«Фюрер наказал»: как нацисты разгромили Югославию

Изначально у Адольфа Гитлера не было планов по нападению на Югославию — он хотел принудить принца-регента Павла к военному союзу, чтобы затем использовать территорию страны для наступления в Грецию. Против сближения с нацистской Германией выступала значительная часть населения королевства, поэтому югославское правительство тянуло с ответом. А Гитлер и его окружение использовали все методы для политического давления. Весной 1941 года требования из Берлина стали еще более настойчивыми. В конце концов, 25 марта 1941-го в Вене премьер Югославии Драгиша Цветкович и глава МИД Александар Цинцар-Маркович подписали протокол о присоединении к Тройственному пакту — союзу Германии, Италии и Японии.

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Такой шаг вовсе не означал, что Павел и члены правительства в какой бы то ни было мере разделяли идеи национал-социализма. Однако югославское руководство боялось повторения для своей страны польского сценария. К тому же после аншлюса Австрии Германия была соседкой Югославии. Югославские власти отчетливо понимали, что не имеют сил для противостояния немцам в случае вторжения, Англия не придет им на помощь, а Франция уже сама оккупирована.

По условиям соглашения войска нацистской Германии и ее союзников не допускались на территорию Югославии, равно как отсутствовала возможность военного транзита.

Присоединение Белграда к Тройственному пакту вызвало всенародное возмущение в Югославии. Уже на следующий день люди массово вышли на улицы. Тысячи белградцев кричали, что «Лучше война, чем пакт» и «Лучше умереть, чем стать рабом».

27 марта 1941 года в Югославии произошел переворот с участием сербских офицеров, в результате которого регент Павел был низложен, а военные во главе с бывшим начальником Генштаба вооруженных сил Душаном Симовичем возвели на престол 17-летнего наследника Петра II, объявленного совершеннолетним. Симович денонсировал присоединение Югославии к Тройственному пакту. В Белграде произошли антинемецкие погромы. Нападению подвергся автомобиль посла Германии. 5 апреля 1941-го в Москве был заключен договор о дружбе с СССР — его подписали югославский посол Милан Гаврилович и наркоминдел Вячеслав Молотов. Но Иосиф Сталин, боясь поссориться с Гитлером, в решающий момент не вступился за югославов.

«Восприняв переворот как пощечину, полученную на глазах всего мира, фюрер вознамерился продемонстрировать примерное наказание за это, — отмечал в одной из своих работ специалист по истории Югославии Леонид Гибианский. — Югославию было намечено подвергнуть жестокому военному удару, оккупации и расчленению. Югославская государственность подлежала ликвидации. Нападение на Югославию, которое было намечено осуществить одновременно с нацистским нападением на Грецию, предусматривалось провести не только германскими силами, но также при участии войск Италии и Венгрии и с использованием территории Болгарии. 30–31 марта в качестве даты нападения было определено ориентировочно 5 апреля, а вслед затем окончательно — 6 апреля».

Военные действия против Югославии было решено начать одновременно с операцией «Марита» по вторжению в Грецию. В течение нескольких дней командование вермахта развернуло у югославских границ 52 дивизии. Югославия не располагала достаточными силами для обороны своих границ, общая протяженность которых достигала 3000 км.

По своей организации и вооружению югославские войска не были готовы к ведению современной войны с массовым применением танков, моторизованных частей и авиации.

К 27 марта 1941-го регулярная армия Королевства Югославия насчитывала около 600 тыс. солдат и офицеров. Оборонительный план R-41, выработанный югославским генштабом в феврале того же года, предусматривал мобилизацию в общей сложности 1 млн 700 тыс. человек, из которых планировалось сформировать 31 дивизию (28 пехотных и 3 кавалерийских) и значительное количество отдельных бригад, полков и батальонов. Мобилизацию предполагалось провести за 12 дней с момента ее начала. Идея плана состояла в сдерживающей обороне на всех фронтах и организации наступления в Албанию с целью разбить итальянцев во взаимодействии с греками.

30 марта началась частичная мобилизация, но она проходила крайне медленно и не дала ощутимых результатов. Объявление всеобщей мобилизации последовало только 7 апреля, когда война уже шла полным ходом и возможности для формирования и переброски войск были серьезно нарушены. Война началась в условиях, когда не только многие воинские части, но и немалое число органов командования войсками, штабов, вплоть до самых высоких, оказались неукомплектованными должным образом.

Готовя нападение на Югославию, Германия задействовала свою «пятую колонну» в стране. Распускались панические слухи, принимались меры, чтобы затормозить и сорвать мобилизацию. Для значительных слоев несербского населения Югославия не была тем государством, за существование которого они согласились бы сражаться и рисковать жизнью. В Хорватии развернули подрывную деятельность местные фашисты — усташи Анте Павелича. Кроме того, нацисты тайно вооружали многих югославских немцев, которые устраивали диверсии и провоцировали беспорядки. С большими надеждами ждали прихода венгерской армии проживавшие в Югославии венгры.

Несмотря на секретность решения Гитлера, новое югославское руководство получило агентурные сведения о подготовке немецкого вторжения уже 2 апреля. Информация подтверждалась несколько раз, но Симович рассчитывал предотвратить или хотя бы оттянуть нападение политико-дипломатическими средствами. В частности, он отклонил предложение Англии о срочном сближении. Переговоры югославских военных с командованием британских сил в Греции и греческим командованием результатов не принесли.

