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«Великолепный оперативный работник»: умерла разведчица Зинаида Батраева

Советская разведчица Зинаида Батраева скончалась в возрасте 98 лет

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Зинаида Батраева. Париж, 1952 год Зинаида Батраева. Париж, 1952 год
Зинаида Батраева. Париж, 1952 год

Зинаида Батраева. Париж, 1952 год

Кабинет истории внешней разведки
Известный деятель советской разведки Зинаида Батраева скончалась в Москве на 99-м году жизни. После Второй мировой войны она 25 лет провела в советской резидентуре под руководством своего мужа Бориса Батраева. Начальство характеризовало ее как прекрасную женщину и великолепного оперативного работника.
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Советская разведчица Зинаида Батраева была найдена мертвой в своей квартире на Комсомольском проспекте в Москве. Ей было 98 лет. О смерти Батраевой сообщает РИА Новости со ссылкой на ее дочь Ирину.

«Это очень печальное известие. Зинаида Николаевна со своим супругом Борисом Никодимовичем оставили яркий след в истории нашей внешней разведки. Это была пара прекрасных оперативных сотрудников, очень светлые и добрые люди», — говорится в заявлении Службы внешней разведки России.

Батраева родилась 4 октября 1922 года в селе Дурыкино Солнечногорского района Московской области.

Впоследствии ее отец выучился на печатника и стал работать в типографии НКВД. В 1929 году он получил две комнаты в коммунальной квартире и перевез свою семью в Москву.

«Село наше находилось на 47-м километре от Москвы по теперешнему Ленинградскому шоссе. Во время войны немцы его сожгли, не уцелел ни один дом, в том числе и церковь, что была при кладбище, на котором похоронены все мои родственники», — вспоминала Зинаида.

Она мечтала о карьере инженера, но по рекомендации друзей своего уже покойного к тому времени отца поступила на работу в архивное подразделение НКВД. В начале Великой Отечественной войны архив эвакуировали в Свердловск. Зинаиду направили на учебу в Свердловскую межкраевую школу НКВД, готовившую сотрудников для контрразведки и разведки. Это был первый «женский» набор оперативных работников, отмечается в книге историка спецслужб Владимира Антонова «Женские судьбы разведки».

После учебы разведчицу перевели в Москву, где она встречалась с агентурой и занималась вербовкой, а в октябре 1943 года направили во внешнюю разведку. В Высшей школе НКГБ она встретила своего будущего мужа Бориса Батраева. Их свадьба состоялась в 1946 году.

По прошествии лет разведчица признавалась, что в молодости была очень эмоциональной, и эта черта ее порой подводила.

В марте 1947 года супруги Батраевы отправились в свою первую заграничную командировку. Причем Зинаида, получившая оперативный псевдоним «Татьяна», работала в резидентуре переводчицей, но часто привлекалась к оперативной работе. В общей сложности Батраевы провели за рубежом 25 лет. Зинаида поддерживала связь с агентами и добывала очень важную информацию.

«Однажды был такой случай: я вышла на место встречи и на противоположной стороне улицы увидела своего объекта. Как всегда в это время года (а дело было осенью) он был с зонтом, в темной широкополой шляпе и в дорогом темном плаще. Как обычно, он медленно прохаживался взад-вперед, подергивая пальцами усы. У меня с ним были хорошие человеческие отношения. Я перешла улицу и с приветствиями, как к знакомому, устремилась к нему. И вдруг мне в ответ: «Вам что, не терпится заработать?» Оказалось, что это был совершенно посторонний человек, и он меня принял за проститутку. С извинениями я ретировалась. Оказалось, что агент был занят и не смог выйти на встречу. Мы встретились с ним на другой день в шесть часов утра», — вспоминала Батраева.

Среди прочих заданий она в течение пяти лет поддерживала связь с Каридад Меркадер, матерью убийцы Льва Троцкого Рамона Меркадера. Обычно они встречались в кафе, где Батраева передавала своей собеседнице деньги: Лаврентий Берия назначил Каридад пожизненную пенсию. По словам советской разведчицы, ей было очень жаль Меркадера и его мать, поэтому на встречах они иногда вместе плакали. Одна из таких встреч состоялась 15 марта 1956 года в Париже и продлилась 48 минут. В тот период «Татьяна» была единственным связующим звеном между Меркадером, его матерью и советской разведкой.

В свою очередь, Борис Батраев встречался в Париже с вдовой Ивана Бунина – Верой Николаевной, выполняя задачу по получению литературного архива писателя.

Из своей последней зарубежной командировки в Болгарию Батраевы вернулись в 1987 году. В дальнейшем Зинаида занялась воспитанием внуков.

«В Зинаиде Батраевой очень удачно сочетались прекрасная женщина и великолепный оперативный работник», — так высказывался о ней известный советский разведчик, в 1979-1991 годах первый заместитель начальника Первого главного управления КГБ СССР генерал-лейтенант Вадим Кирпиченко.

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