«Надеюсь, будет действовать пожизненно»: Гинцбург рассказал о «Спутнике V»

Разработанная специалистами Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи вакцина против коронавируса может давать пожизненный иммунитет. Такую надежду выразил директор НИЦ Александр Гинцбург, передает «Интерфакс».

«У меня есть надежда, что вакцина будет действовать не год-два, а пожизненно. Укололся два раза, ну и живи там — 5–10 лет, дольше. Как я говорю, я свои антитела в завещании оставлю своим потомкам», — заявил он.

Гинцбург добавил, что НИЦ им. Гамалеи в ближайшие полтора года будет изучать механизм сохранения иммунного ответа после первичной прививки. Организаторы исследования намерены повторно привить пациентов, чей уровень антител снизился.

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«Если у них антительный ответ будет восстанавливаться до защитного на вторые-третьи-четвертые сутки, значит, у них образовались клетки памяти»,— отметил ученый.

В январе министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, сколько держится иммунитет у переболевших COVID-19. Этот промежуток отличается от срока, полученного благодаря прививке.

«Мы видим, что пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, на протяжении где-то 7-8 месяцев сохраняют стойкий иммунитет. Дальше наблюдения ведутся»,

— сообщил чиновник на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

В апреле врач-иммунолог, гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков рассказал, когда лучше вакцинироваться людям, переболевшим коронавирусной инфекцией.

По словам медика, торопиться с прививкой не стоит. «В настоящее время уже переболевшим людям рекомендуется не делать вакцинацию через непродолжительное время после завершения заболевания, поскольку в ранний период после болезни специфический иммунный ответ и так активирован, в достаточной степени обеспечивается протективная функция, защита организма», — пояснил Крючков.

Крючков отметил, что со временем людям надо усилить защиту от коронавируса. Например, переболевшим может потребоваться сделать не два укола, а один. Иммунолог напомнил, что исследования по эффективности использования вакцины пациентами с антителами только начались.

25 декабря вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Бутенко рассказал радио Sputnik, что у вакцинированных россиян наблюдается более высокий уровень антител, чем у переболевших COVID-19.

При этом директор центра «Вектор» Ринат Максюков заявил в эфире канала «Россия 1», что переболев ковидом, можно получить пожизненный иммунитет. «[Однако] у большинства переболевших иммунитет снижается», — подчеркнул он.

У 15-20% переболевших уже через месяц-два антитела исчезают, говорил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян в эфире программы «Вести недели».

При этом в исследовании американского Института иммунологии Ла-Хойи значится, что иммунитет к SARS-CoV-2 может сохраняться от восьми месяцев до нескольких лет.

Коронавирусную инфекцию можно перенести и два раза. Таких случаев в мире лишь пара десятков, в России их и вовсе — единицы, говорила глава Роспотребнадзора Анна Попова.