Мирные ядерные взрывы: как Брежнев и Форд ограничили использование атома

Начиная со взрыва первой атомной бомбы, СССР провел на полигоне Новая Земля 715 различных ядерных испытаний: атмосферных, наземных, высотных, подземных, подводных и надводных — последнее из них состоялось в 1990 году. В ходе них исследовалось воздействие ядерного взрыва на военную технику, отрабатывалась возможность применения ядерных взрывов в мирных целях (мирных ядерных взрывов — МЯВ), а также проводились другие эксперименты, связанные с созданием и модернизацией ядерного оружия (ЯО). Всего за это время на полигоне было взорвано 969 ядерных устройств.

Для сравнения, США провели 1056 испытаний ядерного оружия и МЯВ с подрывом 1151 ядерного устройства.

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Еще в 1953 году, в разгар «холодной войны», президент Соединенных Штатов Дуайт Эйзенхауэр в своей знаменитой речи «Атом для мира» призвал США и СССР к сотрудничеству в сфере использования атомной энергии в мирных целях. В начале 1960-х годов в обеих странах были разработаны программы применения МЯВ. В частности, ядерные заряды стали использовать для глубокого геологического зондирования, интенсификации добычи газа и нефти, дробления руд, создания подземных хранилищ, строительства каналов.

Заключенный в Москве в 1963 году многосторонний Договор о запрещении испытаний ЯО в атмосфере, космическом пространстве и под водой не касался подземных ядерных взрывов любого назначения, а вступивший в силу в 1970 году многосторонний Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) не распространялся на использование ядерных взрывов для мирных нужд.

«Использование ядерной энергии в мирных целях тесно связано с проблемой нераспространения ядерного оружия, — отмечал участник переговоров с США об ограничении подземных ядерных взрывов, один из авторов Договора о нераспространении ядерного оружия Роланд Тимербаев. — Ведь любые ядерные устройства, независимо от назначения и совершенства конструкции, обладают важными общими характеристиками. Основной характеристикой, общей для всех ядерных устройств, является то, что при сравнительно малых своих размерах они высвобождают огромное количество энергии в период времени, исчисляемый миллионными долями секунды. Другую существенную особенность ядерных взрывных устройств составляют их относительно небольшие габариты и сравнительно малый вес, что позволяет приспособить их для использования в военных целях с помощью различных средств доставки к цели».

Ввиду указанных особенностей устройства для проведения ядерных взрывов в мирных целях по своей сути не отличаются от устройств, предназначенных для военных целей.

«Но Договор о нераспространении ядерного оружия не запрещает проведение МЯВ. Чтобы дать возможность неядерным государствам использовать ядерные взрывы в мирных целях, в ДНЯО было записано, что его участники будут сотрудничать для обеспечения того, чтобы «под соответствующим международным наблюдением и посредством соответствующих международных процедур потенциальные блага от любого мирного применения ядерных взрывов были доступны государствам – участникам настоящего Договора, не обладающим ядерным оружием», — резюмировал Тимербаев.

Подземные ядерные взрывы достигали больших мощностей и не раз приводили к выбросу в атмосферу радиоактивных веществ за пределами национальных территорий, что было запрещено договором 1963 года.

Было зафиксировано немало случаев, когда США и СССР предъявляли друг другу серьезные претензии по данному вопросу.

Первый мирный ядерный взрыв был проведен в Советском Союзе в 1965 году. Основной его целью было создание в 100 км от Семипалатинска искусственного озера Чаган. Общая емкость водохранилища составила 20 млн м³.

Начиная с 1965 года, в СССР была реализована обширная программа использования ядерных взрывов в интересах народного хозяйства. Она продлилась до 1988 года включительно. Всего за этот период было проведено 124 МЯВ на территории РСФСР, Казахстана, Украины, Туркмении и Узбекистана. Из них 62 ядерных испытания были осуществлены непосредственно на объектах нефтегазового комплекса, и еще 40 ядерных зарядов были подорваны в регионах добычи нефти и газа. Все эти тесты проводились под землей. Обычно это были взрывы малой мощности, но некоторые достигали 80–140 килотонн. Осуществлялись и групповые взрывы – например, в 1971 году в Пермской области (три ядерных заряда по 15 кт каждый). Этот взрыв был сделан с выбросом грунта в интересах проведения эксперимента по прорытию каналов.

В том же году был произведен взрыв на ядерном полигоне на берегу реки Шачи в Ивановской области. Из-за некачественного цементирования ствола скважины произошел аварийный выброс радиоактивных веществ на поверхность. Последствием стало очаговое радиоактивное заражение местности.

В США в 1961-1973 годах было осуществлено 27 МЯВ, в ходе которых использовано 35 взрывных устройств мощностью до 105 кт.

3 июля 1974 года СССР и США подписали Договор об ограничении подземных испытаний ядерного оружия. В том же году по предложению советской стороны началась разработка отдельного документа по ограничению мощности подземных ядерных взрывов в мирных целях. Переговоры по новому договору проходили в Москве с октября 1974 года по май 1976 года. Поскольку к тому времени американцы уже свернули свою программу, требовалось договориться об ограничении только советских взрывов. Для Москвы было важно, что достигнутая договоренность позволила Советскому Союзу продолжать свою программу МЯВ.

Целью СССР и США было уменьшение опасности возникновения ядерной войны, укрепление мира и дальнейшая разрядка международной напряженности.

28 мая 1976 года экземпляры Договора о подземных ядерных взрывах в мирных целях одновременно в Москве и Вашингтоне подписали генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев и президент Соединенных Штатов Джеральд Форд.

«Важным положительным итогом советско-американских переговоров по мирным ядерным взрывам было создание подробно разработанной системы обеспечения контроля за соблюдением договора по МЯВ, — резюмировал Тимербаев. — Это было новым словом в международно-правовой практике. Однако для того, чтобы оба пороговых договора были введены в действие, потребовалось 15 лет».

Соглашение подтверждало право сторон проводить мирные ядерные взрывы в любом месте, находящемся под их юрисдикцией или контролем, за пределами границ испытательных полигонов, обозначенных Договором об ограничении подземных ядерных испытаний ЯО 1974 года. В то же время оно запрещало отдельные взрывы мощностью более 150 килотонн, групповые взрывы мощностью более 150 кт, если невозможно идентифицировать мощность каждого отдельного взрыва в группе, групповые взрывы с суммарной мощностью более 1,5 мегатонн, а также взрывы, которые не соответствуют положениям международных соглашений, участниками которых являются СССР и США.

При этом стороны согласились дополнительно рассмотреть вопрос о проведении отдельных мирных взрывов мощностью свыше 150 кт (но после подписания документа такие взрывы не проводились).

Договор соблюдался обеими сторонами, но вступил в силу только 11 декабря 1990 года – после ратификации сенатом Конгресса США и Верховным Советом СССР.