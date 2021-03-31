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«В лесу маму убили»: как советские пограничники стреляли по румынам

80 лет назад пограничники СССР застрелили румынских беженцев

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1 апреля 1941 года советские пограничники открыли огонь по толпе румынских крестьян, желавших пробраться из СССР, на территории которого они оказались после присоединения Северной Буковины, в Румынию. По разным данным, погибли от 20 до нескольких тысяч жителей приграничных селений. Несколько десятков человек были осуждены за измену Родине. Это был не первый расстрел сотрудниками НКВД румын, стремившихся бежать из Советского Союза.
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Как Северная Буковина вошла в состав СССР

26 июня 1940 года СССР под угрозой применения военной силы потребовал от Румынии передать Бессарабию и Северную Буковину. Первая из этих исторических областей была присоединена к Российской империи по условиям Бухарестского мира 1812 года, завершившего русско-турецкую войну. В 1918 году, в разгар Гражданской войны в России, румынская армия оккупировала Бессарабию, объявив о ее переходе под контроль Бухареста. И большевики, и белогвардейцы не согласились с потерей российской территории. Вхождение Бессарабии в состав Румынии никогда не признавалось советским правительством и квалифицировалось как аннексия. На советских картах область вплоть до 1940 года обозначалась как незаконно оккупированная румынами.

В свою очередь, Северная Буковина никогда не входила в состав Российской империи.

С 1770-х годов она была частью Австро-Венгрии, а в 1919-м стала провинцией Румынского королевства. Численность румын в Северной Буковине при этом едва превышала треть населения. Поэтому в межвоенный период эта территория с большим процентом славянского населения подверглась усиленной румынизации. В ответ по примеру соседней Галиции, входившей в тот период в Польшу, в Буковине возникло украинское националистическое движение.

Подписанный 23 августа 1939 года Договор о ненападении между Германией и СССР, секретный дополнительный протокол к которому разграничивал сферы интересов двух стран в Восточной Европе, позволил советской стороне вернуться к «бессарабскому вопросу». В первой половине июня 1940 года Москва занялась обсуждением и подготовкой похода для освобождения «аннексированных Румынией территорий».

Командующему Киевским особым военным округом (КОВО) Георгию Жукову было приказано «приступить к сосредоточению войск и быть готовым к решительному наступлению с целью разгромить румынскую армию и занять Бессарабию». В своей ноте румынскому послу в Москве Георге Давидеску председатель Совнаркома Вячеслав Молотов особо подчеркивал, что в 1918-м Румыния, «пользуясь военной слабостью России, насильственно отторгла Бессарабию и тем нарушила вековое единство Бессарабии, населенной главным образом украинцами, с Украиной».

Опасаясь Красной армии, румынское правительство согласилось на выставленные условия. Вместе с Бессарабией Советский Союз забрал и Северную Буковину. Украинское и русское население регионов, недовольное румынизацией, встречало советских солдат хлебом-солью. В советских учебниках истории использовалась следующая формулировка: «По требованию советского правительства Бессарабия была освобождена и навсегда воссоединилась с социалистической Родиной».

Результатом событий стало дальнейшее превращение Румынии в союзника нацистской Германии – румыны не простили СССР перенесенного унижения и мечтали с помощью Адольфа Гитлера взять реванш.

3 августа 1940 года была образована Молдавская ССР, в состав которой вошла Бессарабия. Северная Буковина отошла к Украинской ССР. Чиновники, представители румынской власти в указанных регионах спешно покинули их, вынужденно оставляя членов своих семей.

После присоединения Северной Буковины к СССР среди проживавших там граждан румынской национальности возникло движение за переход в Румынию. Многие семьи оказались разделены новой границей – и люди стремились воссоединиться со своими родственниками.

Почему пограничники атаковали румынских перебежчиков

Охрану советско-румынской границы осуществлял 97-й Черновицкий пограничный отряд НКВД. Согласно румынским данным, попытки нелегально пробраться из Черновицкой области в Румынию фиксировались уже в первые месяцы после территориальных изменений. Советские власти негативно относились к несанкционированным переходам государственной границы, но до определенного момента не давали приказа задерживать нарушителей с применением огнестрельного оружия. Если верить румынским историкам, в течение первого года СССР добровольно покинули более 7 тыс. человек – как желавших воссоединиться со своими близкими, так и просто не поддерживавших советский строй. По мере накаливания обстановки в Европе Москва начала воспринимать перебежчиков как шпионов, стремящихся вернуться в Румынию до надвигающейся войны.

