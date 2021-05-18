«Китайцы умеют ждать»: как Горбачев отдал Китаю остров Даманский

Ссора СССР и Китая из-за Сталина

На протяжении второй половины XX века советско-китайские отношения переживали взлеты и падения. В 1949 году СССР первым в мире признал Китайскую Народную Республику на следующий день после ее образования. До 1956 года в отношениях двух держав наблюдался расцвет. На этот период пришлось подписание Договора о дружбе, союзе и взаимной помощи, а также содействие Китаю в создании новой коммунистической армии и обучении специалистов. В 1950-х СССР построил в КНР около ста крупных предприятий оборонной промышленности и поставил оружие для 60 дивизий.

Серьезный разлад между Москвой и Пекином наметился после XX съезда КПСС и развенчания культа личности Иосифа Сталина.

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В неожиданной для всего мира атаке Никиты Хрущева на покойного диктатора китайцы усмотрели отсыл и к культу личности Мао Цзэдуна. Китай также опасался негативного влияния московских событий на международное коммунистическое движение. Прямым следствием доклада Хрущева китайцы сочли события в Венгрии осенью того же года. Стараясь уберечь социалистический блок от брожения, Коммунистическая партия Китая (КПК) выпустила серию хвалебных статей о Сталине. В них подчеркивалось, что заслуги вождя намного перевешивают его ошибки.

Как снежный ком нарастали взаимные претензии между КПК и КПСС по проблемам теории и практики строительства социализма. Выдвинутые руководителями КПК обвинения в перерождении СССР в социал-империалистическое государство сопровождались утверждениями об угрозе Китаю и всему миру со стороны Советского Союза. Жестко критиковали в КНР и хрущевскую идею «мирного сосуществования» с капиталистическим лагерем.

Отношения двух стран несколько улучшились после визита Хрущева в Китай и посиделок с Мао Цзэдуном у плавательного бассейна.

В 1957 году Москва и Пекин подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве: СССР предоставил Китаю техническую документацию для создания атомной бомбы.

Проблема острова Даманский

Очередное обострение, приведшее в итоге к расколу, пришлось на 1960 год. 22 апреля, в 90-ю годовщину со дня рождения Владимира Ленина, китайский лидер запустил четыре главные полемики против ревизионизма. В течение нескольких месяцев произошла серия горячих советско-китайских столкновений на коммунистических собраниях.

Так, в апреле главная газета КПК «Жэньминь жибао» выпустила статью с обвинениями в адрес «югославских и советских ревизионистов». В свою очередь, Хрущев, выступая в июне на съезде румынской Компартии, осудил политику китайских «братьев». В конце того же месяца СССР и Китай уже вполне официально предали друг друга «идеологической анафеме». В июле китайцы демонстративно проигнорировали приглашение на юбилейные торжества, посвященные 100-летию Владивостока. В конце концов, недавние единомышленники настолько сильно вывели из себя Хрущева, что 18 августа он распорядился отозвать 1400 советских специалистов, работавших в Китае над программой развития страны.

Как итог, 25 августа 1960 года вышло заявление ЦК КПСС, осуждавшее догматизм курса Мао Цзэдуна. Объемы торговли между СССР и Китаем в период с 1960 по 1967 год сократились в 16 раз. Финальным аккордом разрыва двухсторонних связей стал отказ КПК от предложения направить делегацию на XXIII съезд КПСС в 1966 году. Тогда же СССР покинули все китайские офицеры, обучавшиеся в военных вузах. Китай стал вторым после США стратегическим противником СССР.

С осени 1960 года начались систематические нарушения границы гражданами Китая на островах рек Дальнего Востока. Пограничникам они заявляли, что находятся на китайской территории.

close Советский пограничник на берегу реки Уссури в районе острова Даманский, апрель 1969 года Советский пограничник на берегу реки Уссури в районе острова Даманский, апрель 1969 года В.Суходольский/ТАСС

Апогеем напряженности явились пограничные конфликты на острове Даманском на реке Уссури, а также на озере Жаланашколь в 1969 году.

В ходе боев на Даманском погибли 58 советских пограничников и более 800 китайских солдат и крестьян. Вопрос о государственной принадлежности острова площадью 0,74 км² в 230 км южнее Хабаровска на десятилетия стал одной из главных проблем в отношениях СССР и Китая. Еще царское правительство смогло добиться проведения границы на реке Уссури по китайскому берегу – так Даманский стал сначала российским, а затем советским. Китайцы постоянно оспаривали права на остров, который, в общем-то, был малопригоден для сельского хозяйства, а в период паводков полностью скрывался под водой.

close Митинг у здания посольства КНР в Москве после инцидента на советско-китайской границе на острове... Митинг у здания посольства КНР в Москве после инцидента на советско-китайской границе на острове Даманский, март 1969 года Вячеслав Рунов/РИА «Новости»

Условия Дэна Сяопина

Отношения Пекина и Москвы начали понемногу восстанавливаться лишь после смерти Мао Цзэдуна в 1976 году и Леонида Брежнева в 1982-м.

