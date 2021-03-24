«Гитлер увидел сговор»: чем окончился для Югославии союз с нацистами

Для успешного ведения войны Третий рейх стремился заручиться поддержкой сателлитов в Восточной Европе. 20 ноября 1940 года к Тройственному пакту — договору о союзе между Германией, Италией и Японией – присоединилась Венгрия, а 23-го – Румыния. Румынский диктатор Ион Антонеску надеялся при помощи сил вермахта вернуть территории, отобранные Советским Союзом. В свою очередь, Адольф Гитлер испытывал интерес к румынской нефти. 24 ноября 1940-го о переходе на сторону стран «оси» объявило словацкое правительство.

1 марта 1941 года к пакту примкнула Болгария – важный союзник Германии еще по Первой мировой войне.

Затем пришел черед другого славянского государства Балканского полуострова – Югославии. Здесь, правда, большинство населения не поддержало позицию принца-регента Павла и премьер-министра Драгиши Цветковича. Народное недовольство переросло в восстание и государственный переворот. Желая отомстить сербам за непокорность, Адольф Гитлер подверг Белград нещадным бомбардировкам.

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Фюрер присматривался к Югославии задолго до начала операции «Барбаросса» по вторжению в СССР, планируя использовать территорию королевства для наступления на Грецию. На протяжении длительного периода нацисты подталкивали югославское руководство к союзу. В самой Югославии при этом росло недовольство Германией из-за захвата немцами добываемого в стране сырья. 4 марта 1941-го Гитлер и имперский министр иностранных дел Иоахим фон Риббентроп оказали сильное давление на Павла Карагеоргиевича, который исполнял обязанности регента Югославии после убийства короля Александра в Марселе в 1934 году – и до совершеннолетия наследника Петра II.

Югославское правительство тянуло с ответом, понимая, что в стране растет оппозиция в отношении союза с немцами. Однако требования из Берлина становились все более настойчивыми. 25 марта 1941 года в Вене премьер Цветкович и глава МИД Александар Цинцар-Маркович подписали протокол о присоединении к Тройственному пакту. Со стороны Германии соглашение скрепил своей подписью Риббентроп, за Италию – министр иностранных дел Галеаццо Чиано, за Японию – посол в Берлине Хироси Осима. Представители СССР пытались сорвать переход Югославии на сторону стран «оси» и предлагали в обмен заключить договор о дружбе и ненападении. В частности, югославский посол в Москве Милан Гаврилович вел переговоры с заместителем председателя Совнаркома СССР Андреем Вышинским. Однако накануне подписания югославы проинформировали советскую сторону о принятом решении.

«Нацистская агрессия, непосредственно вызвавшая войну, значительно усилила и делала все тревожнее представления Павла и основных фигур правительства о том, что внешнеполитические устремления Гитлера несут в себе чрезвычайную опасность для Югославии. Тем более что Германия после аншлюса Австрии стала непосредственной югославской соседкой. Первые же две с половиной недели войны оказали мощный демонстрационный эффект, показав победное продвижение немецких войск, обрушившихся на Польшу, и ее поражение в условиях, когда она так и не получила реальной военной поддержки со стороны Англии и Франции, давших ей до того гарантии защиты ее независимости. Те, кто стоял в Югославии у власти, не могли не прикидывать эту ситуацию на случай, если бы вдруг объектом германского удара оказалась их собственная страна», — отмечается в статье Леонида Гибианского «Югославия в балканской и европейской политике в начале Второй мировой войны: попытка лавирования и ее крах».

По условиям соглашения войска нацистской Германии и ее союзников не допускались на территорию Югославии, равно как отсутствовала возможность военного транзита.

