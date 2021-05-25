Белогвардейский реванш: как каппелевцы захватили власть в Приморье

Весной 1921 года российский Дальний Восток оказался расколот на две части. Их составили зависимая от большевиков Дальневосточная республика (ДВР) со столицей в Чите и Приамурское государственное образование (центр во Владивостоке), считавшее себя продолжателем «белого дела». ДВР была признана РСФСР, пользовалась ее финансовой, военной и продовольственной поддержкой. Республика позиционировала себя как демократическое государство. В ее экономике преобладал капиталистический уклон. При поддержке Москвы были созданы вооруженные силы ДВР – регулярная Народно-революционная армия (НРА). Главнокомандующим был назначен отличившийся при штурме белого Крыма Василий Блюхер, впоследствии прославленный советский маршал.

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Белогвардейские перевороты во Владивостоке

Используя слабость ДВР, белогвардейцы попытались совершить переворот в Приморье в ночь на 31 марта 1921 года.

Идея провалилась – немногочисленные отряды были разгромлены дивизионом народной охраны и комсомольским батальоном. 14 апреля на совещании лидеров белых сил в Харбине был выработан план общего весеннего наступления на Сибирь и ДВР. Одновременно во Владивостоке происходило тайное вооружение бывших военнослужащих армий покойного генерала Владимира Каппеля и атамана Григория Семенова со складов оружия, оставленного чехословаками при эвакуации. Следующая попытка получилась более успешной.

Приамурское государственное образование было создано в результате переворота во Владивостоке 26 мая 1921 года. Каппелевцы и семеновцы разоружили и блокировали силы народной охраны. Японское командование поддержало смену власти, видя в ней средство отсрочить вывод войск из Приморья. Во главе Временного Приамурского правительства встали дальневосточные промышленники братья Спиридон и Николай Меркуловы. Они объявили РКП(б) и сочувствующих большевикам лиц преступниками. Для защиты собственной территории от захвата красными и гарантии своего более или менее стабильного существования новое правительство озаботилось вопросами создания боеспособной армии. Они повели переговоры с осевшими у Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) и в Харбине представителями бывших частей Каппеля. Каппелевцы согласились вернуться в Приморье.

Командование над вновь сформированной армией, насчитывавшей 15 тыс. бойцов, принял популярный колчаковский генерал Григорий Вержбицкий.

Следом за регулярными частями в Приморье из Китая вернулась часть забайкальских казаков. Из них было создано вспомогательное казачье соединение под командованием генерала Фаддея Глебова – Дальневосточная казачья Рать. Руководство Приморья было весьма заинтересовано в принятии контингентов Русской армии генерала Петра Врангеля, которые после эвакуации из Крыма находились в Галлиполи, Сербии и Болгарии. Наиболее остро встал вопрос о переселении на Дальний Восток уроженцев Сибири.

Русская эмиграция отнеслась к Приамурскому государственному образованию по-разному. Одни верили в его жизнеспособность и хотели помочь борьбе белого Приморья с большевиками, другие были настроены скептически, считая, что национальное движение невозможно без поддержки японцев, которая убивает смысл движения и усиливает большевизм. Французская оккупационная администрация в Константинополе выступила против отправки русских беженцев на Дальний Восток. По данным советской контрразведки, несколько партий офицеров в 1922 году все же отправились из Сербии во Владивосток.

Чего хотело новое руководство Приморья

Весь период своего существования белое Приморье находилось в состоянии конфликта с ДВР, который то затихал, то переходил в горячее состояние.

close Министр иностранных дел Н. Д. Меркулов, адмирал Г. К. Старк, председатель С. Д. Меркулов, 1922 год Министр иностранных дел Н. Д. Меркулов, адмирал Г. К. Старк, председатель С. Д. Меркулов, 1922 год Wikimedia Commons

«Оба правительства использовали язык леволиберального имперского национализма, выдвигая на передний план демократическую самоорганизацию: ДВР апеллировала к идеям демократических социалистов, а Приамурское государственное образование опиралось на либеральный и умеренно националистический дискурсы, — указывал историк Иван Саблин в своей книге «Дальневосточная республика. От идеи до ликвидации». — ДВР, структура которой напоминала социалистические проекты Февральской революции, имела законодательный парламент и гарантировала национальным меньшинствам право на автономию. Но на практике она была автократическим государством под контролем большевиков. Приамурское государственное образование, выставлявшее напоказ свое демократическое правительство и экономические свободы, на деле управлялось такой же автократической властью в лице Временного Приамурского правительства. Кроме того, выдвинутые им лозунги российской национальной независимости плохо сочетались с его зависимостью от Японии».

