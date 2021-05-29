Питание, спорт, сон: ЗОЖ омолодил мужчин на три года

Пожилой возраст — основной фактор риска развития неинфекционных заболеваний вроде рака, диабета, проблем с сердечно-сосудистой системой и нейродегенеративных поражений, отмечают ученые из Института функциональной медицины в США и исследовательских центров в Израиле и Канаде. Если замедлить изнашивание организма с годами, это позволит снизить риск патологий и отдалить появление проблем со здоровьем.

Исследования показывают, что определенные факторы образа жизни дают возможность отдалить наступление биологической старости, однако влияние цельного подхода, учитывающего как можно больше таких факторов, пока не изучалось.

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Участниками исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Aging, стали 43 здоровых мужчины в возрасте 50-72 лет. В течение двух месяцев они строго придерживались ряда рекомендаций. Рацион испытуемых включал много овощей и фруктов, нежирные сорта мяса и рыбы, пребиотики. Как минимум пять дней в неделю мужчины должны были посвящать хотя бы полчаса в день физическим упражнениям средней интенсивности. Также они делали дыхательные упражнения, направленные на снижение уровня стресса. В сутки испытуемые спали не менее семи часов.

Образ жизни мужчин на время исследования был выстроен на основе более ранних работ, показавших влияние тех или иных факторов на биологический возраст. Задачей ученых было минимизировать вредные факторы и увеличить воздействие полезных.

«Этот системный подход сочетает отдельные элементы, каждый из которых благоприятно влияет на метилирование ДНК», — пишут авторы работы.

Метилирование происходит, когда метильные группы, содержащие один атом углерода и три атома водорода, связываются с определенными молекулами ДНК. Хотя метилирование не изменяет последовательности ДНК, оно может влиять на экспрессию определенных генов, в том числе контролирующих анатомические изменения.

«Такие вмешательства, предположительно, дают совокупный эффект и снижают вероятность того, что негативное влияние какого-либо фактора, приводящего к развитию болезни, перевесит положительное влияние фактора, способствующего укреплению здоровья.

Изменения рациона и образа жизни, использованные здесь, считаются полезными и безопасными в долгосрочной перспективе», — отмечают исследователи.

Чтобы оценить изменения в биологическом возрасте испытуемых, исследователи использовали эпигенетические часы. Эпигенетика исследует изменения активности генов, при которых структура ДНК остается прежней. Часы же представляют собой совокупность эпигенетических меток ДНК, которая позволяет определить биологический возраст ткани, клетки или органа. В данном случае для расчета возраста исследователи использовали образцы слюны.

За восемь недель эксперимента мужчины помолодели в среднем на 3,23 года по сравнению с контрольной группой, которая придерживалась прежнего образа жизни, и на 1,96 года по сравнению с собственными показателями до начала исследования.

«Комбинированная программа воздействия была нацелена на конкретный биологический механизм, называемый метилированием ДНК, в частности его особенности, связанные с биологическим возрастом, — рассказывает ведущий автор исследования Кара Фитцджеральд. — Мы подозреваем, что именно это стало причиной поразительной эффективности программы. Эти результаты, по-видимому, согласуются с выводами существующих исследований, в которых изучалась возможность обратить старение вспять, и значительно расширяют их. Наш подход уникален тем, что использует безопасную нефармацевтическую программу питания и изменения образа жизни. Сейчас мы набираем участников для более крупного исследования, которое, как мы ожидаем, подтвердит эти выводы».

Впрочем, больше 150 лет человеку прожить все равно не удастся, считают специалисты из сингапурской исследовательской компании Gero. Продолжительность жизни зависит не только от биологического возраста, но и от «отказоустойчивости» организма — она влияет на то, как быстро организм возвращается в норму при каких-либо потрясениях. Анализ медицинских данных сотен тысяч людей из разных стран показал, что здоровые молодые люди быстро справляются с какими-либо изменениями и последствиями болезней, но по мере старения реакции замедляются, и в итоге это приводит к слишком высокой нагрузке на организм. И, как подсчитали ученые, даже при самых благоприятных условиях в возрасте 120-150 лет способность восстанавливаться пропадает окончательно.