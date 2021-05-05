«Рак — это Ватерлоо, вошедшее внутрь»: как умирал Наполеон Бонапарт

«Это была растянувшаяся на долгие месяцы агония узника»

После поражения в битве при Ватерлоо 18 июня 1815 года и повторного отречения от престола Наполеон Бонапарт рассчитывал получить политическое убежище в Англии. Однако английское правительство, опасаясь нового побега и попытки восстановления империи, отправило своего давнего врага на затерянный в Атлантике остров Святой Елены в 2 тыс. км от берега Африки. Ввиду своей отдаленности от суши он гарантировал невозвращение Наполеона в Европу. Такое решение полностью удовлетворяло желаниям английских властей, которые после знаменитых Ста дней (1 марта 1815 года — 7 июля 1815 года, правление Наполеона после первого отречения) боялись Бонапарта еще сильнее, чем прежде.

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Сам бывший властитель воспринял свою ссылку на остров Святой Елены как большое предательство со стороны англичан, в благородство которых он искренне верил. Наполеон утверждал, что выбрал бы выдачу восстановленной династии Бурбонов, чем прозябание посреди Атлантического океана без каких-либо перспектив вернуться во Францию.

«Когда Наполеону объявили о том, что его местопребыванием будет остров Святой Елены, он протестовал, заявив, что с ним не имеют права обращаться, как с военнопленным, — писал в своем труде «Наполеон» знаменитый советский историк Евгений Тарле. — С «Беллерофона» он пересел на фрегат «Нортум-берлэнд», который после 2,5 месяцев плавания и привез 15 октября 1815 года пленного императора на остров, где ему суждено было окончить свои дни. Наполеона сопровождала в изгнание очень небольшая свита, английское правительство отказало большинству домогавшихся следовать за императором на остров Святой Елены».

Сначала низложенному императору предоставили весьма скромный дом, но затем перевели в более вместительный особняк в поселке Лонгвуд.

С апреля 1816-го должность губернатора острова занял Гудсон Лоу. Он панически боялся побега своего узника и ответственности за это перед начальством, а потому часто отдавал странные распоряжения. Тем не менее, Наполеон имел полную свободу передвижения по острову, совершал прогулки верхом и мог принимать, кого захочет. Последовательно игнорируя приглашения губернатора на обед, он встречался с путешественниками, случайно попавшими на остров. Для предотвращения возможной попытки освобождения Наполеона (а такие планы действительно существовали) в городке Джемстаун находился отряд английских военных. Кроме того, на острове проживали представители Франции, России и Австрии.

Здоровый и ровный климат острова Святой Елены и полное материальное обеспечение были не в состоянии развеять тоску Наполеона. После жизни в состоянии постоянного стресса и 15-часового рабочего дня он не мог привыкнуть к спокойствию и отсутствию серьезного занятия. Бывшему императору оставалось только диктовать свои воспоминания. Одной из главных своих ошибок, имевших для него фатальные последствия, он признал войну против России.

Оценивая прожитую жизнь, Наполеон говорил: «Моя истинная слава не в 40 сражениях, выигранных мною. Ватерлоо их все зачеркнуло. Но не будет и не может быть забыт Гражданский кодекс».

«Великий полководец, знаменитый государственный деятель, человек необыкновенной судьбы Наполеон Бонапарт сошел с исторической сцены в июле 1815 года, — писал в фундаментальной биографии императора-изгнанника крупный специалист по истории Франции Альберт Манфред. – Шесть лет после этого на затерянном в океане скалистом острове еще теплилась жизнь человека, пережившего свою славу. Это была растянувшаяся на долгие месяцы агония узника, обреченного на медленную смерть. Английское правительство, на великодушие которого рассчитывал Наполеон, не оправдало его ожиданий. Оно поставило своего пленника в тяжелые и унизительные условия мелочной и придирчивой опеки, отравлявшей последние годы его жизни. В эти долгие годы испытаний и несчастья он показал мужество и твердость духа, заставившие забыть о многих его прежних преступлениях».

«Франция... армия... авангард...»

