Судороги и галлюцинации: канадцев косит неизвестная болезнь

В канадской провинции Нью-Брансуик врачи пытаются найти причину неизвестной ранее болезни мозга, поражающей местных жителей, сообщает издание The Guardian. Заболевание приводит к потере памяти, галлюцинациям и атрофии мышц.

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На протяжении более чем года службы общественного здравоохранения отслеживали случаи неврологических заболеваний, появившихся по непонятным причинам. Всего их было зарегистрировано 43.

Местные жители впервые узнали об этом, когда в прессу просочилась служебная записка из органов здравоохранения провинции. В ней врачам рекомендовалось следить за симптомами, схожими с симптомами болезни Крейтцфельдта — Якоба — поражения головного и спинного мозга, за несколько лет приводящего к деменции, двигательным нарушениям, эпилептическим припадкам и смерти.

Болезнь Крейтцфельдта — Якоба возникает при поражении мозга прионами — аномальными белками, скопления которых приводят к разрушению тканей нервной системы. Однако ни в одном из зарегистрированных случаев причину заболевания установить не удалось.

«Мы сотрудничаем с различными национальными группами и экспертами, однако на данный момент не можем однозначно назвать причину», — говорится в служебной записке.

Ряд симптомов, включая потерю памяти, проблемы со зрением и судороги, вызвали у врачей подозрение на прионные поражения мозга, но доказательств этому они не обнаружили.

В настоящее время команда исследователей пытается определить, имеют ли они дело с ранее неизвестным неврологическим синдромом, или с серией несвязанных и, возможно, известных и даже излечимых болезней.

По словам невролога Альера Марреро, изначально пациенты жаловались на необъяснимые боли, спазмы, изменения в поведении — симптомы, которые могли указывать на депрессию или тревожное расстройство. Но в течение 18-36 месяцев у них ухудшались когнитивные способности, атрофировались мышцы, начинали стучать зубы. У некоторых пациентов появлялись пугающие галлюцинации — например, чувство, будто по коже ползают насекомые.

Марреро и его коллеги рассматривали истории болезни пациентов, изучали состояние мозга больных с помощью МРТ, делали токсикологические пробы, наблюдали за метаболизмом, брали анализ спинномозговой жидкости, исключали возможные диагнозы один за другим — слабоумие, нейродегенеративные и аутоиммунные заболевания, инфекционные болезни — ничто из этого не подходило.

В 2015 году врачи столкнулись с одним таким случаем. В 2019 их было зарегистрировано 11, в 2020 году — 24. По крайней мере пять пациентов уже умерли.

«За последние двадцать с лишним лет мы не видели кластера неврологических заболеваний, которые было бы нельзя диагностировать», — признается сказал Майкл Култарт, глава канадской службы наблюдения за случаями болезни Крейтцфельдта-Якоба.

Большинство случаев заболевания отмечены на территории Акадийского полуострова, малонаселенного региона в северо-восточной части провинции. Общее число случаев остается низким, однако население Нью-Брансуика тоже невелико — менее 800 тыс. человек.

Группа Марреро проконсультировались со специалистами в области неврологии, гигиены окружающей среды, полевой эпидемиологии, зоономии и токсикологии, чтобы лучше понять, что могло стать причиной этого загадочного заболевания. Исследователи работают над тем, чтобы определить, существует ли общая связь между этими случаями и факторами окружающей среды, источниками воды, растениями и насекомыми.

«Мы не знаем, что вызывает болезнь, — говорит Марреро. — Пока что у нас только все больше пациентов с этими симптомами».

Новости о неизвестной болезни обеспокоили население, но специалисты призывают не делать преждевременных выводов.

«Я не знаю, можно ли хотя бы говорить о конкретном синдроме, — отмечает исследовательница нейродегенеративных заболеваний из Альбертского университета Валери Сим. — Пока просто не хватает информации».

Она поясняет, что у пациентов не наблюдались основные маркеры нейродегенеративных заболеваний, а наблюдаемый широкий спектр симптомов нетипичен для большинства заболеваний мозга. В то же время некоторые виды рака, слабоумие и ошибочные диагнозы могли бы объяснить эти случаи.

Неврологам часто приходится иметь дело со случаями, когда первопричина симптомов не ясна, отмечает Сим. По ее мнению, не исключено, что ответ так и не удастся найти.