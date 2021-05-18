Раньше родился — раньше постарел: недоношенные мальчики «изнашиваются» быстрее

Недоношенные мальчики, родившиеся с массой тела менее килограмма, стареют на 4,5 года быстрее сверстников, выяснили ученые из Университета Макмастера в Канаде. Подробнее об этом они рассказали в статье в журнале Pediatrics.

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Недоношенные дети, рожденные с малым весом, сталкиваются со множеством проблем со здоровьем на протяжении всей жизни.

Наиболее им подвержены те, кто родился с массой тела менее килограмма — они с высокой вероятностью имеют хронические заболевания и в целом больше уязвимы для болезней, чаще страдают от дисфункции органов.

Известно, что биологический возраст может отличаться от паспортного — врожденные особенности и образ жизни способны как сдержать старение организма, так и значительно его ускорить. Учитывая обилие и раннее появление хронических болезней у людей, рожденных недоношенными, исследователи предположили, что дело может быть в эпигенетических изменениях, которые ускоряют старение организма и приближают заболевания, более характерные для пожилых.

Материалом для исследования стал буккальный эпителий — клетки слизистой со внутренней стороны щеки, полученные от 45 мужчин и женщин 30-35 лет, родившихся с экстремально низкой массой тела. Эти люди были участниками исследования, начавшегося еще в 1970-х годах и посвященного здоровью недоношенных детей. Еще 49 проб были получены от людей, появившихся на свет с нормальным весом.

Чтобы оценить биологический возраст испытуемых, исследователи использовали эпигенетические часы. Эпигенетика исследует изменения активности генов, при которых структура ДНК остается прежней. Часы же представляют собой совокупность эпигенетических меток ДНК, которая позволяет определить биологический возраст ткани, клетки или органа. Также исследователи принимали во внимание социальные характеристики, наличие хронических заболеваний, от астмы до эпилепсии, и пол участников.

Биологический возраст мужчин, рожденных недоношенными, оказался в среднем на 4,54 года больше, чем у их сверстников, появившихся на свет с нормальной массой тела. У женщин, однако, таких различий не наблюдалось.

«Насколько нам известно, это первое исследование, которое выявило ускоренное старение у взрослых, родившихся с экстремально низкой массой тела, — пишут авторы работы. — Результаты предполагают, что внутриутробное и раннее постнатальное развитие могут способствовать устойчивым эпигенетическим изменениям у недоношенных мальчиков. Эти изменения могут иметь важные последствия с точки зрения преждевременного старения, восприимчивости к болезням и смертности. Результаты подчеркивают необходимость мониторинга и укрепления здоровья недоношенных детей на протяжении всей жизни».

Причины подобных изменений не ясны до конца. Исследователи предполагают, что причиной может быть повышенный износ организма в связи с избыточным физиологическим стрессом. Мальчики, в целом, более уязвимы к влиянию внешней среды во время перинатального развития. Кроме того, мужской организм стареет быстрее женского. Возможно, именно этим обусловлена разница в результатах между мужчинами и женщинами.

«Хотя неясно, почему ускоренное биологическое старение наблюдается у мужчин, рожденных с экстремально низкой массой тела, результаты говорят, что перинатальные особенности играют важную роль в старении,

— отмечает ведущий автор исследования Райан Ван Лисхаут. — Это, безусловно, свидетельствует о важности наблюдений за недоношенными детьми на протяжении всей их жизни и дальнейших исследований в этой области. Также результаты подчеркивают, как важно предупреждать недоношенных мужчин о возможных рисках и способах предотвратить преждевременное старение».

Исследование носит наблюдательный характер, поэтому пока нельзя говорить о какой-либо причинно-следственной связи, подчеркивают авторы работы. Кроме того, небольшой размер выборки мог исказить результаты — например, все участники были родом из одного региона и их семьи имели примерно равный доступ к медицинской помощи. Поэтому полученные данные нельзя распространить на другие социальные группы, а работу стоит повторить с большим количеством участников.