«Вождь крестового похода»: как пытались убить Папу Римского

Шесть выстрелов в 17:17

Вечером 13 мая 1981 года Иоанн Павел II прибыл на площадь Святого Петра в Риме для встречи с паломниками. По протоколу автомобиль с Папой Римским должен был сделать несколько кругов по площади и затем остановиться перед помостом, откуда понтифик обычно обращался к публике. Однако, когда машина направилась к Апостольскому дворцу, в папу шесть раз выстрелил человек, стоявший в первых рядах католиков. Это произошло в 17 часов и 17 минут. Террориста задержали на месте преступления. Им оказался турок Мехмет Али Агджа. Он ждал выступления Папы в течение двух недель, проживая в римской квартире рядом с Ватиканом.

close Папа Римский Иоанн Павел II был ранен во время проезда в открытой машине по площади Святого Петра в... Папа Римский Иоанн Павел II был ранен во время проезда в открытой машине по площади Святого Петра в Риме 13 мая 1981 года. Папа был ранен в живот и в руку. На фото слева можно увидеть пистолет в руке преступника AP

Позднее врачи признали, что Иоанна Павла II спасло лишь чудо.

Первая девятимиллиметровая пуля, выпущенная злоумышленником из браунинга, слегка задела локоть и легко ранила еще двух человек. Вторая пуля пробила понтифику палец, прошла сквозь тело навылет и упала на пол автомобиля. По счастливой случайности она не задела позвоночник и крупные артерии.

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Хирургам не сразу удалось остановить сильное кровотечение. Понтифика оперировали на протяжении пяти с лишним часов. Иоанну Павлу II удалили часть кишечника. Едва оправившись от наркоза, он записал на магнитофон следующее обращение: «Я очень сочувствую тем двоим, которые были ранены вместе со мной. Я постоянно молюсь за нашего брата, который стрелял в меня и которого я искренне прощаю».

close Папа римский Иоанн Павел II в госпитале, 19 мая 1981 года Папа римский Иоанн Павел II в госпитале, 19 мая 1981 года AP

Сразу же после ареста Агджа объявил полицейским, что самолично принял решение убить Папу Римского и не имеет сообщников.

«Папа является вождем крестового похода против моей религии, это покушение было акцией протеста против войны в Афганистане и Сальвадоре», — заявил преступник.

Он не стал отвечать на другие вопросы и отказался сотрудничать со следствием. Тем не менее, мало кто поверил его словам.

Террорист восхищался Гитлером

Личность террориста привлекла внимание СМИ. Довольно быстро выяснилось, что Агджа хорошо знаком правоохранительным органам Турции. Еще в школьные годы он восхищался Адольфом Гитлером, состоял в ультраправой экстремистской группировке «Серые волки», а

в 1979 году расправился с главным редактором леволиберальной стамбульской газеты Milliyet Абди Ипекчи, выступавшим против террора.

За это убийство Агджа был приговорен к пожизненному лишению свободы, но вскоре сумел бежать при помощи единомышленников и, как подозревали, — сочувствующих «Серым волкам» сотрудникам турецких спецслужб. Радикал нашел убежище в Болгарии, где и разработал план убийства Иоанна Павла II.

Cуд над Агджой начался 20 июля 1981 года. Рассматривались три версии организации покушения. В качестве заказчиков назывались КГБ, ЦРУ и масоны, причем версию о «советском следе» первым выдвинул президент США Рональд Рейган. По его мнению, председатель этого ведомства Юрий Андропов считал понтифика одним из главных врагов соцблока. В Москве якобы были недовольны тем, что этнический поляк Иоанн Павел II (до интронизации — Кароль Войтыла) поддерживал польское движение «Солидарность» и его лидера Леха Валенсу, который, в свою очередь, стремился свергнуть в Польше коммунистический режим.

«Советский след» в покушении

«Да, Папа был врагом, но не настолько врагом, чтобы планировать его устранение. Во-первых, Андропов был человеком прагматичным и прекрасно понимал, что устранение польского Папы стало бы скорее контрпродуктивным, чем позитивным шагом. Во-вторых, в ЦК КПСС отдавали себе отчет, что малейшая причастность СССР к покушению на лидера подобного масштаба грозит Москве самыми серьезными последствиями», — вспоминал в 2005 году высокопоставленный сотрудник Штази Маркус Вольф.

Любопытно, что перед встречей Рейгана и Михаила Горбачева в Рейкьявике в 1986 году помощник американского президента, впоследствии посол США в Москве Джек Мэтлок переговорил с Агджой в его тюремной камере. Ему требовалось собрать доказательства непричастности СССР к покушению на понтифика.

Кстати, Мэтлок остался невысокого мнения о турецком террористе.

«Этот парень — законченный лжец. Он вечно всем рассказывает противоречащие друг другу истории, и нет никаких убедительных доказательств того, что за покушением на Папу кто-либо стоял», — констатировал дипломат.

Тайная встреча Агджи и Иоанна Павла II в тюрьме

В ходе расследования было установлено, что Агджа все-таки действовал не один. В момент покушения на площади находились несколько турецких экстремистов. Среди них – Орал Челик, случайно попавший на фото американского туриста. В 1985-м Челика арестовали в Швейцарии по обвинению в незаконном обороте наркотиков и использовании фальшивых документов. После трехлетнего пребывания в швейцарской тюрьме его экстрадировали в Италию. Однако итальянское правосудие не сумело доказать вину Челика и в итоге оправдало его.

Самого же Агджу приговорили к пожизненному заключению. В 1983 году его навестил Иоанн Павел II: содержание их 20-минутного разговора осталось неизвестным. Наблюдавшие за свиданием с дистанции журналисты пытались прочитать слова визитера по губам, но тот предусмотрительно повернулся к ним спиной. Сам понтифик объяснил репортерам, что говорил с террористом как с братом, которого простил и которому полностью доверяет.

По просьбе Папы Римского Агджу помиловали и передали турецкой стороне.

После выздоровления Иоанн Павел II не снизил активности и продолжил выступать перед тысячами верующих. Но изменилось обеспечение безопасности понтифика: его прикрывали пуленепробиваемые стекла и отряды телохранителей.

27 февраля 1985 года во время визита в Португалию на Папу вновь было совершено покушение: теперь убить главу католической церкви попытался молодой священник, сторонник ультраконсервативного кардинала Лефевра.

Что же касается Агджи, то после депортации в Турцию он продолжил отбывать наказание за убийство главреда Ипекчи. В тюрьме террорист написал две книги о том, как стрелял в Папу Римского.

Он утверждал, что задание на ликвидацию понтифика якобы дал высший руководитель Ирана аятолла Хомейни.

В январе 2006 года Агджу освободили за примерное поведение по амнистии. Однако уже через две недели вновь заключили под стражу. Окончательно он вышел на свободу в 2010 году.