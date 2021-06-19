Разрушается серое вещество: названа новая опасность COVID-19

Причиной неврологических симптомов при COVID-19 может быть разрушение серого вещества, считают исследователи из Оксфордского университета. Подробнее об этом они рассказали в нерецензированной статье, размещенной на сервисе препринтов medRxiv.

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Исследователи использовали данные из британского хранилища медицинской и генетической информации UK Biobank. Они отобрали результаты обследований 394 человек, переболевших коронавирусом и делавших МРТ мозга как до болезни, так и после, и сравнили с результатами не переболевшей контрольной группы из 388 человек.

Возможность посмотреть на мозг пациента до и после болезни позволила отличить изменения, вызванные COVID-19, от других возможных поражений мозга, отмечают исследователи.

Они выявили значительную потерю плотности и объема серого вещества в нескольких областях мозга — парагиппокампальной извилине, связанной с кодированием памяти, латеральной орбитофронтальной коре, участвующей в принятии решений, и островковой доле, играющей роль в образовании эмоций.

«Наши результаты показывают потерю серого вещества в лимбических областях коры головного мозга, непосредственно связанных с первичной обонятельной и вкусовой системой», — пишут авторы работы.

close @ScottGottliebMD/twitter.com

Более выраженные изменения наблюдались в левом полушарии.

Также исследователи сравнили результаты госпитализированных пациентов с теми, что переболели дома, но не обнаружили значимой разницы. Впрочем, у госпитализированных пациентов наблюдалась более выраженная потеря серого вещества в поясной коре, центральном ядре миндалевидного тела и некоторых регионов гиппокампа. Все эти области тоже связаны с памятью и формированием эмоций.

COVID-19 даже в легкой форме способен привести к поражению мозга, заключают исследователи.

Они рекомендуют переболевшим не пренебрегать своевременными обследованиями, чтобы выяснить, с какими последствиями они могли столкнуться.

Дизайн исследования не позволяет подтвердить наличие причинно-следственной связи — теоретически, на состояние мозга могли повлиять и какие-то иные факторы. Тем не менее, авторы работы уверены, что эта связь есть. Они отмечают и другие ограничения работы: почти все пациенты были белыми, что не позволяет распространить данные на представителей других этнических групп, кроме того, у исследователей не было данных о насыщении мозга участников кислородом и других факторах, которые могли бы сыграть роль.

«Мы смогли выявить последовательную картину потери серого вещества в лимбических областях мозга, формирующих обонятельную и вкусовую сеть, — заключают исследователи. — Говорят ли эти аномальные изменения о распространения болезни в мозге, что может предвещать будущую уязвимость лимбической системы, включая память, у этих пациентов, еще предстоит выяснить».

«Исследование предполагает, что COVID-19 может привести к потере тканей мозга, и это будет иметь долгосрочные последствия, — говорит доктор Скотт Готлиб, бывший глава Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США. —

Организм сможет со временем это компенсировать, и симптомы исчезнут, но восстановить разрушенные участки не получится никогда».

Снижение объема мозга наблюдалось в областях поблизости от тех, что связаны с обонянием, подчеркивает Готлиб.

«Это показывает, что потеря обоняния — следствие более важного процесса, сокращения объема коры головного мозга», — говорит он.

Также COVID-19 способен привести и к поражению белого вещества, выяснили ранее специалисты Пенсильванского университета. Из 2820 пациентов с COVID-19, с которыми имели дело авторы работы в период с 1 марта по 18 июня 2020 г., 59 прошли МРТ головного мозга. У многих наблюдались признаки поражения мозга, вызванные рассеянным склерозом, инсультами, нехваткой кислорода в крови, недостаточным кровоснабжением мозга и прочими факторами. Но также исследователи заметили, что у шести пациентов (10,2%) имелись признаки лейкоэнцефалопатии.

Лейкоэнцефалопатия — это стойкое разрушение белого вещества мозга.

При прогрессировании оно может приводить к нарушениям речи и зрения, реже — к головокружениям, головным болям, эпилептическим приступам. Возможны также психические нарушения.