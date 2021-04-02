За два дня: найден способ обновления вакцины «Спутник V»

Специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи разработали технологию, позволяющую обновлять вакцину от коронавируса за два дня в случае его мутации. Об этом со ссылкой на директора НИЦ Александра Гинцбурга сообщает РИА «Новости».

«Это та же технология на основе аденовирусных векторов, где по последовательности спайк-белка, с измененной первичной структурой буквально, в течение суток синтезируется новая последовательность, и на следующие сутки она вставляется уже в использованный вектор», — заявил он.

Сейчас изучается вопрос об испытаниях обновленной вакцины – Гинцбург напомнил, что в мировой практике есть примеры ограниченной проверки препаратов на выборке до сотни добровольцев. Если новая версия вакцины дает столь же адекватный защитный эффект, как и ее предшественница, но при этом – против нового штамма, то ее можно сразу запустить в массовое производство.

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В России пока что такие правила не действуют, препарат должен в любом случае пройти все фазы испытаний. Однако Гинцбург выразил надежду, что в скором времени положение дел изменится.

Зимой, после сообщений о возникновении нового, более заразного штамма коронавируса в Великобритании, главный санитарный врач РФ Анна Попова в эфире телеканала «Россия-1» заверила, что мутировавший британский тип вируса не приводит к более тяжелым формам течения COVID-19. Но в то же время она подчеркнула, что «один человек может заразить большее количество, чем при предыдущем варианте».

Роспотребнадзор сообщал, что во всех регионах России регулярно собирают материал у больных COVID-19. Образцы направляют в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями центра «Вектор». Каждый месяц российские специалисты прочитывают около 150 геномов нового коронавируса, проводя углубленный генетический анализ — чтобы вовремя выявить возможное изменение вирусных свойств.

18 марта Попова объяснила, почему коронавирус мутирует. «Этот вирус пришел и приспосабливается к человеку, к организму каждого человека и популяции в целом. То есть, этот баланс, который должен состояться, он сейчас как раз и формируется, и поэтому вирус меняется и мутирует», — сказала глава Роспотребнадзора.

Она также уточнила, что многие мутации, которые видят специалисты и в России, и в других странах, не имеют большого значения для свойств вируса, важных для человека. Попова добавила, что выявленные мутации еще нужно изучить. На данный момент нет однозначного ответа на вопрос, как сильно мутации влияют на развитие эпидемиологического процесса.

По ее словам, в Роспотребнадзоре с большой настороженностью относятся к британскому, южноафриканскому и бразильскому штаммам коронавируса, и контролируют их присутствие у людей в России.

25 марта вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России нет массового распространения британского и южноафриканского штаммов коронавируса.

«Системная работа по мониторингу за циркуляцией вируса позволяет утверждать, массового распространения британских и южноафриканских вариантов вируса в РФ нет», — сказала она. Зампред правительства также добавила, что отечественные тест-системы и вакцины эффективны против британского и южноафриканского видов COVID-19.

27 марта заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» Александр Рыжиков сообщил, что российская вакцина от коронавируса нового типа «ЭпиВакКорона» устойчива к мутациям патогена.

«Все известные мутации коронавируса мы внимательно отслеживаем <...>, они никак не затрагивают иммунный ответ, который формируется с помощью нашей вакцины», – рассказал эксперт. Кроме того, он отметил безвредность препарата и возможность многократной ревакцинации.