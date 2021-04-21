Дело в газах: почему Фил Спектор не забрызгался кровью

Считается, что нельзя выстрелить в человека в упор и при этом не забрызгаться его кровью. Однако на самом деле вихревое кольцо газов при выстреле заставляет брызги лететь в стороны, оставляя убийцу практически чистым, выяснили физики из Иллинойского университета в Чикаго. Подробнее об этом они рассказали в статье в журнале Physics of Fluids.

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3 февраля 2003 года погибла американская актриса Лана Кларксон. Она была застрелена с близкого расстояния в рот в калифорнийском особняке продюсера Фила Спектора.

Одним из аргументов в пользу невиновности Спектора было то, что на его одежде почти не было крови — на белой куртке было лишь 18 крошечных брызг, а при выстреле в упор сложно было остаться настолько чистым.

По версии Спектора и его защитников, Кларксон застрелилась сама, и отсутствие крови на одежде Спектора якобы это подтверждало. Доказать причастность Спектора удалось только в 2009 году.

Если выстрелить в человека, то в стрелявшего полетят брызги крови — так называемые встречные брызги, которые отбрасываются против вектора воздействия. Считается, что капли крови при этом движутся по относительно прямой траектории. Однако новые эксперименты показали, что в реальности дело обстоит сложнее и в игру вступают гравитация и аэродинамическое сопротивление.

Случай Кларксон привлек внимание инженера Александра Ярина. Вместе с коллегами они решили выяснить, как же все-таки ведут себя брызги крови при выстреле. Они использовали пенопластовый макет, наполненный свиной кровью, в который стреляли из винтовки.

«В нашей предыдущей работе мы определили физический механизм обратных брызг как неизбежную нестабильность, вызванную ускорением более плотной жидкости, крови, по направлению к более легкой жидкости, воздуху, — поясняет Ярин. — Это так называемая неустойчивость Рэлея — Тейлора».

Неустойчивость Рэлея — Тейлора возникает между двумя контактирующими потоками жидких сплошных сред, когда поверхность раздела жидкостей меняется под действием движения потока. Примером такой неустойчивости может служить неустойчивость струи воды, попадающей в масло, или движение капли молока в сосуд с водой.

Перед экспериментом ученые разработали теоретическую аэродинамическую модель, однако полученные результаты не полностью укладывались в их расчеты. Чего-то не хватало.

Все встало на свои места при анализе учебных видеоматериалов по анализу брызг крови Центра судмедэкспертизы Среднего Запада.

Исследователи не учли дульные газы, которые направляют пулю вперед и при выстреле вылетают из ствола на большой скорости, образуя турбулентные вихревые кольца. При выстреле в упор брызги крови, летящие от жертвы, сталкиваются с этими газами, что меняет их траекторию, иногда даже направляя их в обратную сторону.

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Вылетев вперед, брызги крови при таком раскладе могут оказаться даже за спиной жертвы, объясняет Ярин. В зависимости от положения стрелка, его одежда может остаться совершенно чистой.

«Полагаю, с учетом движения жидкостей можно решить многие криминалистические загадки», — говорит инженер.

Кроме того, под воздействием дульных газов брызги крови расщепляются на более мелкие, что может затруднить работу судмедэкспертов на месте преступления, отмечают исследователи.

Эти выводы могут иметь значение для криминалистики во всем мире, считает Дэниел Аттингер, инженер-механик из Университета штата Айова и член Международной ассоциации аналитиков пятен крови.

«Имеет смысл вернуться к рассмотрению уголовных дел, в которых эксперты основывались на предположении, что брызги крови при выстреле двигались по прямым траекториям», — говорит он.

Также новые данные позволят криминалистам более точно анализировать пятна крови на местах преступления и воссоздавать события, которые привели к их появлению.