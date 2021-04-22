«Не завоевательница, а освободительница»: как Красная армия сражалась в Венгрии

Красная армия вошла на территорию Венгрии в сентябре 1944 года «не как завоевательница, а как освободительница венгерского народа от немецко-фашистского гнета» — об этом говорится в постановлении Государственного комитета обороны (ГКО), сканы которого в числе других документов выложены в разделе «Венгрия помнит, не сможет забыть» на портале Минобороны России. В постановлении отмечалось, что советские войска не имеют других целей, «кроме разгрома вражеских германских армий». Позднее эти слова были включены в воззвание к населению Венгрии.

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Общественность этой страны утратила воинственный настрой после разгрома венгерских армий на Восточном фронте. Реагируя на настроения своего народа, правителю Венгрии Миклошу Хорти пришлось задуматься о смене внешнеполитического курса. В августе 1944 года пост премьер-министра Венгрии занял антифашист и противник антисемитизма генерал Геза Лакатош. 15 октября 1944-го Хорти объявил о заключении перемирия с СССР. Реакцией на это стало похищение его сына эсэсовцами Отто Скорцени. Правитель Венгрии был вынужден отправить Лакатоша в отставку, отказаться от собственных полномочий и передать всю полноту власти лидеру венгерских фашистов Ференцу Салаши. При нем в стране развернулось массовое уничтожение евреев и цыган.

Салаши издал указ об отмене перемирия с СССР и провозгласил мобилизацию всех мужчин в возрасте от 12 до 70 лет.

Вместо решения о прекращении борьбы против советских войск на фронт пришел приказ отчаянно сопротивляться. Оперативное руководство войсками было изъято из рук венгерского Генерального штаба.

В советском Генштабе внимательно следили за военно-политическими переменами в Венгрии. Однако, когда надежды на перемирие и бескровный выход этой страны из войны не оправдались, из Ставки Верховного главнокомандующего пришла директива «действовать на поле боя против венгерских войск так, как и против немецких». Было решено наступать на Будапешт силами 2-го и 3-го Украинских фронтов. Во время проведения Будапештской операции советским силам противостояла немецкая группа армий «Юг» общей численностью 190 тыс. солдат и офицеров.

В журнале боевых действий 2-го и 3-го Украинских фронтов, представленном в разделе, сообщается: «бои в ноябре месяце, как и в октябре, носили ожесточенный и тяжелый характер, и наши довольно крупные потери в личном составе — тому подтверждение».

«Противник в первой линии своей обороны держал преимущественно венгерские части. Но в первые же дни нашего наступления венгерские части в первой линии были заменены немецкими или поставлены между немецкими частями. В общем, это придало немецкой обороне большую устойчивость и сопротивляемость», — говорится в тексте.

Однако уже к декабрю «в результате искусного маневра войск 2-го и 3-го Украинских фронтов вся будапештская группа противника, стоящая на защите столицы государства, оказалась полностью окруженной».

Как заявлял осенью 1944-го генерал-полковник венгерской армии Вереш Янош, «немцы втянули нас в кровопролитную войну против воли народа». Из донесения политуправления 2-го Украинского фронта от 14 января 1945 года известно, что венгерские солдаты массово переходили на сторону РККА.

«По правде говоря, солдаты не имели желания оказывать сопротивление, ибо никому не хочется подвергать свою столицу дальнейшим разрушениям», — говорил командир 4-й саперной роты 1-й гусарской дивизии капитан Никлос Хендрих.

А по словам бойца Тота Ференца, немцы жестоко наказывали тех венгров, которые отказывались стрелять в красноармейцев.

«Таких солдат они расстреливают… Большинство солдат думало прежде всего о том, как избежать столкновения с русскими», — рассказывал он на допросе.

В информационной сводке политуправления 2-го Украинского фронта от 14 ноября 1944 года отмечалось, что особенно явно симпатизируют советским военным рабочие Будапешта. Утверждалось, что «всей душой ненавидят немцев и ждут прихода русских» 60% населения Венгрии.

18 января 1945 года советские войска освободили Пешт. Отступая, немцы взорвали все мосты через Дунай. Их потери составили около 36 тыс. убитыми. Далее Красная армия приступила к очищению от нацистов Буды, расположенной на холмах. Ликвидация окруженной группировки противника продолжалась 25 дней. Как вспоминал начальник штаба 2-го Украинского фронта Матвей Захаров, советское командование стремилось сохранить памятники архитектуры древней части венгерской столицы, а потому избегало применения тяжелой артиллерии и авиации. Напротив, немцы методично разрушали город, ведя огонь прямой наводкой.

Будапештская операция завершилась 13 февраля 1945-го сдачей оставшихся районов города.

За 108 суток войска 2-го и 3-го Украинских фронтов разгромили 56 вражеских дивизий и бригад и освободили около 70 тыс. евреев из центрального будапештского гетто. Командовавший обороной Будапешта обергруппенфюрер СС Карл Пфеффер-Вильденбрух попал в плен вместе со своим штабом и после Второй мировой войны был приговорен МВД Латвийской ССР к 25 годам лагерей.

В разделе также представлены архивные документы и свидетельства о преступлениях немцев в Венгрии. К примеру, в акте от 2 марта 1945 года указано, что зимой 1945-го в подвальных помещениях государственной клиники в Будапеште было обнаружено свыше пятисот пронумерованных трупов. Среди убитых были и дети. По воспоминаниям служащих клиники, людей расстреливали на улицах и свозили в медучреждение.

Дополняют картину произошедшего донесения политуправления 2-го Украинского фронта.

«Немцы и салашисты бесчинствуют в городе, грабят квартиры и магазины, расстреливают и вешают много жителей якобы за дезертирство и помощь противнику. На некоторых улицах трупы повешенных висят по несколько дней», — сообщалось в записи от 14 января 1945 года.

Рассказывается в этих документах и о мародерстве: многие магазины Будапешта подверглись разграблению немецкими солдатами.