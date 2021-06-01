Мыть руки бесполезно: как поймать наркомана по отпечаткам пальцев

Анализ отпечатков пальцев может показать, принимал ли предполагаемый преступник кокаин, сообщают ученые из британского Университета Суррея и других исследовательских центров. Подробнее о методике и ее особенностях они рассказали в статье в журнале Analyst.

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Отпечатки пальцев используются в криминалистике уже более ста лет, но лишь в последние годы стало ясно, что они могут предоставить больше информации, чем просто уникальный для человека узор на подушечках пальцев. По отпечаткам можно определить, например, пол человека или какие препараты он принимает.

Около 5% людей в мире — 269 млн — употребляют запрещенные наркотики. Из них 19 млн предпочитают кокаин. Ряд исследований показал, что на отпечатках пальцев с помощью масс-спекторметрического анализа можно найти следы кокаина и других веществ,

однако связь с самим человеком оставалась неясной — употреблял ли он наркотик, или тот просто каким-то образом попал на кожу?

Масс-спектрометрия представляет собой метод химического анализа, который используют для измерения массы неизвестных молекул путем ионизации, разделения и обнаружения ионов в соответствии с их отношением массы к заряду (разделяя их на положительные и отрицательные ионы).

Исследователи собрали отпечатки пальцев людей, посещавших реабилитационные учреждения для наркозависимых и принимавших кокаин в последние 24 часа. Часть добровольцев сдала отпечатки сразу, часть — помыла перед этим руки, а затем на 10 минут надела нитриловые перчатки, чтобы вызвать потоотделение.

Также отпечатки сдали добровольцы, не принимавшие наркотики. По просьбе исследователей перед этим они прикасались к кокаину, часть добровольцев перед сдачей отпечатков помыла руки.

Как оказалось, отпечатки пальцев тех, кто употреблял кокаин, и тех, кто лишь к нему прикоснулся, различались — в первом случае присутствие в отпечатках наркотика было гораздо более явным.

Причем даже в тех случаях, когда добровольцы из числа наркозависимых вымыли руки, в отпечатках все равно можно было определить метаболиты кокаина.

close C. Costa, Surrey Ion Beam Centre, University of Surrey, UK

Масс-спектрометрию можно использовать, чтобы выяснить, принимал ли предполагаемый преступник кокаин, заключают исследователи. Вряд ли перед нападением или грабежом кто-то будет мыть руки, но даже в этом случае удастся обнаружить следы наркотика. При этом результаты будут отличаться от случаев, в которых человек по какой-то причине просто прикасался к кокаину.

«Десятилетиями технология снятия отпечатков пальцев давала судмедэкспертам большой объем информации о поле и лекарствах, — говорит ведущий автор исследования доктор Мелани Бейли. — Новые результаты будут полезны для криминалистов в случаях, когда дело доходит до определения использования наркотических веществ. В судебной медицине важно иметь возможность лучше понять обстоятельства, при которых отпечаток пальца оказался на месте преступления. Это дает нам возможность более точно восстановить картину событий на месте преступления».

Чем больше информации о преступнике удастся получить, тем выше вероятность сузить круг подозреваемых и поймать виновного.

Авторы работы надеются, что данные о приеме кокаина станут одним из факторов, который позволит эффективнее искать грабителей и убийц. В будущем, возможно, удастся адаптировать методику и под другие наркотики.

Ранее специалисты из Национального института стандартов и технологий в США нашли еще один способ использовать масс-спекторметрию в криминалистике. Они разработали методику, которая позволяет выделить специфические для конкретного человека белки из пряди волос длиной всего сантиметр. Для других аналогичных подходов требуется в восемь раз большая длина.

Для получения данных о личности человека по волосам обычно необходимо выделить ДНК из частиц кожи, сохранившейся на фолликулах, однако новая технология позволяет работать с самим волосом и содержащимся в нем кератином.

Поскольку последовательности аминокислот в белках различаются от человека к человеку, такой подход позволит с высокой степенью точности идентифицировать людей и без выделения ДНК.

Способ может значительно повысить раскрываемость преступлений, отмечают исследователи — ДНК распадается гораздо быстрее, что снижает шансы выделить ее, если биоматериал был обнаружен слишком поздно.