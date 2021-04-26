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Мутаций не найдено: ученые успокоили детей Чернобыля

Ученые выяснили, как радиация повлияла на детей ликвидаторов аварии на ЧАЭС

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Члены подразделения, занимающегося дезактивацией территории Чернобыльской атомной электростанции... Члены подразделения, занимающегося дезактивацией территории Чернобыльской атомной электростанции...
Члены подразделения, занимающегося дезактивацией территории Чернобыльской атомной электростанции...

Члены подразделения, занимающегося дезактивацией территории Чернобыльской атомной электростанции, направляются на объект, апрель 1986 года

Виталий Аньков/РИА «Новости»
Облучение при аварии на ЧАЭС не навредило детям ликвидаторов и жителей Припяти и окрестностей, сообщает международный коллектив ученых. Хотя люди подверглись воздействию радиации, у их потомства не наблюдалось каких-либо особых генетических мутаций. Исследователи отмечают, что пережившие облучение люди часто не заводят детей, боясь дефектов развития, но, по-видимому, повода для переживаний нет.
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Радиационное облучение, с которым в 1986 году столкнулись жители Припяти и близлежащих деревень, а также ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, не отразилось на их детях, выяснила международная группа исследователей под руководством специалистов Национального института рака в США. Исследование было опубликовано в журнале Science.

Последствия радиационного облучения в результате аварии на ЧАЭС остаются актуальной темой, отмечают авторы работы. Подобное воздействие провоцирует мутации и неизлечимые заболевания, но до сих пор неясно, как оно может сказаться на детях пострадавших.

«Известно, что воздействие ионизирующего излучения увеличивает мутагенез ДНК по сравнению с фоновыми показателями, — пишут они. — Исследования на животных и клеточных культурах показывают, что высокие дозы ионизирующего излучения могут приводить к мутациям у потомства».

Фоторепортаж: До и после: 35 лет аварии на Чернобыльской АЭС
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Однако на людях не проводилось достаточно масштабных исследований, которые позволили бы оценить влияние радиации на здоровье потомства.

«Вопросы о влиянии радиации на здоровье человека изучались со времени атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки и вновь привлекли внимание в связи с аварией в Чернобыле и цунами в Фукусиме, — говорит доктор Стивен Чанок, один из авторов работы. — В последние годы достижения в области технологии секвенирования ДНК позволили нам приступить к решению некоторых важных вопросов, отчасти с помощью комплексных геномных анализов, проведенных в ходе хорошо спланированных эпидемиологических исследований».

Авторы работы сосредоточились на детях ликвидаторов аварии, а также на детях людей, которых эвакуировали из Припяти и населенных пунктов в 70-километровой зоне вокруг нее. Исследователи изучили полные геномы 130 детей, рожденных в 1987 — 2002 годах, и их родителей, некоторые из которых перенесли лучевую болезнь.

Возраст будущих отцов на момент аварии варьировался от 12 до 41 года, матерей — от 10 до 33 лет. Средний возраст отца на момент зачатия составлял 29 лет, матери — 27.

Исследовательская группа набирала целые семьи, чтобы ученые могли сравнить ДНК матери, отца и ребенка, поясняет Чанок.

«Нас интересовало не то, что могло случиться с детьми в утробе матери во время аварии, — отмечает он. — Нас интересовали новые мутации».

Ученые хотели выяснить, возникли ли под воздействием радиации в яйцеклетках и сперматозоидах мутации — как способные привести к дефектам развития у потомства, так и безопасные.

«В каждом поколении происходит около 50–100 таких мутаций — и они случайны, — добавляет Чанок. — В некотором смысле их можно назвать строительными блоками эволюции. Так новые изменения вносятся в популяцию. Мы изучили геномы матери и отца, а затем ребенка. И мы потратили еще девять месяцев на поиск любых изменений, которые были бы связаны с радиационным воздействием на родителей. Мы не смогли ничего найти».

Каких-либо изменений не наблюдалось даже у детей, рожденных вскоре после аварии. Это означает, что воздействие радиации на организм родителей не влияет на детей, которые появятся у них в будущем.

Профессор Джерри Томас из Имперского колледжа Лондона отметила: новое исследование впервые продемонстрировало, что «даже когда люди подвергались относительно высоким дозам радиации — по сравнению с фоновой радиацией — это не влияло на их будущих детей».

«Многие люди боялись заводить детей после атомных взрывов в Нагасаки и Хиросиме, — говорит Томас. — Они думали, что ребенок пострадает из-за того, что родители подверглись воздействию радиации. Это так грустно. И если мы сможем показать, что нет никакого эффекта, надеюсь, мы сможем уменьшить этот страх».

«Мы рассматриваем эти результаты как очень обнадеживающие для людей, которые жили в Фукусиме во время аварии в 2011 году, — говорит Чанок. — Известно, что дозы облучения в Японии были ниже, чем зарегистрированные в Чернобыле».

Это одно из первых исследований, в которых систематически оценивается изменение частоты мутаций человека в ответ на техногенную катастрофу, такую как случайное облучение, пишут авторы работы.

Они подчеркивают, что лучше разобраться в ситуации помогло бы изучение геномов и других детей, чьи родители подверглись воздействию радиации — например, при взрывах в Хиросиме и Нагасаки.

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