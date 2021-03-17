«Горы дрожат из-за Него»: ученые нашли свитки Мертвого моря

Израильские археологи объявили об обнаружении в пещере в 40 км от Иерусалима новых фрагментов свитков Мертвого моря. Они содержат тексты из книг пророков Захарии и Наума и датированы I-II веком н. э., сообщает Управление древностей Израиля. Это первая такая находка за последние 60 лет.

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«Горы дрожат из-за Него, и холмы плавятся. Земля вздымается перед Ним, мир и все живущие в нем. Кто может устоять перед Его гневом? Кто может устоять перед Его яростью? Его гнев изливается, как огонь, и камни разбиваются из-за Него», — написано на одном из кусков.

Свитки Мертвого моря (Кумранские рукописи) были обнаружены, начиная с 1947 года, в пещерах Кумрана на Западном берегу реки Иордан, а также в других пещерах, в том числе расположенных в Иудейской пустыне, и в Масаде. Библейские тексты занимают примерно 29% от общего количества рукописей.

Всего найдено около 200 экземпляров, в основном это небольшие фрагменты книг Ветхого Завета.

В 2018 году была проведена экспертиза: выяснилось, что как минимум пять фрагментов рукописей, хранившихся в Музее Библии, были созданы позже, чем считалось. При этом для их изготовления, возможно, использовались куски древнего пергамента. Сканирование при помощи рентгена и анализ чернил проводились в Федеральном институте исследований и испытаний материалов в Берлине. Ученые ждали других итогов экспертизы и, по словам главного куратора музея Джеффри Клоха, были шокированы результатом.

После оглашения результатов Музей Библии объявил об исключении подделок из коллекции. Пять манускриптов заменили тремя другими.

close Sebastian Scheiner/AP

Предполагается, что 80 новых кусков принадлежат к набору фрагментов пергамента, найденных ранее в так называемой «Пещере ужаса», где в 1960-е годы обнаружили 40 человеческих скелетов. На этих фрагментах ученые смогли расшифровать греческий перевод книг Двенадцати малых пророков.

Операция по поиску артефактов проводится с целью предотвратить возможное разграбление.

В 1961 году израильский археолог Йоханан Ахарони провел раскопки в «Пещере ужаса» и обнаружил девять фрагментов пергамента.

С тех пор не было найдено ни одного нового куска, не считая горстки обрывков без текста. Однако артефакты периодически появлялись на черном рынке. Как отметил руководитель отдела по предотвращению краж древностей Амир Ганор, властям впервые за 70 лет удалось опередить грабителей.

Археологи подозревают, что найденные фрагменты были частью свитка, спрятанного в пещере во время восстания иудеев против римлян при императоре Адриане в 132-136 годах под предводительством Шимона Бар-Кохбы. К этому периоду относятся монеты и наконечники стрел, найденные в других пещерах региона.

«Мы обнаружили текстовое различие, которое не имеет параллелей с какими-либо другими рукописями на иврите или греческом языке», — заявил исследователь свитков Мертвого моря из Управления древностей Израиля Орен Аблеман.

Он также сослался на небольшие различия в греческом переводе иудейского оригинала по сравнению с Септуагинтой — переводом Ветхого Завета на иврите на древнегреческий язык, который был сделан в III-II веках до н. э.

«Когда мы думаем о библейском тексте, мы представляем нечто статичное. Но это не было статичным. Существуют небольшие различия, и некоторые из них важны», — подчеркнул глава отдела свитков Мертвого моря Управления древностей Израиля Джо Узиэль.

Кроме того, в ходе операции был обнаружен завернутый в ткань и мумифицированный скелет девочки, жившей около 6000 лет назад.

Компьютерная томография показала, что ей было от 6 до 12 лет. Частично сохранились сухожилия, кожа и волосы. В руки археологов попала и корзина, сплетенная из камыша, — ученые не исключают, что она является старейшей в мире из сохранившихся. При помощи радиоуглеродного датирования был установлен ее возраст — более 10500 лет. Это период неолита, предшествовавший появлению в регионе керамики.