При новом определении границ на Балканах предполагалось учесть заинтересованность Югославии в территориальной связи с Эгейским морем путем «распространения ее суверенитета на город и порт Салоники». В свою очередь, королевство уклонялось от участия в военных операциях стран «оси» в Европе. Это решение сохранялось втайне и не подлежало обнародованию. По сути присоединение Югославии к Тройственному пакту было символическим. Впрочем, оно все равно имело эффект разорвавшейся бомбы. Уже на следующий день возмущенные люди массово вышли на улицы. Тысячи белградцев кричали, что «Лучше война, чем пакт» и «Лучше умереть, чем стать рабом».

27 марта 1941 года в Югославии произошел военный переворот с участием сербских офицеров, в результате которого регент Павел был низложен, а военные во главе с бывшим начальником Генштаба вооруженных сил Душаном Симовичем возвели на престол 17-летнего наследника Петра II, объявленного совершеннолетним. Симович денонсировал присоединение Югославии к Тройственному пакту. В Белграде произошли антинемецкие погромы. Нападению подвергся автомобиль посла Германии. В срочном порядке в Москве был заключен договор о дружбе с СССР – его подписали посол Гаврилович и наркоминдел Вячеслав Молотов. Но Иосиф Сталин, боясь поссориться с Гитлером, в решающий момент не вступился за югославов.

«Гитлер увидел в перевороте 27 марта «окончательное доказательство сговора еврейско-англосаксонских поджигателей войны с евреями в штабе московских большевиков». Он даже сумел убедить самого себя в том, что это было вероломным нарушением советско-германского пакта о дружбе, который он, кстати, планировал нарушить», — отмечает британский историк Энтони Бивор.

Уязвленный Гитлер подписал директиву о вторжении.

Операция по ликвидации королевства началась на Пасху 6 апреля 1941-го. Наступлению немецкой, итальянской и венгерской армий предшествовали массовые налеты люфтваффе, хотя Белград был объявлен открытым городом и в целях сохранить инфраструктуру и спасти исторические памятники отказывался от защитных действий. Спешно мобилизованная югославская армия, не имевшая зенитной артиллерии, объективно не могла противостоять авиации и танкам нацистов. В результате бомбежек значительным разрушениям подвергся центр югославской столицы, а также некоторые объекты в других районах, — например, Королевский дворец в Дединье. По разным оценкам, погибли от 1500 до 30 тыс. человек.

После проведения сухопутной части кампании Югославия оказалась расчленена. В оккупированной Сербии было сформировано коллаборационистское правительство под руководством Милана Недича. В Хорватии утвердился марионеточный по отношению к немцам режим усташей – местных фашистов. Черногория получила статус протектората Италии, а Словению поделили между Германией, Италией и Венгрией.

За три с половиной года оккупации Югославия подверглась серьезным разрушениям. Были уничтожены около 6,5 тыс. библиотек, более 1,5 тыс. школ, свыше 50 православных церквей и монастырей, 30 университетов, 19 музеев, семь театров.

Значительная часть сербского культурного наследия была вывезена в Третий рейх.

Как следствие, в труднодоступных горных районах Боснии, Сербии и Черногории возникли партизанские движения – монархическое во главе с полковником Дражей Михайловичем, опиравшимся на поддержку Великобритании и США, и коммунистическое под руководством Иосипа Броз Тито, которому помогал СССР.

«Жестокое обращение немцев с сербским населением оказалось совершенно непродуктивным, поскольку привело к началу исключительно жестокой партизанской войны и помешало разграблению сырьевых ресурсов страны», — констатировал Бивор.

Танковые части Красной армии совместно с партизанами-титовцами освободили Белград 20 октября 1944 года. На территории Сербии советских военных встречали с цветами и подарками. После завершения Второй мировой войны и укоренения в Югославии коммунистического режима низложенный и бежавший из страны регент Павел был объявлен военным преступником.

В 2011 году Высший суд Белграда посмертно реабилитировал принца.

В 2013-м останки правившего всего две недели короля Петра II были торжественно перенесены из США в фамильную усыпальницу Карагеоргиевичей в Тополе. Сегодня его 75-летний сын Александр живет в Белграде и считается наследником престола.