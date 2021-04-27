«Искали много лет»: найдено место сражения с крымскими татарами времен Грозного

Дайверы из орловского клуба «ДивО», возможно, нашли место знаменитой Судбищенской битвы, в которой 24-25 июня 1555 года русский отряд под командованием воеводы Ивана Шереметева сражался с превосходящим по численности в 8,5 раз войском крымского хана Девлет-Гирея. По исторической значимости для Русского царства это сражение часто ставят в один ряд с Куликовской битвой. Из-за отчаянного сопротивления русских ратников крымские татары не смогли продвинуться к Москве и повернули назад, потеряв около 15 тыс. воинов (примерно в три раза больше противника).

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Дайверы обнаружили около 200 наконечников стрел и обломок копья при исследовании илистых отложений дна реки Гоголь с помощью водолазного оборудования.

Эта водная артерия имеет в длину 58,7 км и протекает по территории Тульской и Орловской областей, в том числе в непосредственной близости от села Судбищи.

close Diafragma agency/ОКПП «ДивО»

«Был организован проект «Водные торговые пути Орловщины». Его цель – изучать акваторию рек, искать старинные пристани, следы истории под водой. Нас заинтересовал Муравский шлях – древний путь, по которому передвигались крымские татары. Эта древняя дорога соединяла Москву и Бахчисарай. 120 км пути проходило по нынешней Орловской области. Нас заинтересовал участок в междуречье Оки и Дона, конкретнее – между реками Зуша и Красивая Меча», — рассказал «Газете.Ru» руководитель дайвинг-клуба Сергей Куликов.

Известно, что местные жители неоднократно находили в реке Гоголь старинные предметы.

close Diafragma agency/ОКПП «ДивО»

«Занимаясь поисками в Новодеревеньковском районе, мы нашли наконечники стрел и копье. Но поскольку мы не специалисты, то вызвали сотрудников Института археологии РАН для оценки этих предметов», — добавил в разговоре с «Газетой.Ru» сотрудник «ДивО» Станислав Трофимов.

По мнению научного сотрудника отдела археологии эпохи Великого переселения народов и раннего средневековья ИА РАН Олега Радюши, «скорее всего, где-то неподалеку был стрелковый бой».

Археологи сделали вывод, что наконечники и копье использовались, начиная с XIV века. Вероятнее всего, они имеют отношение к эпизоду Судбищенской битвы. Немаловажно отметить, что историки, краеведы и археологи неоднократно пытались локализовать место этого сражения. Однако источники не давали определенного ответа на данный счет.

После исследования илистых отложений реки Гоголь дайверы вместе с археологами вышли для поисковых работ в поле. В частности, были найдены элементы конской сбруи и пули от огнестрельного оружия.

close Diafragma agency/ОКПП «ДивО»

«Опять попались наконечники от стрел и, кроме того, серебряная монетка периода правления Ивана Грозного. Она дает основания выстроить датировку. Негласно сейчас все утверждают, что сделанные находки относятся к Судбищенской битве. Но делать поспешное заключение никто не хочет. Тем более, место сражения безуспешно искали на протяжении многих лет. Сейчас идут обсуждения о том, как провести полномасштабное исследование», — резюмировал Куликов.

Теперь ученым предстоит подтвердить или опровергнуть предложенную гипотезу. Пока же ее точность оценивается в 95%.

close Diafragma agency/ОКПП «ДивО»

Крымский хан Девлет-Гирей вторгся в Россию с 60-тысячной армией в 1555 году, пройдя весь путь по Муравскому шляху на Тулу.

Узнав о вторжении, воевода Иван Шереметев во главе 13-тысячного отряда зашел в тыл крымским татарам в целях перекрыть им обратный путь. В свою очередь, царь Иван IV, быстро собрав большую рать, выступил из Москвы к Оке. Уже под Тулой Девлет-Гирей узнал о приближении крупных сил русских с севера и повернул назад, но неожиданно наткнулся на отряд Шереметева у села Судбищи (в Новодеревеньковском районе современной Орловской области) на реке Любовша. Хан уклонился от генерального сражения и двинулся на юг, бросив обоз (в том числе 60 тыс. коней и 180 верблюдов). Шереметев отправил 6 тыс. своих ратников с захваченной добычей в Мценск и Рязань. Узнав от пленных о сокращении русского отряда вдвое, Девлет-Гирей решил атаковать воеводу. Бой разыгрался на Новосильских землях.

Крымские татары имели огромное превосходство в живой силе, однако Шереметев сумел опрокинуть авангард неприятеля и захватить знамя мурз Ширинских. Важную роль сыграло превосходство русских в артиллерии. Сам боярин получил серьезные ранения и упал с коня, а его помощники не имели опыта самостоятельного командования многотысячным войском.

Бой продолжался два дня. В конце концов, наметился перевес крымских татар.

Отряд Шереметева потерял убитыми 5 тыс. человек. Оставшиеся 2 тыс. засели в поросшем кустарником овраге у Судбищ, куда перетащили и раненых. Они отбивались до темноты. И все же Девлет-Гирей не смог нанести русским поражение, предпочел выйти из битвы и взял курс на Ливны в сторону своих улусов. Раненого Шереметева на носилках доставили к Ивану IV. Царь милостиво встретил своего воеводу и наградил всех его уцелевших сподвижников.

«Судбищенская битва стала этапным событием в истории русско-крымских войн, — писал историк Николай Шефов. — Обычно занимавшие оборонительную позицию русские войска вышли в степь и дали бой крымской коннице за пределами своих рубежей. С этого момента начинается период первого контрнаступления Москвы против Крымского ханства».