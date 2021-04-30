Морда пошире: какие собаки чаще смотрят людям в глаза

Собаки хорошо приспособлены к жизни с людьми, отчасти благодаря эффективному использованию человеческих коммуникативных сигналов. Повышенное внимание собак к людям делает общение более эффективным. Зрительный контакт — важная часть взаимодействия хозяина и питомца, и, по-видимому, некоторые собаки справляются с этим лучше, чем другие.

Реклама

Специалисты Будапештского университета отобрали 125 домашних собак и измерили ширину и длину их головы. Для эксперимента собак заводили в комнату, где находились их хозяин и незнакомец-экспериментатор с кусочками колбасы. Хозяин молча и неподвижно сидел на стуле, а незнакомец ждал, пока собака не посмотрит на него.

Оказалось, короткомордые собаки быстрее всех устанавливают зрительный контакт с новыми людьми.

Это, скорее всего, связано с формой глаз собак этой породы, считает София Богнар ведущего автора исследования, опубликованного в статье в журнале Scientific Reports

«Боксеры, бульдоги, мопсы и другие короткомордые собаки в целом имеют более выраженную центральную область сетчатки, поэтому они лучше реагируют на стимулы в центральном поле зрения, — поясняет она. — Это может облегчить им формирование зрительного контакта с человеком».

У собак с более крупными головами поле зрения шире, что может затруднять их концентрацию на чем-то одном из-за обилия стимулов вокруг, отмечает Богнар.

«Вполне вероятно, что собаки-брахицефалы видят человеческое лицо более четко благодаря особенностям сетчатки, но также возможно, что их хозяева чаще на них смотрят, поскольку морды таких собак напоминают лицо маленького ребенка, — рассуждает ученый. — Из-за этого у короткомордых собак просто больше опыта в установлении зрительного контакта».

Также исследователи изучили и другие факторы, способные повлиять на зрительный контакт, обратив внимание на возраст, породу и темперамент собаки.

Так, овчарки и другие собаки, выведенные для работы в паре с человеком с помощью визуальных сигналов, справлялись с этой задачей лучше такс, ездовых собак и прочих пород, предназначенных для более самостоятельных действий.

Пожилые собаки, как и ожидалось, проявляли меньше энтузиазма в обмене взглядами с незнакомцем.

«Мы предполагали, что стареющим собакам будет сложнее контролировать свое внимание и они будут медленнее переключаться с еды на разглядывание лица экспериментатора, — говорит доктор Энико Кубиньи, соавтор исследования. — Так и произошло. Поскольку мы предварительно проверили собак на наличие потенциальных зрительных и слуховых нарушений, более медленное установление зрительного контакта, по-видимому, естественное следствие старения».

Собаки используют зрительный контакт не только для того, чтобы узнать, чего хочет человек, но и чтобы что-то до него донести — всем владельцам собак знаком «щенячий» взгляд с приподнятыми бровями, который питомец устремляет на хозяина, пытаясь что-то выпросить. По данным исследователей из Портсмутского университета в Великобритании, он появился у собак уже в процессе жизни рядом с человеком — именно потому, что позволял получить кусок мяса или еще какой-нибудь приятный бонус.

Эта особенность собак получила название AU101 (Action Unit 101) и отсутствует у волков и сибирских хаски.

«Движение AU101 имеет большое значение в отношениях между человеком и собакой, потому что оно может не только побуждать человека заботиться о собаке, но и вызвать иллюзию общения, подобного человеческому», — отметили ученые.

Сравнение мимики собачьих и волчьих морд показало, что собаки активно используют небольшую мышцу, которая позволяет им поднимать внутреннюю часть брови, округляя глаза и делая взгляд жалобным и просящим. У волков же она была почти не развита.

Анатомия мышц меняется крайне медленно, подчеркнули исследователи, поэтому произошедшие изменения можно считать довольно значительными.