Несут шизофрению: ученые предупредили об опасности кошачьих царапин

Бактерия Bartonella henselae известна как возбудитель лихорадки от кошачьих царапин — заболевания, возникающего после укусов и царапин кошек. Всего открыто более 30 видов бактерии Bartonella, 13 из которых способны передаваться людям. Как у животных, так и у людей бактерия «прячется» во внутреннем слое кровеносных сосудов.

Реклама

При своевременном лечении болезнь проходит без серьезных последствий. Для заболевания характерны лихорадка, общая интоксикация и воспаление лимфатических узлов. По крайней мере, так считалось ранее.

В 2019 году внимание врачей привлек случай американского подростка, отличника и спортсмена, у которого внезапно развились симптомы шизофрении.

Юноша страдал от галлюцинаций, бредил, его мучили навязчивые идеи убийств и самоубийства. Лекарства помогали слабо, симптомы продолжали нарастать. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы врачи не обратили внимание на неожиданно появившиеся у пациента странные растяжки, вид которых не был характерен для следов изменения массы тела и роста. Такие растяжки встречались у носителей бартонеллы.

Анализ подтвердил наличие инфекции. Семья вспомнила, что незадолго до появления симптомов юношу оцарапала одна из домашних кошек.

Курс антибиотиков помог избавиться от всех симптомов и, по словам родных, юноша стал таким же, как прежде.

Специалист по инфекционным заболеваниям из Университета штата Северная Каролина Эд Брайчвердт, работавший с этим случаем, заинтересовался связью бартонеллы и симптомов шизофрении. С коллегами они пригласили для нового исследования 17 человек с шизофренией и шизоаффективными расстройствами и 13 — без. Все участники одинаково часто контактировали с домашними животными, в том числе кошками, а также блохами, которые тоже могут переносить бартонеллу.

Исследование проводилось с помощью цифровой ПЦР, нового высокочувствительного метода, при котором, в отличие от стандартной ПЦР, проба случайным образом делится на тысячи отдельных микропроб, в каждой из которых реакция протекает независимо.

Анализы показали, что ДНК бартонеллы встречалась у 12 пациентов из первой группы (70%) и лишь у одного из второй (8%).

«Цифровая ПЦР — новая диагностическая технология, более чувствительная, чем обычная ПЦР, — говорит Брайчвердт. — Если бы мы ее не использовали, то не нашли бы ДНК бартонеллы ни в одном из образцов».

«Важно иметь в виду, что наше исследование не дает возможности продемонстрировать причинно-следственную связь между инфицированием бартонеллой и шизофренией, — добавляет профессор Флавио Фролих, соавтор работы, опубликованной в журнале Vector Borne and Zoonotic Diseases. —

Тем не менее, мы считаем, что наши результаты определенно указывают на необходимость последующих исследований».

«Многие из этих пациентов лечатся от шизофрении в течение многих лет, — отмечает Брайчвердт. — Мы видим закономерность — бартонелла может сохраняться в течение длительного времени. У подгруппы людей, которые не могут от нее избавиться, бактерии способны вызвать хроническое или прогрессирующее заболевание».

В настоящее время авторы работы планируют провести новое, более масштабное исследование в надежде подтвердить подученные результаты.

В 2017 году бельгиец чуть не стал из-за Bartonella henselae импотентом.

Молодой человек пострадал от животного у себя дома. К вечеру он обнаружил проблемы с эрекцией. Затем у него появилась боль в яичках, жар, мужчина начал сильно потеть. На следующий день он обратился в больницу.

Обследование выявило, что все эти симптомы вызвала бактерия Bartonella henselae.

Трехнедельный курс антибиотиков помог мужчине избавиться от симптомов болезни и восстановить эрекцию. Врачи отметили, что эректильная дисфункция — довольно редкое явление для лихорадки кошачьих царапин. Они не смогли точно сказать, каким образом заражение может к ней привести.