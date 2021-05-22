Не могут есть и говорить: почему коронавирус способен вызывать отек языка

COVID-19 может привести к опуханию языка до огромных размеров, предупреждает американский врач Джеймс Мелвилл, один из ведущих исследователей макроглоссии. Подробнее об этом он рассказал изданию Daily Mail.

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На данный момент Мелвиллу известно о девяти случаях, с первыми двумя он столкнулся еще в 2020 году. Причём восемь пациентов были темнокожими. Все девять человек находились на искусственной вентиляции легких, двое перенесли инсульт. У семерых пациентов язык опух уже тогда, когда они были в больнице. Из-за отека пациенты не могли говорить, некоторым потребовался желудочный зонд, чтобы принимать пищу.

Увеличение языка — макроглоссия — может быть следствием опухолей или некоторых заболеваний (туберкулез, бластомикоз, сифилис). Инсульты и долгое нахождение в лежачем состоянии также способны привести к макроглоссии. То, что пациентов на ИВЛ переворачивали на живот, чтобы облегчить дыхание, тоже могло способствовать отеку. Однако это вряд ли было ключевым фактором — не все пациенты, за которыми наблюдал Мелвилл, лежали на животе.

Тот факт, что восемь из девяти пациентов — темнокожие, натолкнул Мелвилла на мысль, что расовая принадлежность тоже может играть роль. Так, белые подвержены ангионевротическому отеку (отеку Квинке), возникающему как острая аллергическая реакция.

Избавиться от настолько выраженной макроглоссии можно только хирургически.

Один из пациентов, Энтони Джонс, очнулся в больнице, когда болел COVID-19 в тяжелой форме. Он находился на ИВЛ, а его язык распух в несколько раз. Джонс не мог ни есть, ни говорить. Чтобы снизить нагрузку на легкие, врачи перевернули его на живот, но от этого язык опух еще сильнее.

«Это психологически угнетает, потому что на таких пациентов смотрят как на чудаков, — вспоминает Мэри Энн Джонс, мать пациента. — Они должны быть на питательной трубке, у них стоит постоянная трахеостома для дыхательных путей, есть риск инфицирования. Язык полностью высыхает, поэтому его приходится обматывать, чтобы он оставался влажным, не трескался и не кровоточил».

«Доктор качал головой и говорил, что он готов сделать операцию, но не может гарантировать, что Энтони когда-нибудь снова будет есть или говорить»,

— добавила женщина.

В поисках информации о макроглоссии она наткнулась на исследования Мелвилла и связалась с ним в надежде, что тот поможет. Мелвилл успешно прооперировал Джонса, в течение недели тот уже начал говорить и смог глотать пищу.

Операция по уменьшению языка, частичная глоссэктомия, позволяет полностью восстановить способность разговаривать и почти на 100% вернуть чувство вкуса, говорит Мелвилл. Язык на 95% состоит из мышц, поэтому заживает быстро.

«На самом деле увеличение языка встречается часто, но не в такой степени, как у этих пациентов, — говорит Мелвилл. — Такие случаи крайне редки».

Причины настолько сильной макроглоссии у пациентов с COVID-19 неясны до сих пор, но Мелвилл связывает это с воспалительными процессами — в тканях языка врачи обнаружили те же признаки воспаления, что и в других пораженных коронавирусом органах.

«Я думаю, дело в том, как вирус прикрепляется к клеткам, и в иммунной реакции организма на него», — говорит он.

Другие органы тоже могут увеличиваться на фоне COVID-19, отмечает Мелвилл. Возможно, если вирус поражает язык, имеют место те же процессы, что и при поражении, например, сердца.

«Мы заметили схожие гистологические особенности у наших COVID-положительных пациентов при вскрытии других органов, например, почек, легких или сердца, — рассказывает Мелвилл. — Я думаю, причиной и этих случаев, и увеличения языка может быть слишком сильная воспалительная реакция. Я веду исследования, чтобы проверить эту версию».

Также Мелвилл работает над тем, чтобы выяснить, какие еще факторы в сочетании с COVID-19 могут привести к макроглоссии.