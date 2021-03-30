«Страна была одержима шовинизмом»: как Грузия голосовала за выход из СССР

В конце 1980-х в грузинском обществе резко усилились настроения за выход из СССР, равно как и обострились межнациональные отношения. Все чаще вспоминали, что в феврале 1921 года меньшевистскую Грузию советизировали против воли значительной части населения и при помощи частей Красной армии. Ненависть к Москве стремительно росла.

9 апреля 1989 года в Тбилиси внутренние войска МВД и армия разогнали митинг под лозунгами провозглашения независимости республики.

Столкновения окончились жертвами среди протестующих, травмами и ранениями у силовиков. Кризисная ситуация значительно подорвала доверие грузин к республиканскому руководству. Еще более усилилось стремление Грузии к независимости. При этом осетинское меньшинство желало остаться в составе Советского Союза.

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События 9 апреля 1989-го в Тбилиси привели к резкому росту рейтинга грузинских националистов и стали очередным витком национального движения в Грузии. Есть мнение, что, несмотря на силовой разгон митинга, он превратился в триумф лидеров грузинской оппозиции и продемонстрировал неспособность властей контролировать ситуацию.

26 мая 1989 года в ЦК Компартии Грузии объявили днем всенародного праздника в ознаменование 71-летней годовщины провозглашения независимой Грузинской Демократической Республики. Из Тбилиси в регионы пришел приказ вывесить трехцветные флаги меньшевистского правительства Грузии образца 1918 года. Почти через год, 9 марта 1990-го, Верховный совет Грузии принял постановление «О гарантии защиты государственного суверенитета», объявлявшее незаконным почти 70-летний период советской власти.

В апреле того же года был сформирован блок «Круглый стол – Свободная Грузия»: на первые роли в местном национальном движении вышел известный диссидент 1970-х Звиад Гамсахурдия. Основными политическими целями блока стали «консолидация грузинской нации», «восстановление независимости Грузии», «восстановление Конституции 1921 года», «вывод оккупационных войск».

Между тем недовольство действиями грузинских властей зрело в Южной Осетии. 5 января 1991 года подразделения милиции и национальной гвардии Грузии попытались войти в Цхинвали. Сопротивление им оказали осетинские отряды самообороны и местной милиции. В тот же день из Москвы поступил приказ «пропустить грузинскую милицию в Цхинвали и Джавский район, никаких препятствий им не чинить, службу выполнять лишь в режиме охраны военных городков».

Это решение было принято министром ВД СССР Борисом Пуго по согласованию с Михаилом Горбачевым.

В ночь на 6 января внутренние войска МВД СССР, которые должны были поддерживать стабильность в регионе, без уведомления руководства Южной Осетии ушли в казармы, и в 4 часа утра в город вступил шеститысячный отряд грузинской милиции и вооруженных людей. С собой они взяли большое количество собак.

Проникшие в Цхинвали группы грузин расстреляли государственный флаг СССР, заняли здания облисполкома, обкома, почту, мосты, областное УВД, банк и театр. Город был полностью блокирован, все выезды из него взяли под контроль грузины. Весь день 6 января они стреляли в воздух, запугивая местное население. Начались обыски.

8 января 1991 года министр внутренних дел Грузии Дилар Хабулиани заявил, что несогласное с решением грузинского правительства осетинское население должно покинуть пределы Грузии. 9 января, выступая на чрезвычайной сессии Верховного совета Грузии, Гамсахурдия призвал к открытой войне с Россией. Он также призвал депутатов не подчиняться указу президента СССР Горбачева и обратился к грузинскому народу с просьбой «защитить грузинскую землю от агрессии осетин и русских».

Между тем союзное руководство решило провести референдум по вопросу о дальнейшем будущем Советского Союза. 17 марта 1991 года более 76% советских граждан высказались за сохранение СССР. При этом руководители шести республик — Армении, Латвии, Литвы, Молдавии, Эстонии и Грузии отказались проводить голосование на своей территории. Вместо этого в Тбилиси приняли решение провести собственный референдум по вопросу о восстановлении государственной независимости Грузии на основании Акта о независимости от 26 мая 1918 года, что фактически являлось решением о выходе из СССР.