Ранним утром 6 апреля 1941 года нацистская Германия напала на Югославию. Вторжение сил вермахта происходило из Болгарии, Австрии и Венгрии. Чуть позже, когда разгром югославской армии уже не вызывал сомнений, к немцам присоединились итальянские и венгерские войска. Сухопутному наступлению предшествовали массовые налеты люфтваффе, хотя Белград был объявлен открытым городом и в целях сохранить инфраструктуру и спасти исторические памятники отказывался от защитных действий.

Спешно мобилизованная югославская армия, не имевшая даже зенитной артиллерии, объективно не могла противостоять авиации и танкам нацистов.

Самолеты люфтваффе сосредоточились на уничтожении живой силы и коммуникационных объектов Югославии. Как следствие, из строя были выведены важнейшие линии связи, прямо на аэродромах была уничтожена большая часть устарелой югославской военной авиации. Агрессии способствовала Румыния, предоставившая немцам свои аэродромы.

В результате бомбежек значительным разрушениям подвергся центр Белграда, а также некоторые объекты в других районах, — например, Королевский дворец в Дединье. Агрессивная бомбардировка нанесла урон и многочисленной русской эмиграции. В огне пожаров пострадали и сербские, и русские культурные учреждения. Было уничтожено здание, в котором располагался Институт имени Н.П. Кондакова, пострадала его библиотека, сгорело множество книг, в огне пожара погибли секретарь института, ученый, исследователь истории кочевых народов Дмитрий Расовский и его супруга.

Всего же за три с половиной года оккупации в Югославии были уничтожены около 6,5 тыс. библиотек, более 1,5 тыс. школ, свыше 50 православных церквей и монастырей, 30 университетов, 19 музеев, семь театров.

Редакция «Русского голоса» 6 апреля 1941-го призвала соотечественников «воздержаться от разговоров, заниматься своим делом и, если потребуется, выполнить свой долг перед гостеприимно принявшей родственной страной». Военнообязанные русские эмигранты явились на призывные пункты и поступили на службу. Погибли около 12% русских участников Апрельской войны.

Югославские вооруженные силы были атакованы с разных сторон и смогли организовать лишь частичный отпор в нескольких местах. В целом югославские войска умело рассеивались частями вермахта и вынужденно отступали, теряя связь между соединениями и с вышестоящим командованием. Относительных успехов достигло только югославское наступление против итальянской армии в Албании. Но и оно в итоге захлебнулось ввиду ухудшавшегося общего положения югославской армии. С тыла ей угрожали немцы, вторгшиеся из Болгарии. Вражеские армии стремительно продвигались вглубь Югославии.

Уже 7 апреля они заняли Скопье, 8-го — Марибор, 9-го — Ниш, 10-го — Загреб, 11-го — Крагуевац, 12-го — Любляну и Белград.

14 апреля юный король Петр II со двором, а на следующий день и правительство во главе с Симовичем бежали на самолетах в Грецию и затем в Египет. Предварительно премьер передал руководство Штабом Верховного командования генералу Даниле Калафатовичу, поручив ему запросить перемирие с целью «выиграть время и облегчить положение армии». В ответ немцы потребовали безоговорочной капитуляции. 17 апреля 1941 года, когда представители высшей югославской власти уже находились в эмиграции, уполномоченные Калафатовичем сдались Германии и ее сателлитам. Из плена были отпущены югославские солдаты и офицеры хорватской, венгерской, немецкой, болгарской и румынской национальности. Русские солдаты и офицеры (173 человека) вместе с сербами попали в немецкие лагеря для военнопленных.

«Столь катастрофическое для Югославии развитие событий было обусловлено комплексом причин. Важнейшей было очевидное неравенство сил, — указывал Гибианский. — Войска государств «оси», напавшие на Югославию, почти в полтора раза превосходили по численности противостоявшую им югославскую армию. Еще большее значение имело огромное превосходство прежде всего германской армии, вооруженной и оснащенной по последнему слову техники того времени, над югославскими войсками, несопоставимо более слабыми по вооружению, оснащению, организации, подготовленности командного и рядового состава. Это, в конечном счете, отражало огромную разницу общих потенциалов такой крупной и к тому же высокоразвитой страны, как Германия, и не только куда меньшей, но и достаточно отсталой Югославии. Даже итальянские войска были вооружены значительно лучше югославских. Весьма существенную дополнительную роль сыграло и опоздание югославской стороны со всеобщей мобилизацией, с другими подготовительными мероприятиями по приведению армии и страны в состояние готовности к защите от агрессии».

После проведения сухопутной части кампании Югославия оказалась расчленена. В оккупированной Сербии было сформировано коллаборационистское правительство под руководством Милана Недича. В Хорватии утвердился марионеточный по отношению к немцам режим усташей. Черногория получила статус протектората Италии, а Словению поделили между Германией, Италией и Венгрией.

Значительная часть сербского культурного наследия была вывезена в Третий рейх.

«Жестокое обращение немцев с сербским населением оказалось совершенно непродуктивным, поскольку привело к началу исключительно жестокой партизанской войны и помешало разграблению сырьевых ресурсов страны», — констатировал британский историк Энтони Бивор.

Летом 1941-го в труднодоступных горных районах Боснии, Сербии и Черногории сформировались крупные партизанские движения — монархическое во главе с полковником Дражей Михайловичем, опиравшимся на поддержку Великобритании и США, и коммунистическое под руководством Иосипа Броз Тито, которому помогал СССР. В их ряды вступали как военнослужащие разбитой югославской армии, так и коммунисты, и простые крестьяне, нередко одержимые жаждой мести за убитых родственников.