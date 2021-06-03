«Признаем без сомнения, что это часть Америки»: как Беринг открыл Аляску

Как русские встретились с чукчами

Первым европейцем на Аляске предположительно был русский землепроходец Семен Дежнев, в 1648 году морем обогнувший восточную оконечность Азии. Считается, что шторм заставил его пристать к североамериканскому берегу, но документальных подтверждений этой версии нет. Попытки целенаправленного освоения региона начались при Петре I. Российскую империю интересовали морские пути в Индию и Китай и достижение неизвестной части Северной Америки, куда не успели добраться французы и англичане.

В 1724 году Петр I распорядился подготовить экспедицию с целью выяснить, «сошлась ли Америка с Азией».

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В январе 1725-го три десятка моряков под командованием датчанина на русской службе Витуса Беринга выдвинулись из Петербурга на поиски северного морского пути из Европы в Азию. До Нижнекамчатска экспедиция добралась с огромными лишениями, потеряв более 500 лошадей и часть груза. В пути умерли несколько ученых. Прибыв на место, Беринг смог убедиться в существовании вблизи Камчатки неведомой населенной земли: оттуда к берегам России попадали деревья, приносимые морем. Кроме того, чукчи рассказали Берингу о сношениях с американскими туземцами. В своем письме императрице Анне Иоановне он докладывал, что «тамошний народ не под державою Российского государства самовластен и союзства с нашими ясачными инородцами не имеет». О встречах команды с чукчами известно из дневника мичмана Петра Чаплина. По его словам, они приплыли с Колымы и спрашивали, откуда и зачем пришли русские.

Первая Камчатская экспедиция растянулась на годы. Только в 1728-м Беринг достиг 67° северной широты и вышел в Чукотское море. Было доказано существование пролива, который с тех пор носит имя знаменитого мореплавателя. В июне 1729 года Беринг предпринял попытку достичь Америки (в официальных документах ее тогда называли Большой Землей), но густой туман и встречный ветер помешали продолжить плавание.

Весной 1730-го он вернулся в столицу России, где был по указу Анны Иоановны произведен в капитан-командоры.

Первооткрыватель доложил о сравнительной близости Камчатки к Америке и целесообразности налаживания торговых отношений с жителями этого континента. Дважды проехав через всю Сибирь, Беринг укрепился во мнении, что здесь можно добывать железную руду, соль и выращивать хлеб. Он также выдвинул дальнейшие планы исследования северо-восточного побережья российской Азии и разведки морского пути к устью Амура и Японии. Доклады Беринга произвели впечатление на Анну Иоановну и Правительствующий сенат.

Аляску присоединил к России датчанин

В апреле 1732 года императрица приказала Берингу готовить новую миссию – она вошла в историю как Вторая Камчатская операция. В ней приняли участие около 2000 человек. Путешественников разделили на семь отрядов, в которые вошли натуралисты, географы, историки. Перед ними стояла задача исследовать северное побережье азиатского материка, а также изучить обширные территории малоосвоенной Сибири, подтвердить наличие путей судоходства по Северному Ледовитому океану. Планировалось совершить плавание к северо-западу Америки и Японии, составить новые карты, изучить быт и нравы коренных народов.

Из Твери грузы и участники выдвинулись в восточном направлении по Волге, перегрузились в Казани, затем пошли по Каме и через Сарапул прибыли 19 сентября 1932-го в Осинскую слободу (ныне город Оса Пермского края). Экспедиция проходила неспешно и заняла много времени. Только в октябре 1734 года Беринг прибыл в Якутск, где построил железоделательный завод и канатную мастерскую, организовал заготовку смолы. Его отряды действовали отдельно друг от друга в разных точках Сибири. В сентябре 1740 года исследователи наконец выдвинулись из Охотска на Камчатку. Кораблем «Св. Петр» командовал сам Беринг, пакетботом «Св. Павел» — капитан Алексей Чириков, зарекомендовавший себя еще во время Первой Камчатской экспедиции. Зимовали в Авачинской бухте, где Беринг основал город Петропавловск.

