«В лесу маму убили»: как советские пограничники стреляли по румынам

Как Северная Буковина вошла в состав СССР

26 июня 1940 года СССР под угрозой применения военной силы потребовал от Румынии передать Бессарабию и Северную Буковину. Первая из этих исторических областей была присоединена к Российской империи по условиям Бухарестского мира 1812 года, завершившего русско-турецкую войну. В 1918 году, в разгар Гражданской войны в России, румынская армия оккупировала Бессарабию, объявив о ее переходе под контроль Бухареста. И большевики, и белогвардейцы не согласились с потерей российской территории. Вхождение Бессарабии в состав Румынии никогда не признавалось советским правительством и квалифицировалось как аннексия. На советских картах область вплоть до 1940 года обозначалась как незаконно оккупированная румынами.

В свою очередь, Северная Буковина никогда не входила в состав Российской империи.

Реклама

С 1770-х годов она была частью Австро-Венгрии, а в 1919-м стала провинцией Румынского королевства. Численность румын в Северной Буковине при этом едва превышала треть населения. Поэтому в межвоенный период эта территория с большим процентом славянского населения подверглась усиленной румынизации. В ответ по примеру соседней Галиции, входившей в тот период в Польшу, в Буковине возникло украинское националистическое движение.

Подписанный 23 августа 1939 года Договор о ненападении между Германией и СССР, секретный дополнительный протокол к которому разграничивал сферы интересов двух стран в Восточной Европе, позволил советской стороне вернуться к «бессарабскому вопросу». В первой половине июня 1940 года Москва занялась обсуждением и подготовкой похода для освобождения «аннексированных Румынией территорий».

Командующему Киевским особым военным округом (КОВО) Георгию Жукову было приказано «приступить к сосредоточению войск и быть готовым к решительному наступлению с целью разгромить румынскую армию и занять Бессарабию». В своей ноте румынскому послу в Москве Георге Давидеску председатель Совнаркома Вячеслав Молотов особо подчеркивал, что в 1918-м Румыния, «пользуясь военной слабостью России, насильственно отторгла Бессарабию и тем нарушила вековое единство Бессарабии, населенной главным образом украинцами, с Украиной».

Опасаясь Красной армии, румынское правительство согласилось на выставленные условия. Вместе с Бессарабией Советский Союз забрал и Северную Буковину. Украинское и русское население регионов, недовольное румынизацией, встречало советских солдат хлебом-солью. В советских учебниках истории использовалась следующая формулировка: «По требованию советского правительства Бессарабия была освобождена и навсегда воссоединилась с социалистической Родиной».

Результатом событий стало дальнейшее превращение Румынии в союзника нацистской Германии – румыны не простили СССР перенесенного унижения и мечтали с помощью Адольфа Гитлера взять реванш.

3 августа 1940 года была образована Молдавская ССР, в состав которой вошла Бессарабия. Северная Буковина отошла к Украинской ССР. Чиновники, представители румынской власти в указанных регионах спешно покинули их, вынужденно оставляя членов своих семей.

После присоединения Северной Буковины к СССР среди проживавших там граждан румынской национальности возникло движение за переход в Румынию. Многие семьи оказались разделены новой границей – и люди стремились воссоединиться со своими родственниками.

Почему пограничники атаковали румынских перебежчиков

Охрану советско-румынской границы осуществлял 97-й Черновицкий пограничный отряд НКВД. Согласно румынским данным, попытки нелегально пробраться из Черновицкой области в Румынию фиксировались уже в первые месяцы после территориальных изменений. Советские власти негативно относились к несанкционированным переходам государственной границы, но до определенного момента не давали приказа задерживать нарушителей с применением огнестрельного оружия. Если верить румынским историкам, в течение первого года СССР добровольно покинули более 7 тыс. человек – как желавших воссоединиться со своими близкими, так и просто не поддерживавших советский строй. По мере накаливания обстановки в Европе Москва начала воспринимать перебежчиков как шпионов, стремящихся вернуться в Румынию до надвигающейся войны.

