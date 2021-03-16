Виноваты крабы: раскрыта тайна берега мертвых ступней

Ученым из разных областей науки удалось решить загадку, связанную с обнаружением кроссовок с человеческими ступнями на пляжах моря Селиш, лежащего между Канадой и США. Много лет канадцы считали, что в стране орудуют маньяки или инопланетяне, но правда оказалась банальнее.

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В 2007 году на пляже Британской Колумбии, провинции Канады, 12-летняя девочка нашла мужской сине-белый кроссовок. Внутри него оказался носок. А в носке — человеческая ступня.

Шестью днями позже похожую находку сделала пара из Ванкувера, отдыхавшая на другом пляже — они наткнулись на черно-белый кроссовок с разлагающейся ступней.

Обе ступни были правыми и, определенно, принадлежали разным людям. Полиция всполошилась — найти на пляже ногу вообще было редкостью, а два таких случая подряд и вовсе были чем-то из ряда вон выходящим.

Но найти тех, кому принадлежали ноги, не удалось, а в следующем году жители Канады обнаружили на пляжах еще пять ступней. В СМИ появилась версия о серийном убийце.

К 2020 году в районе Ванкувера было найдено 15 ступней. Еще шесть — в системе заливов Пьюджет в Вашингтоне, США. Все эти находки объединяло одно — их выбросило на берег моря Селиш, лежащего между юго-западной частью Британской Колумбии и северо-западной частью штата Вашингтон. За исключением одной ноги в походном ботинке, все были в кроссовках. Эти случаи стали известны настолько, что привели к розыгрышам: шутники засовывали в кроссовки куриные кости или собачьи лапы и оставляли на берегу.

close British Columbia Coroners Service

Полиция тем временем получала звонки от людей, высказывавших свои версии появления загадочных ног.

«Мы выслушивали предположения о серийных убийцах или контейнерах с мигрантами на дне океана, — рассказывает изданию National Geographic Лора Язеджян, судмедэксперт из Службы коронеров Британской Колумбии. — Версии о пришельцах тоже были популярны. Еще звонили экстрасенсы и предлагали помощь».

Но раскрыть секрет ног на пляжах удалось без экстрасенсов.

В ХХ веке было установлено, что оказавшийся в воде труп в большинстве случаев довольно быстро опускается на дно. Если это происходит в глубоком и прохладном водоеме, то маловероятно, что тело всплывет — холод тормозит распад тканей, а давление воды препятствует скоплению газов, которые бы могли поднять труп. Под водой трупы разлагаются не так, как на поверхности — некоторые внутренние органы сгнивают, а кожа, мышцы и мозг омыляются, превращаясь в жировоск. В среде с нехваткой кислорода жировоск может сохраняться веками.

Язеджян отмечает, что найденные ступни были покрыты жировоском — следовательно, они некоторое время пробыли под водой. И, возможно, тела, от которых они отделились, до сих пор находятся где-то на дне моря.

В 2007 году судмедэксперт Гейл Андерсон из Университета Саймона Фрейзера в Канаде проводила исследование для полиции. Ее команда погружала в море Селиш свиные туши (этические нормы исключают использование человеческих тел в таких экспериментах), наблюдая, что будет с ними происходить.

Мертвая плоть моментально вызвала интерес у креветок, омаров, крабов и прочих донных обитателей. Дальнейшие наблюдения показали, что они могут объесть тушу до скелета всего за четыре дня. Их интересуют в первую очередь мягкие ткани — например, связки и хрящи, которых много в человеческих лодыжках. А, значит, если бы морские падальщики набросились на человеческое тело, то быстро бы отделили ступни от ног.

«Не надо называть ступни отрезанными», — говорит Язеджян. Она подчеркивает, что на костях не было следов, указывающих на то, что ступни отрезали или отрубили.

Подошвы кроссовок, изготовленных в последнее десятилетие, часто делаются из пенистого материала с большим содержанием воздушных пузырьков. Поэтому, оказавшись в воде, кроссовок всплывает. И, по всей видимости, иногда это происходит вместе с отделенной от тела ступней.

Но люди тонут в морях по всему миру, почему же именно пляжи моря Селиш стали «магнитом» для ступней?

Все дело в хитросплетениях морских течений и влиянии ветров, поясняет профессор океанографии Паркер Маккриди из Вашингтонского университета в Сиэтле. Он разработал трехмерную компьютерную модель Тихоокеанского Северо-Запада, региона на северо-западе США, где находится в том числе и море Селиш. Модель предназначена для прогнозирования движения нефти в случае ее разлива и учитывает множество нюансов, влияющих на движение волн.

Особенности течений и ветров приводят к тому, что попавшие в море объекты, способные всплыть, с высокой вероятностью прибиваются к берегу. На территории Тихоокеанского Северо-Запада люди порой гибнут, срываясь со скользких скал, куда полезли в кроссовках.

Воды моря Селиш глубоки, холодны и населены голодными падальщиками, и все эти факторы в итоге приводят к обилию выброшенных на берег ступней.

Судмедэкспертам удалось выделить из ступней ДНК. Они сравнили данные с информацией из базы данных о пропавших без вести людях и выяснили, кому принадлежали некоторые из ступней. Им удалось идентифицировать мужчину, пропавшего в 1985 году (нога в походном ботинке), и еще восемь человек, которые пропали за год или чуть больше до обнаружения ступни. В двух случаях удалось найти обе ступни погибшего.

Служба коронеров Британской Колумбии отмечает, что ни в одном случае нельзя однозначно говорить об убийстве. В нескольких случаях было известно о самоубийстве, в других же обстоятельства смерти были неоднозначными — это могло быть и убийство, и самоубийство, и несчастный случай. По одной ступне причину смерти установить практически невозможно, а для более точных выводов пока не хватает данных.