В 1819 году Наполеон начал сильно болеть: именно тогда, как считается, развитие получил рак желудка (от этой болезни в возрасте 38 лет умер его отец Карло Буонапарте). Уже в XX веке было высказано предположение, что Бонапарта скосила тропическая болезнь, подхваченная еще в молодости во время похода в Египет и Сирию, и вновь давшая о себе знать на острове Святой Елены. Как бы то ни было, Наполеон перестал выезжать верхом, а с конца 1820 года уже практически не катался и в коляске. Он быстро переутомлялся. Часто, начиная фразу, не заканчивал ее, впадая в глубокое раздумье.

В марте 1821 года страшные внутренние боли стали повторяться и учащаться. 5 апреля лечащий врач уведомил свиту, что положение больного крайне серьезно. Когда боли несколько ослабевали, Наполеон старался поддержать бодрость в окружающих и даже острил над своей болезнью: «Рак — это Ватерлоо, вошедшее внутрь».

13 апреля 1821-го изгнанник начал диктовать графу Шарлю-Тристану де Монтолону свое завещание.

В частности, Наполеон пожелал, чтобы его прах покоился на берегах Сены. Свое имущество он завещал приближенным лицам, доказавшим личную преданность, а также солдатам и офицерам «Великой армии». В отдельном письме Наполеон требовал от англичан доставить свою свиту и слуг с острова Святой Елены в Европу.

Агония выдающегося полководца продолжалась несколько дней. 2 мая врачам стало окончательно ясно, что положение их пациента безнадежно. Мучения настолько усилились, что в ночь на 5 мая он в полубреду бросился с постели и, конвульсивно сдавив с необычайной силой де Монтолона, упал с ним на пол. Наполеона уложили, и больше он уже не приходил в сознание, лежал несколько часов подряд неподвижно, с открытыми глазами и не стонал.

«В комнате Наполеона — одни у постели, другие у дверей — собрались его свита и служители. Наполеон шевелил губами, но почти ничего нельзя было расслышать явственно; на океане свирепствовал в этот день страшнейший шторм, вырывавший с корнем деревья, снесший несколько домов на острове и сотрясавший всю Лонгвудскую усадьбу. Губернатор острова Гудсон Лоу и офицеры английского гарнизона, узнав о начале агонии, прибыли спешно и находились в других комнатах дома. Последние слова, которые удалось расслышать стоявшим близко от постели, были: «Франция... армия... авангард...», — резюмировал историк Тарле.

Наполеон скончался 5 мая 1821-го около 18:00 на 52-м году жизни.

Слуга Маршан накрыл его тело старой шинелью. После этого вошли и низко поклонились покойнику губернатор Лоу и офицеры, затем к кровати были допущены комиссары держав.

Гроб с телом бывшего императора вынесли из Лонгвуда четыре дня спустя. В похоронном шествии помимо свиты и слуг участвовал весь английский гарнизон, а также моряки, гражданские чиновники и почти все жители острова. Гроб опустили в яму возле родника Торбет недалеко от Лонгвуда под гром пушечных салютов. На могиле Наполеона был установлен большой камень с надписью: «Генерал Буонапарте».

Реакция французов на смерть Наполеона

В Париже о смерти Наполеона узнали только 7 июля 1821 года. Многие знатные горожане не придали этой новости особого значения. Лишь небольшая бонапартистская газета поместила осторожный некролог: «Не всегда жизнь великих людей заканчивается их естественной смертью. Судьба Наполеона была предопределена задолго до 5 мая 1821 года на равнинах Ватерлоо. В любом случае, его посмертная слава еще не настала, и мы даже сомневаемся, что сейчас это время пришло».

В отличие от богатых парижан, жители деревень и маленьких городков не поверили в смерть Наполеона, считая, что данную информацию сфабриковали его враги. Распространение получила версия о том, что Бонапарта убили англичане или новое французское правительство. Категорически отказывались верить в смерть своего вождя и многие армейские ветераны. Отставные солдаты внушали себе, что их любимец скрывается в Испании, Америке или Италии. Впоследствии они ежегодно собирались 5 мая, чтобы вспомнить о Наполеоне.

Высокой популярностью традиционно пользовалась версия об отравлении низложенного императора. Ее опровергают современные исследования.

После известия о кончине императора некоторые из молодых лионцев надели траур – очень дорогие черные шелковые жилеты. Отдавая дань таланту и смелости своего врага, решение носить траур приняли и некоторые лондонцы.

В 1840 году прах Наполеона, как он сам и мечтал, перенесли в Париж. Его останки по сей день покоятся в специальном склепе в Доме инвалидов.