«Свободный выбор страны проживания»: как Сахаров боролся за право на эмиграцию

21 мая 1921 года родился академик Андрей Сахаров — один из создателей водородной бомбы, лауреат Нобелевской премии мира, диссидент и политический деятель. С конца 1950-х годов ученый активно занимался правозащитной деятельностью: посылал письма в различные советские инстанции, встречался с высокопоставленными чиновниками, обращался с призывами к западным ученым и политикам, в международные организации, сидел в залах судов, а после 1971 года – стоял у зданий, где проходили процессы, приезжая для этого в различные регионы РСФСР. Сахаров посещал места ссылок и мордовские лагеря, объявлял голодовки, созывал пресс-конференции и давал интервью.

Выступления академика имели высокую популярность и часто способствовали исправлению ситуации.

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Сахаров считал главным делом своей жизни защиту прав политзаключенных и был обеспокоен их судьбой. Высказывая свое мнение, он публично демонстрировал активную гражданскую позицию. Ученый был сторонником мирного сосуществования и полагал, что правовая позиция является самой верной, соответствующей потребностям и возможностям общества. Приоритетом должна стать защита человеческих прав и идеалов, а не политические конфликты, провоцирующие любое насилие, полагал он.

Академик был противником принудительного лечения инакомыслящих в психиатрических больницах, последовательно выступал за право крымских татар на возвращение в Крым, свободу религии, свободу выбора страны проживания и особенно за право на эмиграцию.

В 1968 году Сахаров написал манифест «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». Осуждая гонку ядерных вооружений, он призывал к сотрудничеству СССР и США, требовал объединения советских и американских ресурсов для борьбы с глобальной угрозой голода, перенаселения и загрязнения окружающей среды. В 1970 году Сахаров стал одним из учредителей Московского комитета по правам человека.

В 1971 году начался рост эмиграции в Израиль, который академик считал одним из наиболее примечательных явлений 1970-х.

Считается, что СССР смягчил свою позицию по данному вопросу после международной реакции на вынесение суровых приговоров «самолетчикам» — группе евреев, которая попыталась захватить пассажирский самолет в Ленинградской области и угнать его в Швецию после отказа в разрешении на выезд в Израиль. К слову, Сахаров называл неудачную попытку «авантюрой и нарушением закона, за которое его участники должны были понести уголовное наказание», но не столь тяжелым преступлением. По мнению академика, операция не являлась «воздушным пиратством», потому что захват самолета предполагался на земле, а посторонних пассажиров на рейсе не было.

Сахаров был также убежденным сторонником немецкой эмиграции, которая, по его формулировке, «питается естественным желанием людей переселиться на землю их предков, приобщиться к ее культуре, языку, экономическим и социальным достижениям и не менее естественным желанием покинуть ту страну, которая подвергла их народ чудовищным репрессиям, фактически геноциду в прошлом, продолжает подвергать дискриминации, ограничениям в образовании и работе».

«Решение уехать не должно иметь окончательного, бесповоротного характера – человек должен быть уверен, что, если он разочаруется в своем решении, если изменятся его оценки или обстоятельства, он так же свободно вернется в страну, из которой выехал. Только сочетание этих двух условий – свободы эмиграции и свободы возвращения – в совокупности образует право на свободный выбор страны проживания, провозглашенное в статье 13-й Всеобщей декларации прав человека ООН. Я утверждаю, что это право – наряду с правом на свободу убеждений и информационного обмена, религиозной свободой, правом свободы слова и печати, правом образования ассоциаций, правом забастовок – имеет глубоко принципиальное значение, образует основу духовной и материальной свободы личности и одновременно делает общество открытым, демократическим, способствует международному доверию и безопасности», — резюмировал Сахаров.

В июне 1972 года ученый осуществил сбор подписей под «Обращениями к Верховному Совету СССР» об амнистии политзаключенных и об отмене смертной казни, а в сентябре участвовал в демонстрации у посольства Ливана в знак протеста против убийства израильских спортсменов на Олимпиаде в Мюнхене.

В рамках борьбы за право на эмиграцию Сахаров в 1973 году направил в Конгресс США письмо в поддержку поправки Джексона – Вэника, ограничивающей торговлю со странами, препятствующими эмиграции, а также нарушающими другие права человека. Одновременно он раскритиковал Белый дом за шантаж американской общественности мнимой угрозой вспышек антисемитизма в СССР, если Конгресс откажет ему в льготном торговом статусе: «В США царит полная неразбериха, либо намеренная или на основе неведения, что реально происходит в СССР. Как будто вопрос эмиграции касается только одних евреев. Как будто положение тех евреев, которые безуспешно пытались эмигрировать в Израиль, уже не является достаточно трагичным. Как будто политика «тихой дипломатии» может помочь кому-то, кроме нескольких лиц, проживающих в Москве и в некоторых других городах».

Во время пребывания президента США Ричарда Никсона в Москве в 1974 году Сахаров провел свою первую голодовку и дал телеинтервью, чтобы привлечь внимание мировой общественности к судьбе политзаключенных.

В декабре того же года Сахаров передал канцлеру ФРГ Гельмуту Шмидту список 6000 немцев из Казахстана, желавших эмигрировать.

В 1975 году академик был удостоен Нобелевской премии мира за «бесстрашную поддержку фундаментальных принципов мира между людьми» и за «мужественную борьбу со злоупотреблением властью и любыми формами подавления человеческого достоинства». Лекцию Сахарова прочитала в Осло его супруга Елена Боннэр. Среди прочего ученый посчитал нужным высказаться об эмиграции: «Каждый желающий эмигрировать из СССР должен иметь вызов от близких родственников. Для многих это неразрешимая проблема, например для 300 тыс. немцев, желающих уехать в ФРГ (к тому же квота на выезд составляет для немцев всего 5 тыс. человек в год, то есть выезд распланирован на 60 лет!). За этим — огромная трагедия. Особенно трагично положение лиц, желающих соединиться с родственниками в социалистических странах, — за них некому заступиться, и произвол властей не знает пределов».

В 1977 и 1978 годах дети и внуки Боннэр, которых Сахаров считал заложниками своей правозащитной деятельности, эмигрировали в США. В 1979-м в СССР была создана группа «Право на эмиграцию». Своими целями она считала упорядочение эмиграционной политики, приведение ее к общедемократическим нормам, принятие закона об эмиграции, сбора и предания гласности фактов нарушений прав граждан на выезд из СССР, поддержки желающих реализовать свое право на выезд по социальным, религиозным, экономическим и другим мотивам. Добиваясь введения законодательства об эмиграции, группа оказывала и практическую помощь в получении разрешений на выезд.