Рижский мир: как Польша получила западные земли Украины и Белоруссии

В августе 1920 года Красная армия провела одну из своих знаменитых операций периода Гражданской войны — поход в Польшу. 2 июля командующий Западным фронтом Михаил Тухачевский отдал легендарный приказ: «На наших штыках мы принесем трудящемуся человечеству счастье и мир. На Запад!». И красноармейцы с боевым кличем «Даешь Варшаву!» ринулись вперед, внося решительный перелом в ход советско-польской войны. За короткий срок РККА продвинулась на 600 км в западном направлении, взяв Бобруйск, Минск, Вильно, Гродно, Белосток, Брест и другие населенные пункты. Положение польской армии становилось отчаянным.
Советское правительство уже активно обсуждало сценарии советизации Польши.
1-я Конная армия под командованием Семена Буденного шла на Львов, Тухачевский угрожал Варшаве. Деморализованные польские части в панике разбегались, бросая оружие. 14 августа 1920-го бои шли уже в предместьях польской столицы. Однако в критический для себя момент поляки сумели нанести результативный удар по растянутому фронту красных в стык советских армий. По версии польских исследователей, польским шифровальщикам удалось расстроить радиосвязь между командованием фронта и штабами советских армий: на нужной частоте вместо приказов началась трансляция отрывков из Библии.
А уже 16 августа польский главком Юзеф Пилсудский отдал приказ о начале контрнаступления. Польский удар был нанесен в «мягкое подбрюшье» Западного фронта красных против Мозырской группы: поляки знали о ее слабости благодаря радиоразведке.
Итак, РККА остановилась в 15 км от моста через Вислу. Воспользовавшись ошибками советского командования, поляки отстояли независимость своей страны. В неудаче польской кампании сыграла свою роль оторванность основных сил Западного фронта от тыла. Кроме того, в решающий момент войскам не хватило подкреплений. Ответственным за сокрушительное поражение, — а под Варшавой погибли до 25 тыс. красноармейцев, десятки тысяч были взяты в плен — ряд историков считает самого влиятельного члена Реввоенсовета Юго-Западного фронта Иосифа Сталина. Объятый желанием непременно взять Львов, он всячески задерживал выполнение приказа главнокомандующего всеми вооруженными силами РСФСР Сергея Каменева о срочной отправке 12-й армии и 1-й Конной армии в расположение Западного фронта.
Помощи Тухачевский так и не дождался. Устранить фактический саботаж решения главного командования удалось лишь посредством срочного отзыва Сталина в Москву.
Но время было уже упущено: так и не взяв Львов, конница Буденного выдвинулась к Варшаве 21 августа, прибыв туда лишь 30-го — после разгрома основных сил Тухачевского.
Пока кампания складывалась успешно для РККА, Совнарком РСФСР рассчитывал после овладения Варшавой предложить полякам мирный договор на своих условиях. В конечном успехе были уверены все, начиная с Владимира Ленина. С его одобрения для будущей советской Польши даже успели подготовить правительство во главе с Юлианом Мархлевским и Феликсом Дзержинским. Реагируя на кардинальное изменение обстановки, впрочем, Совнаркому пришлось просить о перемирии ради спасения своих деморализованных войск.
19 августа поляки вновь вступили в Брест, а 23-го — в Белосток. Советская сторона спешно инициировала мирные переговоры, однако теперь уже неприятель не был заинтересован в прекращении войны и всячески тормозил процесс. И все же 12 октября представители Польши с одной стороны, а также РСФСР и Украинской ССР с другой подписали договор о перемирии.
По условиям соглашения поляки обязывались вернуть красным взятый в тот день Минск. Кроме того, Польша признавала независимость советских Украины и Белоруссии. Через неделю военные действия были прекращены. Подписанты обязывались не вмешиваться во внутренние дела друг друга, не создавать и не поддерживать организаций, «ставящих своей целью вооруженную борьбу с другой договаривающейся стороной».
Замирение с Польшей позволило Советской России направить дополнительные военные контингенты к Перекопу и через месяц взять белый Крым, заставив Русскую армию генерала Петра Врангеля эвакуироваться в Константинополь.
Переговоры об условиях полноценного мирного договора между Москвой и Варшавой продолжались в течение пяти месяцев.
Наконец, 18 марта 1921 года такой документ, официально объявивший о прекращении войны, был подписан в Риге Польшей с одной стороны и РСФСР и УССР с другой. Советско-польская граница устанавливалась по рекам Збруч и Западная Двина — значительно восточнее «линии Керзона», которая в декабре 1919 года была рекомендована Антантой в качестве восточной границы Польши.
От имени РСФСР и УССР договор подписали Адольф Иоффе, Яков Ганецкий, Эммануил Квиринг, Юрий Коцюбинский и Леонид Оболенский.
По мирному договору к Польше отходили Западная Украина и Западная Белоруссия. При этом Польша также обязывалась предоставить русским, украинцам и белорусам в Польше все права, обеспечивающие свободное развитие культуры, языка и исполнение религиозных обрядов. Аналогичные права предоставлялись полякам на территории РСФСР и Украины. Обе стороны взаимно отказывались от требования возмещения расходов и убытков, связанных с ведением войны. Каждая из сторон предоставляла гражданам другой стороны полную амнистию за политические преступления.
РСФСР и УССР согласились вернуть Польше различные военные трофеи и все научные и культурные ценности, вывезенные с территории Польши, начиная с 1772 года, когда состоялся первый раздел Речи Посполитой между Пруссией, Австрией и Россией.
Польша освобождалась от ответственности за долги и иные обязательства бывшей Российской империи.
Напротив, Советская Россия и Украины должны были выплатить ей 30 млн рублей в золотых монетах или слитках в качестве компенсации за ее «активное участие в хозяйственной жизни бывшей Российской империи».
Повторялось достигнутое еще при заключении перемирия обязательство уважать государственный суверенитет друг друга и обоюдный отказ от вмешательства во внутренние дела соседней страны, от ведения враждебной пропаганды и иных недружественных действий.
Впоследствии стороны затягивали выполнение ряда условий договора или нарушали их, что приводило к обострению советско-польских отношений.
«В целом польские власти не смогли найти пути для примирения провозглашенных ими принципов национального государства и политических требований украинского населения, зачастую прибегая к репрессивным мерам, — отмечается в работе Германа Бемма «Отношения СССР и Польши в контексте европейской безопасности (1933–1939 гг.)». — Украинцы и белорусы периодически поднимали восстания против польского владычества. Так, в начале 1930-х прошли забастовки на промышленных предприятиях Белостока, Вильно, Бреста, Гродно. С лета 1930 года участились нападения украинцев на дома польских помещиков и осадников. Попытки польских властей ассимилировать украинский народ стали одной из причин формирования украинского национализма».
В планах некоторых представителей воссозданного польского государства было строительство державы «от моря до моря», которая заняла бы территории других стран. В наиболее смелой версии проект под названием «Междуморье» включал бы, помимо упомянутых территорий, Эстонию, Молдавию, Венгрию, Румынию, Югославию и Чехословакию, простираясь от Балтики до Черного моря. Идея конфедеративного государства основывалась на замыслах возрождения Речи Посполитой. Однако за рубежом перспектива значительного роста территории Польши за счет других стран одобрения не нашла.
Подписание мирного договора между РСФСР и Польской республикой 18 марта 1921 года в РигеРИА «Новости»