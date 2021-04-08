«Историческая справедливость»: как войска СССР выгнали из Польши

Советские войска находились на территории Польши с 1944 года. Вплоть до конца 1980-х вопрос об их выводе никогда и никем не поднимался. Однако отказ Михаила Горбачева от вмешательства во внутренние дела стран Организации Варшавского договора (ОВД) был воспринят ими как сигнал к курсу на самостоятельность. На пленуме ЦК КПСС 9 декабря 1989 года советский лидер, в частности, заявил: «Мы твердо встали на путь товарищеских отношений, невмешательства в дела наших братских партий, тем более стран. И этот путь — правильный. Это — один из главных уроков нашей предшествующей деятельности, нашей истории, взаимоотношений с социалистическими братскими странами».

26 февраля 1990 года было подписано и вступило в действие соглашение о выводе советских войск с территории Чехословакии.

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В начале 1990 года распад ОВД еще не казался предрешенным (тем более, в 1985-м действие договора продлили на 20 лет). Однако стремительное ослабление СССР и уход из польского правительства просоветских министров силового блока позволили новому руководству Польши все активнее не соглашаться с Москвой по принципиальным проблемам международной безопасности.

Начиная с осени 1990 года состоявшее из бывших диссидентов польское правительство все активнее стало поднимать вопрос о выводе 50-тысячного контингента Северной группы войск (СГВ). В марте 1991-го поляки отвергли предложение СССР о заключении нового двустороннего договора, который бы предусматривал отказ Варшавы от присоединения к каким-либо военным блокам, способным представлять угрозу СССР, а также гарантии того, что иностранные вооруженные силы не будут размещаться на территории Польши.

25 февраля 1991 года было принято решение о роспуске военной организации Варшавского договора.

Обращая внимание на внутренние трудности СССР, польская сторона все настойчивее продавливала вопрос о выводе СГВ. Риторика польских властей менялась в сторону ожесточения.

«Мы хотим, чтобы последний советский солдат покинул Польшу 31 декабря 1991 года. Учитывая нынешнюю нестабильность, мы не уверены, что советские войска не будут использованы против нас», — заявляли представители новой власти страны.

Помимо Чехословакии уже шло полным ходом возвращение советских войск из Венгрии, начинался аналогичный процесс в Германии.

В 1991-м Верховный Совет СССР принял оборонный бюджет с сокращением почти на 14% по сравнению с 1990 годом. Это было вынужденное решение, связанное с экономическими и финансовыми проблемами государства. Закупки многих видов боевой техники сократились в несколько раз. Военные выражали опасение, что дальнейшее урезание бюджета может привести к необратимому отставанию советских вооруженных сил от западных.

Советская армия занимала в Польше в общей сложности 70 тыс. га различных земель, на которых было размещено 13 аэропортов и четыре полигона. Военные использовали железнодорожную ветку протяженностью 64 км и 3 км причалов в двух портовых бассейнах, арендовали в стране 1,2 тыс. зданий.

9 апреля 1991 года начался плановый вывод сил СГВ с территории Польши. По железной дороге из Борне-Сулиново в нескольких десятках вагонов выехали 12 пусковых оперативно-тактических установок Гвардейской ракетной бригады. Конечным пунктом назначения для большинства частей была установлена Тверская область. Ввиду возвращения контингентов в СССР усугубилась проблема предоставления военным жилья.

В те дни замначальника Генштаба ВС СССР генерал-полковник Анатолий Клейменов заявил в прессе, что выполнить требование польского руководства по завершению всех работ до конца 1991 года не удастся.

«Разумеется, трудности будут. И тут не следует питать никаких иллюзий. Предоставить всем жилье мы просто не можем физически: его у нас нет», — сообщал он.

Руководство операцией осуществлял командующий СГВ генерал-полковник Виктор Дубынин. В трудных условиях он сумел организовать весь процесс, хотя проблемы зачастую возникали на ровном месте. Так, польские власти установили очень высокие тарифы за проезд военной техники по своей территории. Решать вопросы пропуска войск приходилось в режиме постоянных переговоров с поляками.

Советская сторона была поставлена в очень жесткие рамки — передислокацию требовалось осуществить в авральном порядке, с учетом того, что любые задержки с выводом войск становились источником антисоветских настроений. На освобождавшихся от полигонов и военной техники территориях экологи требовали от командования СГВ дезактивировать местность и уничтожить неразорвавшиеся боеприпасы, слить топливо и т. д.

«Что касается вывода войск из Восточной Европы, то я уверен: ни одна другая страна, если бы ей пришлось делать то же самое, не взялась бы осуществить это в столь короткие сроки. Думаю, что МИДом здесь допущена неоправданная поспешность. Вопросы вывода войск, техники, их размещения на нашей территории не были достаточно проработаны. И Министерство обороны вынуждено было решать эту проблему в сжатые сроки», — отмечал член Комитета по вопросам обороны и государственной безопасности Верховного Совета СССР генерал Виталий Шабанов.

На встрече глав государств и правительств ОВД в Будапеште 30 июня — 1 июля 1991 года его участники приняли решение о роспуске Варшавского договора.

Отныне каждое из входящих в ОВД государств получало возможность самостоятельно выбирать военно-политических союзников.

«Уходя из Польши, мы постарались, по возможности, разобрать и взять с собой все то, что сделано было нами, то есть сборно-разборные конструкции элементов хранилищ под технику и материальные средства, бетонные ограждения ряда военных городков, дорожные плиты и т. п. Все это делалось по согласованию с представителями страны пребывания. Основные фонды — жилые дома, общежития, казармы военных городков (в том числе и здание Главкомата) — были переданы в распоряжение командования Северной группы войск, большая часть которой еще оставалась на территории Польши. Эшелон за эшелоном прибывали люди и техника в Смоленск. В течение месяца мы полностью перебазировались на новое место дислокации и сразу же принялись за дальнейшее обустройство выведенных частей и подразделений», — вспоминал в своей книге «В далеких гарнизонах» главнокомандующий войсками Западного направления генерал армии Станислав Постников.

Вывод войск продолжился уже после распада СССР в соответствии с договором от 22 мая 1992 года между Россией и Польшей. В течение 1992 года были выведены более 35 тыс. солдат, около 200 самолетов, в том числе 150 боевых, 220 танков, около 770 броневых автомобилей, 126 пусковых установок и 24 торпедоносных катера. В 20 населенных пунктах оставались около 4 тыс. солдат.

17 сентября 1993 года, в 54-ю годовщину Польского похода Красной армии, президент Лех Валенса принял от генерала Леонида Ковалева рапорт о завершении вывода российских войск из Польши.

«17 сентября стало в польских хрониках датой болезненной и зловещей, открывая дорогу, которая вела поляков в тюрьмы и лагеря, в Катынь, к мучениям, унижениям и порабощению. Сегодняшний день завершает определенную эпоху в нашей общей истории. Восполняется мера исторической справедливости. На территории Польши уже нет иностранных войск. Суверенитет Республики получил окончательное подтверждение», — объявил глава польского государства.

18 сентября 1993-го из Варшавы выехали последние российские солдаты. В Польше осталась только военная миссия в составе примерно 30 человек, которая позже контролировала транзит войск из Германии в Россию.