19 ноября 1940 года произошла перестрелка между советскими пограничниками и жителями населенного пункта Сучевены, вооруженными охотничьими ружьями. В итоге три человека погибли на месте, пятеро были ранены, а двое – задержаны. Остальные 95 румын сумели пробраться в Южную Буковину. Следующие известные столкновения датированы январем и 6 февраля 1941 года, когда ранним утром на штурм советско-румынской границы пошла толпа из более чем 500 жителей нескольких деревень. По румынским сведениям, погибли до трети беженцев. 44 человека были схвачены и арестованы. Из них 12 румын расстреляли по приговору Киевского военного трибунала, остальные получили по 10 лет лагерей.

Самый масштабный и резонансный случай бегства румын из Советского Союза пришелся на 1 апреля 1941 года. К охранявшим границу сотрудникам НКВД вышли более 3 тыс. человек из населенных пунктов Верхние Петровцы, Нижние Петровцы, Купка, Корнешты и Сучевены. На требование пограничников вернуться в свои дома селяне заметили, что местные органы власти разрешили им уйти в Румынию. Делегация от селян действительно побывала в райцентре Глыбокая, где очень просила местное руководство принять у них заявления на выезд в Румынию, — но получила категорический отказ.

В отличие от предыдущих инцидентов, румыны шли без оружия, но под белыми флагами и с православными символами в руках – крестами и хоругвями. Пограничники несколько раз обратились к ним с призывом прекратить движение в направлении границы. Румыны проигнорировали предупреждения.

В конце концов, у села Белая Криница (румынское название — Фынтына Албэ) в Глыбокском районе Черновицкой области Украинской ССР был открыт огонь из пулеметов.

«Мама несла меня в тайстре за плечами, было мне три года, а семилетнюю сестру вела за руку. Отец шел впереди. Я мало что помню, то уже потом люди рассказывали. В лесу маму убили. Отец сумел проскочить мимо пограничников вглубь леса», — вспоминала в 2006 году жительница села Сувечены Зиновия Фратовчан. А вот что говорила Ульяна Симко из села Каменка: «До моего отца пришел двоюродный брат Кузьма и призывал идти в Румынию. Отец не пошел, и никто из нашей улицы не пошел. И хорошо сделали, потому что Кузьму смертельно ранили, и он навеки остался в лесу».

Из архивных данных следует, что, толпа не выполнила приказ сотрудника НКВД остановиться, поскольку на первые ряды сильно напирали сзади. Первую очередь пограничники дали в воздух, затем стреляли по хоругвям и иконам. На несколько секунд все легли на землю, а когда попытались подняться – пограничники начали стрелять в людей. Селяне в панике бросились в разные стороны.

А вот как трагедия 80-летней давности была отражена в рапорте сотрудников НКВД: «1 апреля толпа крестьян численностью более двух тысяч человек из сел Глыбокского района организованно с крестами и хоругвями прибыла в Глыбокую, где требовала от органов советской власти принять у них заявления на выезд в Румынию, угрожая в противном случае насильственным переходом. Несмотря на неоднократные предупреждения, толпа отправилась к границе, где ее встретили пограничники. Они предупредили, что через границу никого не пропустят. Несмотря на уговоры, толпа двинулась вперед. Были приняты меры физического воздействия».

По советским сводкам, в этой бойне погибли 20 человек – все без исключения мужчины.

На основе архивных данных встречается и другая цифра – 44 убитых. В Румынии считают, что число расстрелянных советскими пограничниками могло достигать 3 тыс. человек, среди них были женщины, дети и старики. Утверждается также, что раненых румын «добивали саблями», «хоронили заживо стариков, женщин и детей», а «братские могилы заливали гашеной известью». 22 пойманных беглеца были осуждены за «участие в антисоветской группе при попытке измены Родине». 11 января 1990 года их реабилитировала прокуратура Черновицкой области.

В октябре 1941 года, после вторжения нацистской Германии в СССР, Белая Криница пережила новую трагедию: 23 местных жителя еврейской национальности были угнаны на принудительные работы.

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