В Англии откопали уникальное римское святилище. В тот же день его разграбили вандалы

Большой комплекс зданий римского периода найден в курортном городе Скарборо на берегу Северного моря в английском графстве Норт-Йоркшир. Как сообщает The Northern Echo, открытие было сделано в ходе археологических раскопок на месте планируемой жилищной застройки. Сначала геофизические исследования показали наличие каменных конструкций под землей. По мнению специалистов, раскопанный комплекс является первым в своем роде из когда-либо обнаруженных на территории Великобритании. Его уже признали уникальным.

Более того, находке рекомендуют присвоить статус охраняемого памятника национального значения.

Площадь древнеримских построек примерно равна двум теннисным кортам (размеры среднего корта составляют 11 м в ширину и 24 м в длину). Более всего археологов поразила планировка комплекса. От цилиндрического центрального помещения или башни в разные стороны отходят четыре прямоугольные комнаты, образуя форму в виде креста. Архитектурный ансамбль дополняют баня и второстепенные постройки.

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По мнению специалистов, во времена древних римлян комплекс представлял собой роскошную виллу или святилище для отправления религиозных культов. Они не исключают, что это был гибрид жилого дома и языческого храма. Подчеркивается, что подобный тип планировки зданий в Великобритании больше не встречается. Более того, комплекс может быть первым (или единственный уцелевшим) на территории всей бывшей Римской империи.

«Эти археологические развалины – фантастическая находка. Это намного больше, чем мы когда-либо рассчитывали найти в данном месте, — сказал член Комиссии исторических зданий и памятников Англии Кейт Эмерик. – Они уже дают нам новые знания о римской Британии».

Как подчеркнул корпоративный директор по коммерческим и экологическим услугам Совета графства Карл Баттерсби, «это замечательное открытие дополняет историю римских поселений в Норт-Йоркшире».

«Работа археологов уже показала, что здания были спроектированы лучшими архитекторами Северной Европы того времени и построены лучшими мастерами», — добавил он.

Теперь проект жилого комплекса будет изменен. Археологический сектор станет частью общественной зеленой зоны, изначально планировавшейся в другом месте. Новые дома возведут в стороне от остатков древнеримского наследия.

«Будет продолжена работа над находками и образцами окружающей среды. Нужно попытаться установить, что это было за таинственное место и почему его создали вдали от других римских центров», — отметил Баттерсби.

Примечательно, что уже через несколько часов после публичного заявления об археологических развалинах в Скарборо как о самом важном древнеримском открытии за последнее десятилетие на место раскопок пробрались злоумышленники с металлоискателями. По данным Yorkshire Live, вандалы повредили строения и, вероятно, похитили некоторые предметы. Полиция приступила к расследованию произошедшего.

Город Скарборо был основан викингом Торгильсом Скарти в X веке на месте сторожевой башни римлян. Эта башня входила в цепочку сигнальных станций, предупреждавших население о налетах морских разбойников. Найденные в окрестностях монеты показывают, что римляне занимали данную территорию примерно с 370 года н. э. до начала V века — то есть, всего несколько десятилетий.

В то время римские владения в Британии простирались до вала Адриана, построенного для предотвращения набегов местных племен с севера.

Ранее стало известно, что в Польше нашли одно из крупнейших производств керамических изделий за пределами Римской империи. Около 130 печей для обжига керамики археологи обнаружили при помощи магнитометра — прибора для измерения характеристик магнитного поля и магнитных свойств материалов. Предполагается, что племена вандалов изготавливали сосуды для хранения продуктов.

Кроме того, при раскопках на древнеримской вилле в Испании был обнаружен уникальный сейф IV века размером примерно 3 на 1,5 м. Он представляет собой деревянный сундук с бронзовой облицовкой и железными шипами. Древние римляне использовали такие сейфы для хранения монет, драгоценностей, одежды и важных документов. Известны лишь четыре подобных ящика, дошедшие до наших дней: три из них были найдены в Помпеях, еще один – также в Испании.