4 июня 1741 года корабли вышли в море и направились к побережью Аляски.

19 июня из-за сильного тумана в северной части Тихого океана команды потеряли друг друга из виду и в дальнейшем продолжили поход самостоятельно. В поисках судна Чирикова Беринг на своем корабле прошел за три дня на юг около 400 км, а потом двинулся на северо-восток и впервые пересек центральную акваторию залива Аляска.

Спустя три недели за 58° северной широты моряки увидели горы Святого Ильи — это был юг Аляски. Беринг объявил о принадлежности всего региона к Российской империи — от хребта и далеко на юг и восток от Берингова пролива.

В свою очередь, «Св. Павел» 15 июля 1741 года вышел к побережью Аляски близ острова Бейкер. Отправленная к берегу шлюпка не вернулась, посланная через неделю вторая — тоже. Члены команды погибли при невыясненных обстоятельствах. Потеряв 15 человек, Чириков оставил намерение осмотреть открытую им сушу, хотя «Св. Павел» еще две недели оставался у берегов Америки, пока не повернул назад. Открыв по пути в Алеутской цепи острова Умнак, Адах, Агатту и другие, Чириков в октябре вернулся в Петропавловск. Впоследствии выяснилось, что он побывал у Аляски на сутки раньше Беринга. В своем отчете Чириков рапортовал: «В северной ширине в 55° 35 минутах получили землю, которую признаем без сомнения, что оная — часть Америки».

«Св. Петр» же к концу июля подошел к острову Каяк, однако недостаток продовольствия заставил на следующий день отправиться в обратный путь.

Беринг шел вдоль берега на запад и при редких прояснениях наблюдал высокие горы. За этот период он открыл остров Чирикова, Евдокеевские острова, Алеутский хребет на «матером берегу» (полуостров Аляска), у юго-западной оконечности которого обнаружил острова Шумагина, где впервые встретился с алеутами.

«Они оба достигли или видели Большую Землю. Беринг пристал 20 июля к большому острову, по-видимому Каяку, и с моря мог видеть еще раньше гору Святого Ильи на Американском континенте. Но Беринг считал задачу выполненной, не исследуя новую землю», — констатируют авторы книги «Камчатские экспедиции».

Смерть Беринга

Беринг спешил вернуться в Петропавловск, но из-за дождей и ураганного ветра судно часто сбивалось с курса, а от цинги продолжали умирать люди. Взяв курс на Камчатку, «Св. Петр» оказался прибит штормом к острову, который позже назвали в честь Беринга, и разбился о скалы. Общими усилиями корабль вытянули на берег, законопатили пробоины, благоустроили трюм и решили в нем зимовать. Вынужденную зимовку пережили 45 человек из 76. Сам Беринг скончался 8 декабря 1741 года в возрасте 60 лет и был похоронен на острове. Лишь в августе 1742 года выжившие моряки под командой лейтенанта шведа Свена Вакселя построили из обломков пакетбота новое судно и отплыли на Камчатку.

«Путешествие Беринга и Чирикова есть событие громадного значения. Эти мореплаватели пересекли океан и открыли северо-западный берег Америки ценой ужасных потерь и перед лицом неописуемых трудностей. Нельзя не отметить, что члены экипажа, несмотря на недостаточную оснащенность экспедиции, мобилизуя всю свою волю и силу духа, совершили великий подвиг», — отмечал американский капитан XIX – начала XX веков Элсворт Бертольф.

Из отчета Второй Камчатской экспедиции стало известно о живущих в прибрежных североамериканских водах морских бобрах — каланах. Высочайшее качество их меха послужило стимулом к освоению русскими Аляски.

В 1743 году Сенат приостановил работу Второй Камчатской экспедиции.

За 18 лет исследований русские моряки добились следующих результатов: нашли путь через Берингов пролив, описали северное побережье Сибири от Вайгача до Анадыря, а также Камчатку, Курильские острова и северную часть Японии, открыли северо-запад Америки, собрали важные материалы по истории Сибири.