Аспирин — дешевый безрецептурный препарат, который обычно используется для снижения боли различного характера. Но также он применяется и в качестве разжижающего кровь средства для уменьшения риска инфарктов и инсультов. Как выяснила команда ученых во главе со специалистами из Университета Джорджа Вашингтона, способность аспирина предотвращать свертывание крови способна также помочь и пациентам с COVID-19, которые часто умирают от закупорки артерий. Исследование было опубликовано в журнале Anesthesia & Analgesia.

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«Причина, по которой мы начали изучать связь аспирина и COVID-19, заключается в том, что весной мы все поняли — у пациентов появляются тромботические осложнения, сгустки крови, которые образовываются по всему телу, рассказывает доктор Джонатан Чоу. —

Вот почему мы подумали, что использование антитромбоцитарного агента, такого как аспирин, может быть полезным».

Авторы работы наблюдали за пациентами, поступавшими в больницы США с марта по июль 2020 года. Всего они собрали данные о 412 гражданах в возрасте около 55 лет, 314 из которых (76,3%) не получали аспирин. Остальные 98 (23,7%) принимали его на протяжении нескольких дней до госпитализации или в течение суток после нее. Средняя доза была довольно низкой и составляла 81 мг. Пациенты, принимавшие аспирин, чаще имели в анамнезе гипертензию, сахарный диабет, ишемическую болезнь сердца, болезни печени.

После поправок на возраст, сопутствующие заболевания и другие факторы выяснилось, что

пациентам, принимавшим аспирин, на 44% реже требовалась искусственная вентиляция легких и на 43% реже интенсивная терапия. Также они на 47% реже умирали от COVID-19.

«Употребление аспирина может быть связано с улучшением результатов у госпитализированных пациентов с COVID-19, — заключают авторы работы. — Тем не менее, необходимо рандомизированное контролируемое исследование с большей выборкой, чтобы оценить, существует ли причинно-следственная связь между употреблением аспирина и снижением числа осложнений и случаев смерти у пациентов».

Потенциальные преимущества аспирина при повреждении легких, как предполагают исследователи, связаны с уменьшением скоплений тромбоцитов и нейтрофилов в легких, снижением воспаления и стимуляцией выработки ферментов, способных восстанавливать функцию эндотелиальных клеток легких.

Также аспирин как противовоспалительное средство снижает выработку интерлейкина-6 и С-реактивного белка, которые способствуют воспалению. Это, возможно, уменьшает риск развития цитокинового шторма.

Однако не стоит заниматься при COVID-19 самолечением и пить аспирин в надежде защититься от последствий. Неконтролируемый прием лекарств может привести к печальным последствиям. Так, аспирин из-за содержания в нем ацетилсалициловой кислоты (вещество, оказывающее жаропонижающий эффект) на фоне инфекционных заболеваний может вызывать синдром Рея — опасное состояние, при котором возникает острая печеночная недостаточность и гипераммониемия (повышение концентрации аммиака в организме, способное вызвать кому и даже смерть), предупредила ранее заведующая психоневрологическим отделением поликлиники №4 управделами президента РФ Ирина Вереютина.

«Пациентам с коронавирусной инфекцией необходимо использовать парацетамол», — отметила она, подчеркнув, что применение аспирина и анальгина в данном случае «неприемлемо».

Кроме того, аспирин создает условия для проникновения коронавируса в легкие, что ускоряет появление пневмонии и альвеолярного поражения легких, сообщила врач-вирусолог Надежда Жолобак.

Также длительное применение аспирина и других нестероидных противовоспалительных средств может вызывать развитие гастропатии — повреждения слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки, которое влечет за собой появление эрозий и язв.