Полкило овощей в день: как защититься от стресса

Полкило овощей и фруктов в день позволит снизить уровень стресса, выяснили австралийские специалисты из Университета Эдит Коуэн. Подробнее об этом они рассказали в статье в журнале Clinical Nutrition.

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Проблемы с психическим здоровьем распространены во всем мире. Миллионы людей на протяжении жизни сталкиваются с депрессивными и тревожными расстройствами, и стресс — одна из причин, провоцирующих или усугубляющих их состояние. Сам по себе стресс — нормальное явление. Однако длительное его воздействие может сказаться на психическом здоровье, отмечают ученые.

«Длительный и неуправляемый стресс может привести к ряду проблем со здоровьем, включая болезни сердца, диабет, депрессию и тревогу, поэтому нам необходимо найти способы предотвратить или хотя бы сократить проблемы с психическим здоровьем в будущем», — говорит Симона Радавелли-Багатини, одна из авторов работы.

Несмотря на известную пользу правильного питания, далеко не все его придерживаются и потребляют рекомендованные ВОЗ 400-500 г овощей и фруктов в день. Чтобы выяснить, как это может сказаться на психическом здоровье, исследователи обратились к данным почти 9000 человек 25 — 91 лет, собранным в рамках Австралийского исследования диабета, ожирения и образа жизни. Участники исследования сообщали о своем питании, сдавали ряд анализов, а также заполняли опросник для оценки уровня стресса.

Оказалось, у участников, потреблявших около 470 грамм овощей и фруктов в день, симптомы стресса были на 10% менее выражены, чем у тех, кто ограничивался 230 граммами в день.

«Предыдущие исследования показали связь между потреблением фруктов и овощей и стрессом у молодых людей, но мы впервые видим аналогичные результаты у взрослых всех возрастов, — отмечает Радавелли-Багатини. — Результаты подчеркивают, что для людей важно придерживаться диеты, богатой фруктами и овощами, чтобы минимизировать влияние стресса».

Механизмы того, как именно овощи и фрукты помогают снимать стресс, не ясны до конца. По всей видимости, дело в содержащихся в них питательных веществах, считают исследователи.

«Овощи и фрукты содержат важные питательные вещества, такие как витамины, минералы, флавоноиды и каротиноиды, которые могут уменьшить воспаление и оксидативный стресс и, следовательно, улучшить психическое состояние, — говорит Радавелли-Багатини. — Воспаление и оксидативный стресс — признанные факторы, которые могут привести к усилению стресса, беспокойства и ухудшению настроения».

Авторы работы надеются, что их исследование подтолкнет и других специалистов к более тщательному изучению возможной пользы овощей и фруктов для психического здоровья.

Еще один важный для здоровья продукт — грибы. Как выяснили специалисты из Университета штата Пенсильвания, регулярное употребление грибов связано с более низким риском развития онкологических заболеваний —

у тех, кто ежедневно потреблял в пищу хотя бы 18 г грибов, риск развития рака снижен на 45%.

Исследователи не изучали причины, которые могли бы привести к такому эффекту, но, по всей видимости, дело в эрготионеине — аминокислоте, имеющей антиоксидантные свойства. В человеческий организм она попадает только с пищей. Хотя влияние эрготионеина на организм пока не изучено до конца, в лабораторных условиях он показал способность улавливать гидроксильные радикалы и хлорноватистую кислоту, подавлять выработку оксидантов ионами металлов и участвовать в транспорте ионов металлов и регулировании металлоферментов.

Хотя в шиитаке, грифоле курчавой, вешенках и некоторых других грибах содержится больше эрготионеина, чем в шампиньонах, в целом употребление любых грибов снижало вероятность пострадать от рака.

В дальнейшем ученые надеются узнать больше о влиянии грибов в рационе на риски развития рака и, возможно, найти способ сформировать более полные диетологические рекомендации, направленные на снижение рисков.