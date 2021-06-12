«Очистить ядовитыми газами»: как Тухачевский боролся с «антоновцами»

К началу июня 1921 года отряды новопровозглашенной Временной демократической республики Тамбовского партизанского края, которые сейчас собирательно известны, как «антоновцы» — стали теснить войска Рабоче-крестьянской Красной армии.

Реклама

25 мая кавалеристы красных разбили два повстанческих полка, а в начале июня сводная маневренная группа Уборевича уничтожила основные силы 2-й повстанческой армии под командованием самого Александра Антонова. Однако разгромленные партизаны стали вновь уходить в леса. Для выработки плана дальнейших действий по подавлению восстания в Тамбове 9 июня было проведено заседание Полномочной комиссии ВЦИК под председательством Владимира Антонова-Овсеенко.

Именно там впервые прозвучала идея использования химического оружия. «Для выкуривания бандитов из лесов прибегнуть к газам, в каждом случае оповещая об этом мирное населения», — решила комиссия. 11 июня было опубликовано ее обращение к повстанцам, где до населения доводились ее решения

«Леса, где прячутся бандиты, очистить ядовитыми удушливыми газами, точно рассчитывать, чтобы облако удушливых газов распространялось полностью по всему лесу, уничтожая все, что в нем пряталось», — гласил первый пункт приказа командующего войсками Тамбовской губернии Михаила Тухачевского, напечатанного на следующий день типографским тиражом.

Непосредственно исполнять второй пункт приказа — собственно обеспечить войска химическим оружием — выпало инспектору артиллерии командования Сергею Касинову. Следующие несколько дней он от имени Тухачевского бомбардировал главкома РККА Сергея Каменева телеграммами с просьбами выслать химические снаряды для трехдюймовок и пять команд специалистов.

Тот доложил о решениях Тухачевского и его подчиненных Комиссии по борьбе с бандитизмом при Реввоенсовета под председательством Эфраима Склянского. Орган неоднозначно отреагировал на просьбу Тамбовского командования, ведь применение химического оружия в губернии было затруднительно — распространение облака газа зависит от множества случайных факторов, начиная от силы и переменчивости ветра, и заканчивая топографией местности, a потому мало предсказуемо и чрезвычайно капризно.

«Предложить Тамбовскому командованию к газовым атакам прибегать с величайшей осторожностью, с достаточной технической подготовкой и только в случаях полной обеспеченности успеха», — таков был вердикт комиссии.

Тратить много времени на транспортировку и производство химического оружия не пришлось — запасы хранились еще с царских времен. Основным способом доставки стали химические снаряды — это диктовал и опыт Первой мировой войны, и их меньшая, чем у баллонов с газом, зависимость от погодных условий. Большинство боеприпасов содержали хлорпикрин или же синильную кислоту. Кроме того, часть снарядов и баллонов уже были подготовлены к использованию.

В октябре 1920 года было решено использовать боевые отравляющие вещества в боях на севере Таврии и при штурме Перекопа. Была срочно сформирована химрота и подготовлены три тысячи боеприпасов. Однако из-за задержек в работе Главного артиллерийского управления — и быстрого разгрома Врангеля — они так и не понадобились.

1 июля две тысячи химических снарядов из Шуи и 250 баллонов с хлором из Москвы прибыли в Тамбов. Губернское командование даже попросило «срочно выписать газовые, ядовитые аэроплановые бомбы», но таких в распоряжении РККА просто не оказалось.

«Согласно данных Вами указаний баллоны с газами распределены и уже доставлены: 50 в 6 боеучасток и 200 во второй. Химснаряды также доставлены по 1000 во 2 и 6 боеучасток. Пока их нигде не применяли», — докладывал Касинов Тухачевскому 13 июля.

Ахиллесовой пятой планов Тамбовского командования стали кадры. Для обеспечения операции удалось перебросить лишь одно из трех имевшихся в распоряжении РККА подразделений химической борьбы — сформированную «под Врангеля» 1-ю отдельную химическую роту. Курсантов Высшей военно-химической школы набралось лишь на взвод, а значительную часть украинского Отдельного химического отряда отправили бороться с саранчой на Таманский полуостров.

Пополнять имевшуюся химроту пришлось чем было — в основном, призывниками, по сути теми же тамбовскими крестьянами. Около 20% новобранцев было просто неграмотно, a образование остальных ограничивалось сельской школой. Еще более осложнял свою задачу бардак в самом подразделении — командир роты заболел и остался в Костроме, двоих из трех командиров взводов «следует заменить», написал в рапорте приехавший инспектор.

«Постоянные наряды и отсутствие комсостава и обмундирования, учебные занятия не ведутся, люди совершенно не обучены и химрота в отношении газо-борьбы является абсолютно не подготовленной и не боеспособной», — резюмировал в своем отчете тот.

Впрочем, одна «газовая атака» все же состоялась. 27 июля в манеже Тамбовских кавалерийских казарм курсанты ВВХШ произвели «примерное окуривание», для которого израсходовали два баллона с хлором.

Химические снаряды нашли чуть большее применение — в конце июля на нескольких участках фронта с их помощью были проведены артобстрелы.

Первой и, пожалуй, единственной операцией, где газовый обстрел планировался заранее, была очистка от партизан Паревского леса. Поводом для проведения этой операции послужила информация, что в данном районе скрывается часть повстанцев, среди которых находятся не только видные антоновские командиры, но и сам Александр Антонов со своим братом Дмитрием.

Район был взят в плотное кольцо оцепления, 2 августа специально выделенный артвзвод с химснарядами начал обстрел. Серьезного результата, впрочем, с помощью 59 выпущенных снарядов достичь не удалось.

Главным трофеем стали три лошади, одна из которых принадлежала Антонову, и несколько сдавшихся партизан.

Поскольку расположение повстанцев редко когда было известно в точности, огонь этот велся по разным участкам леса, «по площадям», в расчете, главным образом, не на материальное, a на моральное воздействие. И эта цель достигалась.

Последний раз химические снаряды на Тамбовщине попытались применить в сентябре — впрочем, окруженный отряд казаков, по которому хотели ударить в РККА, успел уйти. 25 сентября эти боеприпасы были сданы в кладовую, откуда и были получены.