Грузия стала четвертой союзной республикой после Эстонии, Латвии и Литвы, организовавшей свой референдум. Также республика бойкотировала составление нового союзного договора.

Гражданам был задан один вопрос: «Согласны вы или нет с восстановлением государственности Грузии согласно Акту о независимости от 26 мая 1918 года?»

Референдум состоялся 31 марта 1991 года. По официальным данным, в нем приняли участие 3 млн 326 тыс. человек или 89% жителей, имевших право голоса. 98,9% из них высказались за восстановление независимости своей республики.

«На проведение референдума нас спровоцировал тогдашний центр, который 17 марта попытался провести свой референдум о сохранении СССР, — вспоминал бывший вице-спикер Верховного совета Грузии Немо Бурчуладзе. — Мы решили не проводить всесоюзный опрос на территории Грузии и в течение двух недель организовали и провели свой референдум, на котором большинство населения Грузии, в том числе почти четверть граждан негрузинского происхождения, высказались за восстановление независимости страны. Значение референдума трудно переоценить – это был первый и единственный случай в истории постсоветской Грузии, где проявилось единение населения вокруг вопроса, независимо от партийной и этнической составляющих».

В Абхазской АССР референдум состоялся на всей территории, кроме Гудаутского района. За независимость Грузии проголосовали 59,9% зарегистрированных избирателей. Из-за напряженной ситуации в Юго-Осетинской АО опрос не удалось провести в Цхинвали, Знаури и Джавском районе. В сельской местности положительно на поставленный вопрос ответили около 10 тыс. человек.

Вместе с тем в открытых источниках можно встретить утверждения, что большинство населения Абхазии и Южной Осетии бойкотировали референдум.

Результаты голосования были объявлены четыре дня спустя. А 9 апреля 1991 года Верховный совет республики под председательством Гамсахурдии принял Акт о восстановлении государственной независимости Грузии.

14 апреля 1991-го ВС республики постановил ввести пост президента Грузии. Уже 26 мая состоялись президентские выборы: их выиграл Гамсахурдия, набравший 86,5% голосов. Ему предоставлялись широкие полномочия в законодательной и исполнительной сферах. Он имел право накладывать вето на законы и распускать Верховный совет, выпускать указы, останавливать деятельность кабинета министров и создавать административные районы, получал широкие полномочия в управлении автономными республиками.

«31 марта 1991 года плебисцит сделал Грузию независимой. Гамсахурдия сразу начал агрессивно включать Абхазию и Южную Осетию в единое государство. Вся страна была одержима безумным шовинизмом: умеренно настроенных, например, философа Мераба Мамардашвили, заглушали, даже умерщвляли. Кремль, озабоченный резней в Нагорном Карабахе, решил послушать Эдуарда Шеварднадзе и не вмешиваться, а остальной мир, озадаченный московской политикой и встревоженный этническим конфликтом, на время отказался признавать независимую Грузию. Правительство Гамсахурдии было парализовано неуправляемыми дружинами: пятитысячной национальной гвардией, приватизированной министром военных дел Тенгизом Китовани, «Мхедриони» Джабы Иоселиани, «Белыми орлами» Гиорги Каркарашвили, «Белым легионом» Зураба Самушиа, «Лесными братьями» Дато Шенгелии, из которых последние три были откровенно бандитскими», — отмечал Дональд Рейфилд в своей книге «Грузия. Перекресток империй. История длиной в три тысячи лет».

В конце 1991 года произошел конфликт Гамсахурдии с парламентом, переросший в вооруженное противостояние.

6 января 1992-го президент был свергнут Военным советом и изгнан из Грузии. С марта функции парламента до новых выборов выполнял Государственный совет Грузии, состоявший из примерно 70 представителей оппозиционных партий. Его председателем стал бывший министр иностранных дел СССР Эдуард Шеварднадзе, которого осенью 1992 года избрали на пост главы государства – председателя парламента.