В 1986 году большой шаг для улучшения китайско-советских отношений предпринял Дэн Сяопин. По его логике СССР должен был устранить «три основных препятствия» — отвести войска из советско-китайского приграничного района, Монголии и Афганистана, а также убедить Вьетнам уйти из Кампучии (Камбоджи).

В начале февраля 1989 года проблема Даманского была затронута во время шанхайской беседы министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварднадзе с Дэн Сяопином, который пользовался в Китае огромным влиянием. Китайский лидер подчеркнул, что Китай не будет вторгаться в другие страны и не будет никому угрожать.

«Большое значение для нашего диалога имели два вопроса: нормализация китайско-советских отношений и достижение приемлемых для обеих сторон договоренностей о пролегании государственных границ, — отмечал Шеварднадзе. — Обсуждение вопроса о принадлежности острова Даманский проходило крайне болезненно. Обе стороны претендовали на этот остров, причем претензии с той и другой стороны нельзя было назвать необоснованными».

Дискуссия продолжалась достаточно долго. Шеварнадзе действовал по заранее полученным директивам и был обязан защищать советскую позицию.

В свою очередь, Дэн Сяопин заявил: «Китаю принадлежат обширные земли, и я убежден, что будущие поколения займутся этой проблемой. Кому будет сопутствовать удача, сейчас невозможно предвидеть. Китайцы умеют терпеливо ждать. Вот вы отказываете нам в обладании маленьким островом, где живет всего пара тысяч человек. Я прошу вас передать Горбачеву, что в отношении между нашими странами останутся «белые пятна», если вопрос с островом не будет решен».

Итоги визита Шеварднадзе позволили конкретизировать многие важные аспекты предстоявших советско-китайских переговоров.

Студенты требовали Горбачева

С 15 по 18 мая 1989 года состоялся исторический визит генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева в Пекин. В ходе переговоров на высшем уровне стороны согласились с целесообразностью активизации переговоров о границе посредством повышения уровня их проведения.

В своей книге «Жизнь и реформы» Горбачев приводил стенограмму беседы с Дэн Сяопином. В частности, советский генсек заявил: «Историю не перепишешь, ее заново не составишь. Если бы мы встали на путь восстановления прошлых границ на основе того, как обстояло дело в прошлом, какой народ проживал и на какой территории, то, по сути дела, должны были бы перекроить весь мир. Это привело бы ко всемирной схватке! Принцип нерушимости границ придает миру стабильность, сохраняет его. Мы исходим из реальностей. Поколение, к которому принадлежу я, с малых лет воспитано на чувстве дружбы к Китаю. В годы его борьбы против японской агрессии мы были на стороне китайского народа».

«Во время нашего пребывания произошла массовая демонстрация студентов на площади Таньаньмэнь в Пекине, — вспоминал Шеварднадзе. — Резиденция представителей Советского Союза располагалась неподалеку от площади, молодежь осаждала здание и скандировала: «Горбачев! Горбачев!» Они требовали, чтобы Горбачев поговорил с ними. Это было исключено. Нам пришлось немедленно покинуть Пекин».

15-19 мая 1991 года генеральный секретарь ЦК КПК Цзян Цзэминь нанес ответный визит в СССР. Во время его пребывания в Москве было заключено Соглашение между СССР и КНР о советско-китайской границе в ее восточной части. Границу было решено провести по фарватеру судоходных рек и середине несудоходных. Все острова, находящиеся на китайской стороне от середины главного фарватера Амура и Уссури, объявлялись принадлежащими Китаю.

close Генеральный секретарь ЦК КПК Цзян Цзэминь на встрече с активистами Общества советско-китайской... Генеральный секретарь ЦК КПК Цзян Цзэминь на встрече с активистами Общества советско-китайской дружбы и другими представителями советской общественности в посольстве КНР в Москве во время визита в СССР, 18 мая 1991 года Рунов/РИА «Новости»

Таким образом, 19 мая 1991 года остров Даманский отошел к Китаю. Теперь он называется Чжэньбао (Драгоценный).

Позднее на острове установили обелиск с именами национальных героев Китая, погибших в 1969 году. Китайские пограничники принимают здесь присягу. А с 2009 года на бывшем Даманском находится еще и официально утвержденная национальная база воспитания патриотизма. Также на острове работает музей, в который запрещен вход иностранцам.

Осенью 1991 года была создана демаркационная комиссия, которую возглавил посол по особым поручениям МИД России Генрих Киреев. Никаких комментариев обществу об изменении границы на Дальнем Востоке не давалось. Комиссия работала в течение семи лет. За это время Россия отдала Китаю примерно 600 островов на реках Амур и Уссури, а также 10 км² сухопутной территории. Еще 1,5 тыс. гектаров земли в Приморье Россия потеряла при демаркации границы в ноябре 1995 года, реализовав Соглашение 1994-го между Россией и КНР о российско-китайской государственной границе на ее западной части.