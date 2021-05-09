«Сход с околоземной орбиты»: куда упали обломки ракеты «Чанчжэн-5В»

Обломки китайской ракеты «Чанчжэн-5В» упали в Индийский океан к западу от Мальдивских островов, сообщает CNN по данным Китайского космического агентства.

Реклама

Основная часть ракеты, по данным Китайского управления пилотируемой космической техники, сгорела при входе в атмосферу. Неясно, упали ли какие-либо обломки на атолл.

Космическое командование ВВС США подтвердило падение ракеты, отметив, что неизвестно, долетели ли обломки до суши или воды.

#USSPACECOM can confirm Chinese #LongMarch5B re-entered over the Arabian Peninsula at approximately 10:15 pm EDT on May 8. It is unknown if the debris impacted land or water. https://t.co/4Ol9Sa2iJo — U.S. Space Command (@US_SpaceCom) May 9, 2021

Ракета длиной почти 33 м и массой около 18 тонн 29 апреля вывела на орбиту первый модуль «Тяньхэ» китайской орбитальной станции. Гигантская первая ступень ракеты на начальном этапе запуска работала вместе с четырьмя жидкостными ускорителями, которые придавали ей дополнительный импульс, позволяя какое-то время оставаться на орбите.

Когда ракета израсходовала топливо, она оставалась в космосе до тех пор, пока гравитация не притянула ее к Земле. Обычно такого стараются избегать — большинство ракет, используемых для вывода в космос спутников и других объектов, либо так и остаются в космосе, либо под контролем специалистов возвращаются на Землю и затапливаются в океане.

За ракетой наблюдали космические агентства многих стран, в том числе и России.

«Завершен неуправляемый сход с околоземной орбиты второй ступени ракеты-носителя Long March 5B, — сообщил Роскосмос в Twitter. — В воскресенье объект вошел в атмосферу Земли и, по данным #АСПОСОКП, примерно в 05:30 мск прекратил существование над акваторией Индийского океана».

Завершён неуправляемый сход с околоземной орбиты второй ступени ракеты-носителя Long March 5B



В воскресенье объект вошёл в атмосферу Земли и, по данным #АСПОСОКП, примерно в 05:30 мск прекратил существование над акваторией Индийского океана. pic.twitter.com/WZ8kV6RNEG — РОСКОСМОС (@roscosmos) May 9, 2021

Европейское космическое агентство предсказывало падение в области между 41,5 северной и 41,5 южной широтами, что охватывало практически всю Америку к югу от Нью-Йорка, всю Африку и Австралию, часть Азии к югу от Японии и европейские районы Испании, Португалии, Италии и Греции.

В Роскосмосе ранее заверили, что России падение ракеты не грозит.

«По проведенным российскими специалистами расчетам ступень Long March 5B прекратит баллистическое существование ориентировочно в интервале времени с 04:00 мск 8 мая по 23:00 мск 9 мая 2021 года. Время прекращения баллистического существования ступени с определением возможного района его падения будет уточняться по мере обновления параметров движения объекта, — сообщила пресс-служба госкорпорации. — Часть конструкций ступени ракеты-носителя прекратит существование в плотных слоях атмосферы, однако отдельные несгораемые элементы конструкции могут достигнуть земной поверхности. 7-8 мая появятся реальные вероятности точки падения. Территорию Российской Федерации данная ситуация не заденет».

Ракета стала одним из крупнейших объектов, упавших на Землю в последнее время, после разрушения в 2018 году над Тихим океаном части китайской космической лаборатории и возвращения в атмосферу в 2020 году еще одной «Чанчжэн-5В».

Несмотря на попытки уменьшить количество космического мусора, на земной орбите сегодня находятся сотни тысяч объектов. Большинство из них размером не больше кулака, и, падая на Землю, они просто сгорают в атмосфере. Но крупные объекты, такие, как «Чанчжэн-5В», могут пережить вход в атмосферу. И, если они упадут в людных районах, это может закончиться трагедией.

Впрочем, конкретно в этом случае серьезных поводов для волнений, по мнению специалистов, не было.

«Я не думаю, что люди должны принимать меры предосторожности, — отмечал ранее астрофизик из Гарварда Джонатан Макдауэлл. — Риск того, что будет какой-то ущерб или что обломки ракеты кому-то навредят, довольно мал. Не ничтожен, это может случиться, но шансы очень низкие. Поэтому я бы не стал переживать. Есть гораздо более серьезные поводы для беспокойства».

Основную часть Земли занимает океан, так что с большой вероятностью ракета упадет именно в него, пояснял он.

Запуск тяжелой ракеты «Чанчжэн-5B» состоялся с космодрома «Вэньчан» на острове Хайнань. Это самая мощная в настоящее время китайская ракета-носитель с 10 двигателями, часть из которых работает на жидком водороде, а часть на керосине. «Чанчжэн-5B» — вариант тяжелой ракеты «Чанчжэн-5», специально разработанный для доставки на орбиту тяжелых элементов китайской космической станции, это лишь второй в истории запуск ракеты в такой мощной конфигурации.