Гербом Приамурской белой государственности стал двуглавый орел без корон, скипетра и державы. В центре орла был изображен Георгий Победоносец, поражающий копьем змия. Новая власть сформировала ведомства внутренних дел, юстиции, финансов, иностранных дел, госконтроля и т. д. В начале июня 1921 года в Приморье появился суд присяжных и была восстановлена формальная независимость суда. Вводилась система штрафов и наказаний для органов печати. В области рабочего законодательства был сохранен восьмичасовой рабочий день и разрешена деятельность профсоюзов.

Программа Временного Приамурского правительства предусматривала включение Дальнего Востока в состав единого и освобожденного от большевиков Российского государства. Правительство Меркулова обращалось к имперскому наследию, приняв название генерал-губернаторства. Однако оно не располагало военными силами, способными победить Красную армию, и надеялось в первую очередь на народное восстание.

Тем не менее, Временное Приамурское правительство не смогло объединить антибольшевистскую оппозицию.

Прибывшему во Владивосток из эмиграции бывшему руководителю Российской Восточной окраины атаману Семенову верные Меркуловым войска не позволили сойти на берег. Одному из ключевых деятелей Белого движения в Забайкалье и на Дальнем Востоке пришлось навсегда уехать за границу.

Осенью 1921 года красные партизаны ДВР попытались развернуть наступление на Приморье. Навстречу им выдвинулись части под командованием генерала Викторина Молчанова. Им удалось разгромить партизанские отряды, потеснить шедшую следом Народно-революционную армию ДВР и вытеснить ее за Амур. Видя, что соперник отступает, Молчанов приказал организовать его преследование вдоль Транссибирской железной дороги. 22 декабря 1921-го генерал взял Хабаровск.

«Одновременно с успешным наступлением белых на западном направлении большевикам был нанесен удар и на севере, — отмечал историк Олег Гончаренко в своей книге «Белое движение». – Михаил Дитерихс командировал отряд есаула Валериана Бочкарева, известного у большевиков как главный убийца Сергея Лазо. 6 октября 1921 года отряд есаула занял город Охотск. Этим походом было положено фактическое начало гражданской войны в Якутии».

Земский край и диктатура Дитерихса

По крайней мере на словах приморцы были полны решимость отстоять независимость своего государства. Какой-либо компромисс с РСФСР категорически отвергался. Член Приамурского народного собрания Цингер говорил по этому поводу: «До тех пор, пока там царствуют большевики, пока существует порядок большевистский, нам не по пути, мы не можем быть их друзьями, и все время всемерно будем защищать себя от посягательств на проникновение на нашу территорию».

В июле 1922 года во Владивостоке прошли всеобщие выборы.

Приморье было провозглашено Приамурским земским краем.

Большинство участников Земского собора высказались в пользу установления сильной военной диктатуры. Вся полнота гражданской и военной власти была передана вызванному из Харбина генералу Михаилу Дитерихсу, убежденному монархисту, известному своим расследованием убийства членов царской семьи при режиме Александра Колчака. Дитерихс не был связан с политическими группировками Приморья, имел колоссальный боевой опыт и авторитет в войсках. В одном из его первых указов объявлялось, что «граждане, не исповедующие чисто и свято никакой религиозной веры, не могут быть гражданами Приамурского края и будут подлежать выселению из его пределов».

После своего избрания Дитерихс обратился к населению Приморья с призывом к борьбе с большевиками и приветствовал намерение японцев покинуть русскую территорию. По мере их эвакуации активизировались большевики. В сентябре и октябре 1922 года развернулись интенсивные бои между войсками ДВР и отрядами красных партизан, с одной стороны, и редеющими вооруженными силами Приамурского земского края, с другой. Все решилось в боях под Спасском 8-9 октября 1922-го.

Последний белогвардейский оплот на территории бывшей Российской империи все же не устоял. В 20-х числах началась эвакуация администрации Дитерихса, остатков армии и гражданского населения на кораблях флотилии адмирала Георгия Старка.

25 октября 1922 года большевики вступили во Владивосток. Белое Приморье перестало существовать.

14 ноября 1922-го Народное собрание ДВР постановило объявить на всем российском Дальнем Востоке советскую власть и обратилось с просьбой о присоединении ДВР к РСФСР. На следующий день ВЦИК принял соответствующий декрет.

Японцы покинули Приморье, но продолжали удерживать Северный Сахалин. Вопрос об их отводе был разрешен только в 1925 году с подписанием советско-японской конвенции.