19 ноября 1940 года произошла перестрелка между советскими пограничниками и жителями населенного пункта Сучевены, вооруженными охотничьими ружьями. В итоге три человека погибли на месте, пятеро были ранены, а двое – задержаны. Остальные 95 румын сумели пробраться в Южную Буковину. Следующие известные столкновения датированы январем и 6 февраля 1941 года, когда ранним утром на штурм советско-румынской границы пошла толпа из более чем 500 жителей нескольких деревень. По румынским сведениям, погибли до трети беженцев. 44 человека были схвачены и арестованы. Из них 12 румын расстреляли по приговору Киевского военного трибунала, остальные получили по 10 лет лагерей.

Самый масштабный и резонансный случай бегства румын из Советского Союза пришелся на 1 апреля 1941 года. К охранявшим границу сотрудникам НКВД вышли более 3 тыс. человек из населенных пунктов Верхние Петровцы, Нижние Петровцы, Купка, Корнешты и Сучевены. На требование пограничников вернуться в свои дома селяне заметили, что местные органы власти разрешили им уйти в Румынию. Делегация от селян действительно побывала в райцентре Глыбокая, где очень просила местное руководство принять у них заявления на выезд в Румынию, — но получила категорический отказ.

В отличие от предыдущих инцидентов, румыны шли без оружия, но под белыми флагами и с православными символами в руках – крестами и хоругвями. Пограничники несколько раз обратились к ним с призывом прекратить движение в направлении границы. Румыны проигнорировали предупреждения.

В конце концов, у села Белая Криница (румынское название — Фынтына Албэ) в Глыбокском районе Черновицкой области Украинской ССР был открыт огонь из пулеметов.

«Мама несла меня в тайстре за плечами, было мне три года, а семилетнюю сестру вела за руку. Отец шел впереди. Я мало что помню, то уже потом люди рассказывали. В лесу маму убили. Отец сумел проскочить мимо пограничников вглубь леса», — вспоминала в 2006 году жительница села Сувечены Зиновия Фратовчан. А вот что говорила Ульяна Симко из села Каменка: «До моего отца пришел двоюродный брат Кузьма и призывал идти в Румынию. Отец не пошел, и никто из нашей улицы не пошел. И хорошо сделали, потому что Кузьму смертельно ранили, и он навеки остался в лесу».

Из архивных данных следует, что, толпа не выполнила приказ сотрудника НКВД остановиться, поскольку на первые ряды сильно напирали сзади. Первую очередь пограничники дали в воздух, затем стреляли по хоругвям и иконам. На несколько секунд все легли на землю, а когда попытались подняться – пограничники начали стрелять в людей. Селяне в панике бросились в разные стороны.

А вот как трагедия 80-летней давности была отражена в рапорте сотрудников НКВД: «1 апреля толпа крестьян численностью более двух тысяч человек из сел Глыбокского района организованно с крестами и хоругвями прибыла в Глыбокую, где требовала от органов советской власти принять у них заявления на выезд в Румынию, угрожая в противном случае насильственным переходом. Несмотря на неоднократные предупреждения, толпа отправилась к границе, где ее встретили пограничники. Они предупредили, что через границу никого не пропустят. Несмотря на уговоры, толпа двинулась вперед. Были приняты меры физического воздействия».

По советским сводкам, в этой бойне погибли 20 человек – все без исключения мужчины.

На основе архивных данных встречается и другая цифра – 44 убитых. В Румынии считают, что число расстрелянных советскими пограничниками могло достигать 3 тыс. человек, среди них были женщины, дети и старики. Утверждается также, что раненых румын «добивали саблями», «хоронили заживо стариков, женщин и детей», а «братские могилы заливали гашеной известью». 22 пойманных беглеца были осуждены за «участие в антисоветской группе при попытке измены Родине». 11 января 1990 года их реабилитировала прокуратура Черновицкой области.

В октябре 1941 года, после вторжения нацистской Германии в СССР, Белая Криница пережила новую трагедию: 23 местных жителя еврейской национальности были угнаны на принудительные работы.