать наши коммуникации на Балтийском море», — говорится в плане.

После взятия Харькова, Москвы и Ленинграда сплоченность русских вооруженных сил будет нарушена, предполагало немецкое командование, которое давало на выполнение поставленных задач 9-17 недель.

План «Барбаросса»

Подробное описание подготовки Германии к наступлению описано в директиве генштаба сухопутных войск Германии по сосредоточению войск (план «Барбаросса») от 31 января 1941 года.

«Расколоть фронт русской армии, сосредоточенной в Белоруссии, быстрым и глубоким ударом мощных танковых соединений севернее и южнее Припятских болот и использовать этот прорыв для уничтожения разобщенных на две части вражеских войск», — называется главная цель верховного главнокомандования.

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В документе обращают на себя меры, принятые для сохранения секретности накануне вторжения в СССР. «Во избежание внешнеполитических осложнений следует соблюдать безусловную секретность в проведении и разработке плана сосредоточения войск на восток. Для этого следует по возможности сократить число офицеров, привлекаемых заранее к этой работе, — говорится в документе. – Круг полностью осведомленных лиц следует ограничить командующими группами армий, командующими армиями и корпусами, начальниками».

%При этом нацисты держали планы по предстоящей кампании в строжайшем секрете, не раскрывая их даже своим военно-политическим союзникам.

Так, в плане «Барбаросса предписывается «предполагаемую переброску войск с Карпат провести таким образом, – замаскировав это передвижение как марш в Румынию, чтобы Венгрия в самый последний момент, а именно только при повороте в сторону намеченного наступления, смогла распознать наш замысел».

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Также в разделе опубликована архивная карта с основными и второстепенными направлениями немецких ударов в ходе выполнения основных этапов плана «Барбаросса».

Имеются в разделе и документы, рассказывающие о том, как командование Красной Армии получало данные о сосредоточении вражеских войск накануне войны. «По имеющимся данным, которые проверяются, основная часть немецкой армии в полосе против ЗапВО (Западный Особый военный округ) заняла исходное положение. На всех направлениях отмечается подтягивание частей и средств усилений к границе», — говорится в докладе начальника штаба Западного особого военного округа от 21 июня 1941 года.

Перебежчик

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В донесении начальнику штаба Прибалтийского военного округа говорится о сведениях, которые рассказал в ночь на 20 июня перебежчик с немецкой стороны. Он сообщил, что большое количество немецких войск переброшено от польского городка Сувалки к границе.

«Перебежчик показал, что немецкие части у границы окопы не копают, имея в виду переход в наступление, — говорится в донесении. – По словам перебежчика, военные действия начнутся через 9-10 дней. Вот уже два месяца, как солдат агитируют офицеры, говоря, что СССР главный враг Германии. Солдаты 50% настроены против войны».

Большую историческую ценность представляет приказ наркома обороны Георгия Жукова от 22 июня 1941 года, отданный спустя 3 часа после вторжения Германии.

«Мощными ударами бомбардировочной и штурмовой авиации уничтожить авиацию на аэродромах противника и разбомбить основные группировки его наземных войск. Удары авиации наносить на глубину германской территории до 100-150 км. Разбомбить Кенигсберг и Мемель», — приказывал Жуков.

При этом из приказа можно сделать вывод о том, как принималось решение о направлении бомбардировок в первые часы после нападения. В приказе на территорию Финляндии и Румынии до особых указаний налеты делать запрещалось.

Однако на обороте последнего листа Жуков приписал: «Т[ов]. Ватутину. Румынию бомбить».

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О том, насколько неожиданным был прорыв немецких сил в районе Бреста, говорится в журнале боевых действий. В нем же приводятся результаты первых боестолкновений, позволившие оценить недостатки советского вооружения.

«Танковые орудия, по заявлению командиров танковых частей, не пробивают броню танков пр-ка»…

«Слабо управляемые части, напуганные атаками с низких бреющих полетов ВВС противника, отходят в беспорядке не представляя собой силы, могущей парализовать действия пр-ка. »

«Зачинщиком паники зачастую является начсостав. Организуются отряды заграждения для задержания беглецов и транспорта. Из задержанных формируются отряды и посылаются для занятия участков обороны».

«Недостаточное количество артиллерии на дает возможности остановить продвижение танков пр-ка и наши части теснятся к р. Ясельда».



Несмотря на первоначальную панику, наградные документы говорят о личном героизме советских солдат при защите крепости.

Так, наградной лист к Ордену Отечественной войны I степени на рядового Алексея Шугурова подтверждает высокий дух советских воинов: «Тов. Шугуров ввиду отсутствия командиров, проявив находчивость, взял командование батальоном на себя, приказал писарю батальона при необходимости уничтожить документы штаба, а заведующему складом выдать оружие личному составу батальона; водителям танков и бронемашин – занять огневые позиции для обороны крепости» – рассказывается в документе.