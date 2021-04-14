Танцевали на песке: в Испании найдены древнейшие следы неандертальцев

Около 100 тыс. лет назад по берегу водоема в Испании прошлась огромная семья неандертальцев, самые юные члены которой резвились, пританцовывая на песке. В наши дни отпечатки ног этой семьи попали в поле зрения местных ученых из Университета Уэльвы, став, возможно, самыми древними следами неандертальцев в Европе. Исследователи описали их в статье в журнале Scientific Reports.

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В июне 2020 года, после периода интенсивных штормов и приливов, ученые заметили окаменелые следы на пляже Маталасканас в Национальном парке Донана. Сначала исследователи обратили внимание на следы животных — древних оленей и кабанов. Но в процессе изучения нашли и отпечатки ног неандертальцев.

«Мы обнаружили несколько участков, где маленькие следы собирались в хаотичные скопления, — говорит палеонтолог Эдуардо Майорал. — Это выглядело так, будто малыши-неандертальцы играли на берегу близ воды».

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Изученная поверхность относилась к верхнему плейстоценовому периоду, неандертальцы прошлись по ней примерно 106 тыс. лет назад. Судя по древним каменным орудиям труда, обнаруженным неподалеку, в то время регион уже мог быть заселен неандертальцами, но до сих пор не было более веских доказательств этого.

Исследователи считают, что эти следы могут быть самыми древними следами неандертальцев, когда-либо найденными в Европе.

По всей видимости, на тот момент эта поверхность располагалась рядом с соленым водоемом — исследователи обнаружили следы кристаллов морской соли.

Всего они насчитали 87 следов, принадлежавших 36 неандертальцам. Среди них было 11 детей и 25 взрослых — пять женщин, 14 мужчин и шесть человек, чей пол определить не удалось. Предположительно, все они были родственниками.

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«Широкий диапазон размеров следов предполагает существование социальной группы, объединенной людьми разных возрастных категорий», — отмечает Майорал.

Большинство взрослых особей, оставивших следы на пляже, были ростом около 1,3-1,5 м, но четыре следа принадлежали кому-то ростом около 1,8 м. Это нетипичный для неандертальца рост, поэтому, скорее всего, след оставил более низкий неандерталец, но с тяжелой поступью.

Особый интерес для ученых представляли маленькие отпечатки, которые принадлежали детенышу лет шести, и чуть более крупные — очевидно, оставленные более старшими детенышами и подростками.

Судя по расположению следов, неандертальские малыши могли играть в прибрежном песке, прыгая на месте и пританцовывая.

Большинство отпечатков находятся на территории, которую когда-то накрывала вода, но неандертальцы продвигались по краю водоема, а не стремились подойти ближе к воде, отмечают исследователи. Возможно, они охотились, преследуя водоплавающих птиц или мелких плотоядных, рыбачили или искали моллюсков.

«Биологическая и этнологическая информация о древних группах гомининов, при отсутствии костных останков полученная в результате изучения окаменелостей, показывает нам определенные моменты жизни неандертальцев, застывшие во времени, — пишут исследователи. — Эти следы — бесспорное доказательство существования неандертальцев на юге Пиренейского полуострова, и, в частности, в этом районе Андалузского побережья».

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Ранее в Танзании палеонтологи обнаружили следы самого крупного австралопитека. В местности Лаэтоли, в паре десятков километров от вулкана Садиман, 3,6 млн лет назад прогулялся австралопитек ростом 165 см и весом 48 кг. Его сопровождали особи ниже полутора метров.

Такую разницу в габаритах ученые объяснили сексуальным диморфизмом — иначе говоря, по их мнению, здесь прошелся самец с самочками.

Также, возможно, двое самых маленьких австралопитеков были детенышами.

Долговязого австралопитека ученые назвали Чуи, в честь Чубакки — мохнатого и высокого персонажа киносаги «Звездные войны». Длина его стопы составила 27 см. Сегодня он носил бы обувь 42-го размера.

Пока что Чуи — самый крупный известный австралопитек. Для сравнения, рост знаменитой Люси, принадлежавшей к тому же виду, составлял 105 см, а вес — всего 27 кг.