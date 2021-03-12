«Символ правящего класса»: что нашли в могиле древней царицы

В некоторых древних обществах управление государством могло быть женским делом, считают испанские археологи из Барселонского автономного университета. На это указывают останки женщины, которая, судя по погребальному инвентарю, правила на территории современной Испании около 4000 лет назад. Более подробно ученые описали находки в журнале Antiquity.

Реклама

Эль-Аргарская культура существовала в 1800-1550 годах до н.э. на территории Европы, преимущественно — современной Испании. Эль-Аргар в начале бронзового века был центром производства бронзы, но впоследствии столкнулся с экономическими проблемами, которые привели к исчезновению культуры. Тем не менее, до настоящего времени сохранились многие строения и захоронения тех лет.

В 2014 году археологи обнаружили на объекте Ла Альмолойя на Пиренейском полуострове могилу под зданием, которое, по всей видимости, когда-то было дворцом. В зале, под полом которого располагалась могила, находились скамьи — по подсчетам исследователей, здесь могли проводиться собрания, в которых участвовали до 50 человек.

«Мы можем только догадываться, предназначались ли такие встречи для обсуждения и совместного принятия решений или для передачи приказов тем, кто в иерархической структуре стоял ниже, — отмечают исследователи.

— То, что погребальные дары здесь намного превосходят ценностью дары в любых других захоронениях того времени в Ла Альмолойе и во многих других местах, предполагает второй вариант».

close Universitat Autonoma de Barcelona/sciencealert.com

Останки женщины находились в яйцевидном сосуде, под ними располагался также мужской скелет. Женщина скончалась в 25-30 лет, мужчина — в 35-40. Генетический анализ показал, что они не были родственниками, но умерли примерно в одно и то же время, около 1730 года до н.э. Неподалеку археологи также нашли останки их общей дочери.

Состояние костей мужчины свидетельствовало об износе, вызванном длительными физическими нагрузками, возможно верховой ездой. Также он перенес травму передней части головы.

У женщины были врожденные аномалии — отсутствовало ребро, шейных позвонков было только шесть, имелись дефекты позвоночника, большой палец левой руки был слишком коротким. Ребра были повреждены — возможно, легочной инфекцией, от которой женщина и умерла.

Женщина оказалась очень богатой — в захоронении археологи обнаружили 29 предметов, большинство их которых, очевидно, принадлежала именно ей. Ожерелья, браслеты, шило с посеребренной ручкой, посеребренные керамические горшки — некоторые предметы требовали большого мастерства в изготовлении, что говорило об их высокой стоимости.

close Universitat Autonoma de Barcelona/sciencealert.com

У мужчины тоже были украшения — ожерелье из цветных бусин, медный браслет, золотые тоннели для ушей. Также рядом находился кинжал с серебряными заклепками.

Однако внимание ученых привлекла диадема, надетая на голову женщины. Массивное серебряное украшение было похоже на четыре других диадемы, найденные в могилах знатных женщин.

close Universitat Autonoma de Barcelona/sciencealert.com

«Эти диадемы необыкновенны, — утверждают исследователи. — Это символические предметы, сделанные для этих женщин. Таким образом, эти диадемы — символы доминирующего правящего класса».

Общий вес серебра, найденного в могиле, составил около 230 грамм. Для сравнения, дневная зарплата рабочего в Вавилоне в то время составляла около 0,25 грамма серебра — то есть, пару похоронили с заработком рабочего почти за три года.

По мнению ученых, женщины, погребенные в таких могилах, были либо женами правителей, либо правительницами. И исследователи склоняются ко второму варианту.

«В Эль-Аргарской культуре женщин из высших слоев общества хоронили с диадемами, а мужчин — с мечами и кинжалами, — объясняют они. — Погребальных изделий, с которыми хоронили мужчин, было меньше, и они были менее качественными.

Поскольку меч — весомый аргумент, подкрепляющий политические решения, мужчины в этой культуре могли играть роль исполнительной власти, а законодательные и политические аспекты, и, возможно, непосредственно правление были в женских руках».

Таким образом, возможно, правление не было типично мужской задачей, считают авторы работы. И, по всей видимости, правительницы могли встречаться чаще, чем принято считать.