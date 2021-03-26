520 атомных бомб: как США хотели создать альтернативу Суэцкому каналу

В 1960-е годы США рассматривали вопрос создания искусственной водной артерии, которая могла бы служить альтернативой Суэцкому каналу. Предполагалось, что водоток пройдет через территорию Израиля. Американский меморандум 1963 года с соответствующим проектом был рассекречен в 1996-м. Сейчас о нем вспомнил историк Алекс Веллерстейн, выложивший пост в своем Twitter.

Ученый отметил, что для реализации плана потребовалось бы использовать 520 атомных бомб.

Modest proposal for fixing the Suez Canal situation https://t.co/QA3hYABeU6 — Alex Wellerstein (@wellerstein) March 24, 2021

Меморандум был подготовлен Ливерморской национальной лабораторией им. Э. Лоуренса (лабораторией Министерства энергетики США) и предусматривал использование ядерных зарядов для создания канала. Взрывчатке отдавался приоритет по сравнению с традиционным методом рытья, который был назван слишком затратным. Согласно расчетам Веллерстейна, на каждую милю (1,6 км) траншеи понадобилось бы четыре заряда мощностью 2 мегатонны.

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Протяженность канала по территории Израиля должна была составить более 250 км.

«Такой канал станет ценной альтернативой Суэцкому каналу и, вероятно, внесет большой вклад в экономическое развитие», — отмечалось в меморандуме.

Документ предусматривал несколько вариантов маршрута. Один из них соединял Средиземное море с заливом Акаба через пустыню Негев в Израиле. Далее суда попадали бы в Красное море и Индийский океан. Как отмечали эксперты Ливерморской лаборатории, канал прошел бы по практически незаселенной пустынной местности. Это, по их заключению, делало возможным строительство канала при помощи ядерных взрывов.

close Google Maps/Insider

Технологические возможности того времени позволяли осуществить такой план.

Основное препятствие к запуску проекта лежало в политической плоскости. Составители меморандума выражали опасение, что «окружающие Израиль арабские страны станут категорически возражать против строительства такого канала».

По данным Forbes, аналогичный метод рытья канала предполагалось использовать в Центральной Америке.

Веллерстейн вспомнил о планах США почти 60-летней давности в связи с новым ЧП в Суэцком канале. 23 марта 2021 года там сел на мель и полностью заблокировал движение огромный контейнеровоз Ever Given. По первоначальным оценкам ситуации работы по разблокировки судоходного пути должны были занять не более двух-трех дней. Однако проблема оказалась более серьезной. Скорее всего, снимать корабль с мели будут в течение нескольких недель, что приведет к экономическим затруднениям, ведь судам придется идти в обход Африки. В настоящий момент вокруг контейнеровоза проводятся работы по углублению дна. Специальные буксиры безуспешно пытаются стянуть застрявшее судно с мели.

«Скромное предложение по исправлению ситуации с Суэцким каналом, — прокомментировал Веллерстейн свой твит с изложением основных положений меморандума. – Если бы я был Илоном Маском, прямо сейчас мне бы аплодировали легионы фанатов».

160-километровый Суэцкий канал был открыт для судоходства в 1869 году.

В период Первой и Второй мировых войн движение по нему регулировалось британцами. В 1956-м президент Египта Гамаль Абдель Насер объявил о национализации канала. В ответ США, Великобритания и Франция попытались навязать Каиру международное управление Суэцким каналом, изъяв его из суверенитета Египта и обеспечив эксплуатацию канала в интересах крупных иностранных монополий. Это привело к Суэцкому кризису, в результате чего канал подвергся разрушениям и был закрыт до следующего года.

В следующий раз Суэцкий канал закрыли в 1967 году после Шестидневной войны. Впоследствии в его разминировании после Войны Судного дня в 1973 году приняли участие в том числе советские специалисты. Канал вновь открыли для судоходства в 1975-м.