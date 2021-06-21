Украинский метеорит не виноват: от чего вымерли динозавры

66 млн лет назад началось великое массовое вымирание, которое привело к исчезновению нептичьих динозавров и множества других животных. Согласно господствующей сегодня точке зрения, причиной вымирания стало падение астероида диаметром около 10 км в районе современного полуострова Юкатан в Мексике. От удара образовался кратер диаметром 180 км и глубиной до 20 км, в воздух поднялось огромное количество пыли, углекислого газа и соединений серы. Удар спровоцировал цунами, а прошедшая по поверхности Земли высокотемпературная ударная волна привела к лесным пожарам по всему миру. Выбросы сажи и угарного газа привели к изменениям климата, подобным ядерной зиме. Температура воздуха снизилась, рост растений замедлился, исчез фитопланктон.

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Ранее считалось, что падению этого астероида предшествовало еще одно — на территории современной Украины.

Там метеорит оставил кратер меньшего размера, диаметром около 24 км. Оценки возраста Болтышского кратера в Кировоградской области колебались от 55 до 170 млн лет, согласно последней версии он был всего на 2-5 тыс. лет «моложе» юкатанского кратера Чикшулуб. Это подкрепляло гипотезу о том, что причиной гибели динозавров стали многократные падения метеоритов на Землю.

close Болтышский кратер Болтышский кратер Wikimedia Commons

Однако команда исследователей во главе со специалистами из Университета Глазго засомневалась в точности датирования и решила провести свое собственное. Детали они изложили в статье в журнале Science Advances.

Ученые отобрали четыре образца горных пород из Болтышского кратера — образовавшихся во время удара и позже, по мере формирования в кратере донных отложений. Чтобы установить их возраст, они использовали радиоизотопное датирование. Этот метод основан на определении того, какая доля того или иного радиоактивного изотопа успела распасться за прошедшее время. В данном случае авторы работы изучали распад калия до аргона — на сегодняшний день это один из наиболее точных способов, отмечают они.

«Благодаря усилиям исследователей по всему миру, аргон-аргоновое датирование последние годы становится все более точным, — говорит автор исследования доктор Аннемари Пикерсгилл. — Это дает нам возможность изучить детали таких событий, как появление Болтышского кратера, и с гораздо большей точностью определить, когда именно они произошли.

Новый анализ показывает, что на самом деле Болтышский кратер образовался около 65,39 млн лет назад».

Это значит, что кратер на Украине появился не на 2-5 тыс. раньше Чикшулуба, а на 650 тыс. лет позже.

«Полученные результаты позволяют нам более точно определить, где образование Болтышского кратера должно находиться в хронологии событий, произошедших с Землей в период после массового вымирания, и лучше понять нашу геологическую историю», — заключает Пикерсгилл.

Хотя Болтышский кратер и не связан с вымиранием динозавров, его появление — важная часть истории планеты, подчеркивают исследователи.

«Мы пытаемся задокументировать крупное событие, которое, по сути, сформировало биосферу и изменило эволюцию жизни на Земле, — говорит геолог Филипп Клейс, не участвовавший в исследовании. — Нам нужно будет понять каждую деталь, связанную с этим периодом. Важно ли документировать такое событие, как образование Болтышского кратера? Безусловно».

Зато Болтышский кратер оказался связан по времени с образованием Декканских трапов — вулканических образований на западе и в центральной части Индии. В этот период температура в океане повысилась. Обычно такой небольшой по размеру метеорит не может вызвать гидротерамальное событие, но на фоне вулканической активности удар вполне мог привести к значительным последствиям.

Не все ученые, впрочем, согласны с этой версией. Хотя возраст кратера и определенные геологические изменения хронологически близки друг к другу, это еще ни о чем не говорит, считает геофизик из Стэнфордского университета Соня Тику.

«Это просто интересное совпадение, — говорит она. — Я не уверена, что они связаны».

Астероид был слишком мал, чтобы вызвать столь глобальные изменения, отмечает она. Тем не менее, новое исследование вдохновляет на более глубокое изучение подобных событий.